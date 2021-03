Des agents du CBP détruisent des glaces avec 17 migrants près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis

Des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et des flics locaux ont trouvé 17 immigrants sans papiers cachés dans un camion de crème glacée au Texas.

Le CBP a déclaré que des agents de la gare sud de Laredo avaient fait la découverte mercredi dernier lorsqu’ils avaient remarqué un groupe d’individus monter dans plusieurs véhicules qui étaient utilisés dans le cadre d’une tentative de contrebande de transporter les personnes vers d’autres endroits aux États-Unis.

Des agents du CBP et des agents du département de police de Laredo et du département de la sécurité publique du Texas ont arrêté le véhicule de vente exploité par un citoyen américain et ont arrêté la personne avec un passager, également citoyen américain.

Les agents de la patrouille frontalière ont pu confirmer que toutes les personnes qui se trouvaient à l’arrière du camion de crème glacée se trouvaient toutes illégalement aux États-Unis et les ont placées en détention.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont annoncé que leurs agents avaient découvert un camion de glace mercredi dernier à Laredo, au Texas, avec 17 migrants du Mexique et du Guatemala cachés à l’arrière d’un camion de crème glacée.

Un groupe de migrants est entassé les uns sur les autres à l’arrière d’un camion de crème glacée qui a été retrouvé par des agents du CBP Laredo South Station mercredi dernier. Le véhicule était l’un des nombreux véhicules dans lesquels un groupe d’individus a été retrouvé dans le cadre d’une opération de trafic d’êtres humains.

Selon le CBP, les migrants étaient originaires du Mexique et du Guatemala.

Les migrants, qui ne portaient pas d’équipement de protection individuelle, comme des masques, ont reçu des soins médicaux, a déclaré le CBP.

« C’est un autre exemple du manque de respect des passeurs pour ceux qu’ils exploitent à des fins lucratives et du manque de respect pour les communautés dans lesquelles ils vivent », a déclaré le CBP dans un communiqué.

Le CBP a connu une hausse continue des « appréhensions, expulsions et interdictions de territoire » le long de la frontière sud-ouest depuis mai 2020.

L’agence fédérale de l’immigration a signalé 78323 rencontres en janvier, le total le plus élevé depuis que 81777 rencontres d’application de la loi ont été enregistrées en juillet 2019 sous l’administration de l’ancien président Donald Trump.

Les statistiques du CBP ne montrent pas combien d’appréhensions, d’expulsions et d’interdictions de territoire ont été documentées depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden.

Le plan de réforme de l’immigration du président Biden permettra progressivement à au moins 26000 demandeurs d’asile d’attendre les décisions des tribunaux aux États-Unis. Pas moins de 125000 migrants seront autorisés à déposer des demandes d’asile au cours de l’exercice, soit une augmentation de plus de huit fois après que Trump a réduit les niveaux à des niveaux historiquement bas.

Il existe actuellement trois points d’entrée à la frontière, un à San Ysidro, en Californie, et deux autres dans les villes texanes d’El Paso et de Brownsville, qui permettent actuellement aux migrants de déposer leurs demandes d’asile.

Au moins 27 demandeurs d’asile d’un camp de migrants dans la ville frontalière mexicaine de Matamoros ont été admis aux États-Unis vendredi dernier, une semaine après qu’un premier groupe de demandeurs d’asile a reçu le feu vert pour passer par le point d’entrée frontalier de San Ysidro.