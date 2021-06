Des agents des services secrets «prennent d’assaut» Cornwall avec des hélicoptères et des péniches de débarquement avant la visite de Joe Biden pour le sommet du G7

Des agents des services secrets américains ont pris d’assaut Carbis Bay aujourd’hui avant l’arrivée de Joe Biden au sommet du G7 à Cornwall ce week-end.

L’entourage de sécurité du président Biden restera dans des camping-cars loués car il n’y a tout simplement pas assez de logements pour les héberger.

Deux hélicoptères Osprey garés à l’extérieur du château de Tregenna Crédit : Twitter/@Abolish_TV

Gros plan d’un hélicoptère Osprey du Corps des Marines des États-Unis (USMC) Crédit : Apex

Un homme faisant de la plongée avec tuba au large de la côte à Carbis Bay Crédit : PA

Plus de 50 voitures de luxe et 400 agents des services secrets ont atterri à la base aérienne de St Mawgan près de Newquay avant l’arrivée de Biden mercredi.

Des séquences vidéo ont émergé de deux hélicoptères Sea King et trois Osprey planant au-dessus des Cornouailles et du Devon alors qu’ils effectuaient des essais sur la route du président Biden de la base aérienne au Tragenna Castle Resort à St Ives.

En plus de cela, quelque 1 000 policiers séjourneront sur un paquebot de croisière dans le port de Falmouth et dans des camping-cars garés à la base de la RAF à Newquay.

Une série de beau temps et l’assouplissement des restrictions de verrouillage ont signifié que tous les hôtels et B&B situés dans un rayon de 30 milles du sommet ont été réservés par les vacanciers.

Des images ont fait surface de caravanes obstruant l’A30 lundi, laissant une grande partie de la route le long de la frontière Devon-Cornwall paralysée par la circulation.

Les fourgons récréatifs américains – certains de la taille d’un semi-remorque – peuvent accueillir jusqu’à huit personnes et sont équipés de la télévision par satellite et d’autres équipements confortables.

L’entreprise qui les a embauchés – certains à raison de 2 500 £ par semaine – a interdit aux services secrets de les conduire et a fourni leurs propres chauffeurs.

Les dirigeants du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis se réunissent à Cornwall pour le sommet annuel du G7 ce vendredi et devraient discuter des dons de vaccins Covid aux pays en développement et d’un taux d’imposition mondial de 15 %.

Les véhicules devraient être conduits à l’hôtel Tregenna où le président Biden séjournera pendant trois jours.

Le personnel atterrit sur la plage de Carbis Bay depuis des structures gonflables tôt mardi matin Crédit : Apex

Le président américain Joe Biden devrait arriver à Cornwall mercredi et y rester pendant toute la durée du sommet Crédit : Reuters

Le navire de croisière MS Silja Europa à Falmouth Docks, qui devrait abriter des centaines de membres du personnel de sécurité pendant le sommet du G7 Crédit : Getty

TOUS LES SYSTÈMES JOE

Des pilotes américains ont également été aperçus en train de s’entraîner à faire atterrir un hélicoptère – connu sous le nom de Marine One lorsque le président américain est à bord – sur le parcours de golf du château de Tregenna lundi soir.

D’autres hélicoptères ont été vus en train de tracer la route que prendra Air Force One à son arrivée à l’aéroport de Newquay plus tard cette semaine.

Hier soir, trois avions US Marine Osprey ont également été aperçus au-dessus de Haldon Hills près d’Exeter, puis de Carlyon Bay et enfin au château de Tregenna.

L’avion a été transporté par le Boeing C-17 Globemaster III de l’US Air Force et déchargé dimanche sur la base aérienne de la Royal Navy à Culdrose, près de Helston.

Dans le cadre d’un renforcement de la sécurité avant la réunion de vendredi, la police a commencé à fermer l’accès à 30 ponts sur l’A30 – l’une des principales routes menant à Cornwall.

Un barrage de clôtures en acier a été planté autour du château de Tregenna, car de nombreuses routes et sentiers restent fermés jusqu’à 21 jours.

Un avis se lit comme suit : « Il est nécessaire d’atténuer le danger pour le public ou les dommages causés à la route (à la suite d’incidents) pouvant découler de l’organisation d’un événement ayant lieu à Carbis Bay. »

Les résidents vivant à proximité du lieu de la réunion devront présenter deux pièces d’identité pour être autorisés à passer les points de contrôle.

Devon et la police de Cornwall s’attendent à des manifestations ce week-end de la part de groupes comme Extinction Rebellion.

Plus de 6 500 policiers des forces armées du Royaume-Uni devraient être déployés à travers le sommet.

Un porte-parole de la police pour la planification du G7 a déclaré: « Nous déploierons plus de 6 500 officiers et employés pour cet événement et nous soutenons une vaste gamme d’entreprises et de fournisseurs locaux dans le cadre de nos vastes arrangements logistiques.

« Cela comprend l’utilisation de plus de 4 000 chambres dans près de 200 sites dans le Devon et les Cornouailles, qui soutiendront les communautés locales et accueilleront les policiers et le personnel déployés à travers le Royaume-Uni.

La police effectue un contrôle de sécurité de modèle de recherche standard sur la baie de Carbis Crédit : Apex

Plus de 6 500 policiers des forces armées du Royaume-Uni devraient être déployés tout au long du sommet Crédit : SWNS

Vue aérienne de Carbis Bay, Cornwall, avant le sommet du G7 Crédit : SWNS

« Afin de sécuriser davantage de capacités essentielles, nous avons examiné un certain nombre d’options et récemment convenu d’embaucher le MS Silja Europa, exploité par Tallink ; en tenant compte des impacts sur l’environnement, la communauté, les besoins opérationnels et ceux de nos officiers et de notre personnel. .

« Le navire restera statique, amarré à Falmouth, utilisé pendant une période de 10 jours, avec uniquement l’hébergement, la restauration et d’autres installations essentielles en service.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les armateurs, les autorités portuaires et les partenaires de santé pour assurer l’utilisation sûre de cet hébergement. Ceux qui restent à bord suivront strictement toutes les directives de sécurité Covid applicables, renforcées par des tests quotidiens – conformément au personnel séjournant dans tous les autres hébergements sites à travers la zone de force.