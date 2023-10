Des agents de santé et des travailleurs humanitaires tués à Gaza alors que les groupes humanitaires traversent un blocus total

Les fournitures médicales dans sept grands hôpitaux de la bande de Gaza sont épuisées, a déclaré un porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, alors qu’ils se démènent pour trouver des moyens d’acheminer des fournitures essentielles à Gaza malgré le blocus total imposé par Israël.

Lors d’une conférence de presse conjointe organisée mardi par les Nations Unies, le porte-parole de l’OMS, Tarik Jašarević, a déclaré qu’en plus de l’épuisement des fournitures, il y a eu 13 frappes aériennes israéliennes sur des sites de soins de santé à Gaza depuis le début des hostilités après que les militants du Hamas ont lancé une attaque stupéfiante sur Israël samedi. .

« Cela a entraîné la mort de six agents de santé, quatre blessés, neuf ambulances touchées et huit établissements de santé touchés », a déclaré Jašarević, faisant référence aux mises à jour de lundi. « Avec le nombre de victimes qui arrivent actuellement… les hôpitaux fonctionnent désormais au-delà de leur capacité. »

En Israël, a-t-il expliqué, les autorités ont signalé qu’un secouriste avait été tué et qu’un hôpital d’Ashkelon avait été attaqué par des groupes armés palestiniens.

Léo Cans, directeur de Médecins Sans Frontières (MSF) dans le territoire palestinien, a déclaré : dans un rapport Mardi, les bombardements constants sur la bande de Gaza et le fait que les établissements médicaux n’ont pas été épargnés ont conduit à une situation intenable dans la région.

« L’un des hôpitaux que nous soutenons a été touché par une frappe aérienne et endommagé », a écrit Cans. « Une autre frappe aérienne a détruit une ambulance transportant les blessés, juste en face de l’hôpital où nous travaillons. L’équipe MSF, qui opérait un patient, a dû quitter l’hôpital en toute hâte. »

Un enfant palestinien blessé lors des frappes israéliennes est transporté mercredi à l’hôpital de la ville de Gaza. Les responsables de la santé ont déclaré que les fournitures médicales dans sept grands hôpitaux de la bande de Gaza étaient épuisées et que les hôpitaux fonctionnaient désormais au-delà de leur capacité. (Mohammed Salem/Reuters)

Il a déclaré que MSF faisait don de fournitures médicales jusqu’à épuisement des stocks. Cans a déclaré que couper l’approvisionnement en eau, en électricité et en carburant est « inacceptable, car cela punit l’ensemble de la population et la prive de ses besoins fondamentaux ».

Dans un déclaration séparée , la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a déclaré que quatre ambulanciers du groupe du Croissant-Rouge palestinien et un chauffeur d’ambulance en Israël avaient été tués. Il n’est pas clair si ces victimes coïncident avec les rapports de l’OMS et de MSF.

Alors qu’Israël forme un cabinet de guerre en vue d’une éventuelle offensive terrestre, la Croix-Rouge a déclaré qu’Israël et le Hamas devaient respecter le droit humanitaire international.

« Les civils, les agents de santé, les établissements de santé et les infrastructures civiles doivent être respectés et protégés à tout moment. Ils ne constituent pas une cible », peut-on lire dans le communiqué de la Croix-Rouge.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle faisait tout son possible pour limiter les pertes civiles à Gaza, en alertant ceux qui se trouvent dans les zones désignées pour l’attaque de partir, mais elle affirme également que le Hamas opère à partir des zones civiles.

Le seul accès à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande de Gaza – où vivent deux millions de personnes vivant sous blocus imposé par Israël et l’Égypte depuis 2007 – passe par le passage de Rafah vers l’Égypte, qui reste fermé après les récents bombardements israéliens.

Le siège total de Gaza, selon un porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « met en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie » et « est interdit par le droit international humanitaire ».

Des travailleurs humanitaires de l’ONU tués

Le Dr Hammam Alloh, médecin interne de la ville de Gaza, s’efforce de concilier son temps avec ses patients et celui de sa famille, dont sa femme, ses trois jeunes enfants et ses parents âgés, dans un contexte de frappes aériennes et de pénurie constante de fournitures. fournitures essentielles.

« Je continue de recevoir des messages et des appels Whatsapp de mes patients ; ils veulent vraiment que je sois à leurs côtés [but] Je ne peux pas aller à l’hôpital tous les jours parce que je dois dépenser autant [time] que possible avec mes enfants et ma famille », a déclaré Alloh à CBC.

Les patients atteints de maladies chroniques, les patients qui ont eu ou doivent subir une greffe d’organe et les patients confrontés à de nouveaux diagnostics de cancer, font partie de ceux qui se retrouvent sans médicaments alors que des espaces dans les hôpitaux et les cliniques sont libérés pour les blessés, a-t-il déclaré.

Ayman Al-Djaroucha, coordinateur adjoint du projet MSF à Gaza, a déclaré dans un communiqué publication sur les réseaux sociaux Mercredi, « Tous les patients que nous avons reçus dans notre clinique de la ville de Gaza étaient des enfants âgés de 10 à 14 ans ».

Al-Djaroucha a déclaré que la majorité des blessés à Gaza sont des femmes et des enfants car ils se trouvent le plus souvent dans les bâtiments détruits lors des frappes aériennes.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 1 100 personnes avaient été tuées et plus de 5 330 blessées dans l’enclave côtière surpeuplée depuis samedi. Le bilan d’Israël s’élève à 1.200 morts et plus de 2.700 blessés, a indiqué l’armée israélienne.

Le bilan des morts à Gaza comprend également 11 travailleurs humanitaires de l’ONU, selon le Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), qui a déclaré que deux des bâtiments scolaires où s’abritaient des civils ont été touchés par des frappes aériennes israéliennes.

« [The deaths] Parmi eux, cinq enseignants des écoles de l’UNRWA, un gynécologue, un ingénieur, un conseiller psychologique et trois membres du personnel de soutien », lit-on dans le communiqué du groupe. « Certains ont été tués chez eux avec leurs familles. »

Dans le même temps, Alloh a déclaré que la seule centrale électrique de la bande de Gaza était à court de carburant et avait cessé de produire de l’électricité – un rapport confirmé par les responsables de Gaza. CNN – ce qui signifie que les hôpitaux ainsi que les ménages doivent compter sur des générateurs privés jusqu’à épuisement du carburant.

Des médecins palestiniens inspectent samedi une ambulance endommagée touchée par une frappe aérienne israélienne à l’intérieur de l’hôpital Nasser à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré qu’il y avait eu 13 frappes aériennes israéliennes sur des sites de soins de santé à Gaza depuis le début des hostilités. (Hassan Eslaiah/Associated Press)

L’OMS se tourne vers l’Egypte pour acheminer des fournitures médicales à Gaza

« Les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner sans carburant ni sans électricité », a déclaré Jašarević de l’OMS. « L’OMS est en train de reprogrammer 1 million de dollars pour acheter des fournitures médicales plus urgentes sur le marché local. »

Il a noté que l’OMS est également en pourparlers avec l’Egypte et « d’autres partenaires » pour trouver des moyens d’acheminer des fournitures médicales vers Gaza, mais a déclaré qu' »il est trop tôt pour dire exactement comment cela se produira ».

Pendant ce temps, Alloh – qui dit avoir du mal à trouver un approvisionnement régulier en produits de première nécessité comme du lait et des couches pour son bébé de quatre mois – a déclaré que les Palestiniens ne survivent que grâce à l’espoir.

« Ce n’est pas la première guerre, même si [it is] « La pire guerre jamais connue », a-t-il déclaré. « Grâce à nos expériences précédentes, nous avons appris à gérer les choses… même si nous trouvons des idées pour résoudre les problèmes, ces idées ne les résoudront pas avant quelques jours. »