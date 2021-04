Un manifestant a déclaré lundi aux médias locaux que les travailleurs exigeaient une augmentation immédiate de 40%, compte tenu de l’impact de l’inflation, et alors qu’une troisième vague de Covid-19 frappait le pays. Ils ont rejeté une augmentation de salaire de 53 p. 100 qui aurait été payée progressivement sur un an.

La grève a duré près de deux mois et, récemment, des travailleurs de la santé ont bloqué des routes menant au plus grand site de gaz et de pétrole de schiste d’Argentine dans le but de pousser le gouvernement à donner suite à leurs demandes.

Seguimos! 56 jours de huelga et 19 del bloqueo a Vaca Muerta.Amaneces con música de Divididos … « Que ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad … » ✊Que viva la lucha de salud!#YoApoyoLaLuchaDeSaludpic.twitter.com/oeI3wDJwKb – gabriela suppicich (@gabysuppicich) 25 avril 2021

Le site, propriété de YPF, un établissement public, produit près de 13% de la production pétrolière du pays, et la manifestation des agents de santé a fait craindre une pénurie de carburant. Les routes vers Vaca Muerta sont bloquées depuis trois semaines, paralysant les opérations. Selon la chaîne d’information TN, des travailleurs sont arrivés sur le site par hélicoptère.

«Nous savons que nous causons des problèmes en ne laissant pas passer les camions de carburant et de marchandises, mais il faut que quelqu’un nous écoute», a déclaré une infirmière participant au blocus près de la ville de Rincón de los Sauces.

Neuquén en lucha, la provincia de #VacaMuerta paralizada y tiene que sonar en todos lados el grito de SALUD ESCUCHA, TU LUCHA ES NUESTRA LUCHA !! 📣🐘🔥#YoApoyoLaLuchaDeSaludpic.twitter.com/fCtqZoVHJ3 – Yaniiina (@ Yaniiina4) 21 avril 2021

Alors que l’Argentine, comme de nombreux pays à travers le monde, fait face à une résurgence de Covid-19, enregistrant un nombre de cas plus élevé que la première et la deuxième vague, le pays souffre également de l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde. L’inflation au cours des 12 derniers mois était de 42,6%, quoique inférieure à celle des années précédentes.

