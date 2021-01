Un ressortissant mexicain coincé sur le mur frontalier en Californie a dû être secouru par des agents frontaliers alors qu’il tentait d’entrer illégalement aux États-Unis.

Après avoir tenté de réduire le mur, l’homme de 25 ans a été suspendu à une section du mur qui s’avance dans l’océan Pacifique et a été retrouvé par des patrouilleurs à Imperial Beach mardi.

Il était suspendu au-dessus de la ligne de flottaison et les autorités mexicaines ont pu le libérer de la clôture.

Des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) l’ont ensuite escorté en lieu sûr et il a été emmené dans un hôpital voisin où il a été traité pour hypothermie et douleur au genou.

Un homme de 25 ans était suspendu au mur de la frontière en Californie après s’être retrouvé coincé et retrouvé par des patrouilleurs aux frontières en Californie (photo)

L’agence a profité de l’occasion pour mettre en garde contre les dangers de la traite des êtres humains mais n’a pas confirmé si le dernier incident était le résultat d’un trafic d’êtres humains.

L’agent de patrouille en chef Aaron Heitke a déclaré: « Que cela serve de rappel grave. Le seul motif d’un passeur est le profit.

«Lorsque les choses se compliquent, ils vous laisseront accroché, au sens propre comme au figuré. Nos agents préserveront toujours des vies autant que possible.

Cela survient comme plus tôt dans le mois, les douanes et la protection des frontières américaines ont trouvé 36 immigrants sans papiers entassés dans une cachette à Laredo, au Texas, après que les autorités fédérales et locales ont reçu une information anonyme.

Des agents du CBP, avec l’aide des forces de l’ordre fédérales et locales, ont découvert mercredi 36 immigrants sans papiers dans une cachette à Laredo, au Texas.

Le CBP a déclaré que les migrants étaient entrés illégalement aux États-Unis et étaient citoyens du Mexique, du Guatemala et du Nicaragua

Selon le CBP, les individus étaient des citoyens du Mexique, du Guatemala et du Nicaragua.

Malgré des restrictions plus strictes imposées par l’administration du président Donald Trump pour réduire l’immigration illégale à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Le CBP a signalé une augmentation des appréhensions le long de la région frontalière du sud-ouest pendant six mois consécutifs depuis avril, lorsque l’agence fédérale chargée de l’application de la loi en matière d’immigration a arrêté 16 182 personnes pour entrée illégale aux États-Unis

Les données du CBP ont montré 66 337 appréhensions en octobre, contre 54 771 en septembre et 47 283 en août.