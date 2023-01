Des agents de Poutine tentent de retourner les Allemands contre la guerre en Ukraine: rapport

Des agents pro-Poutine ayant des liens avec le Kremlin ont uni leurs forces à des mouvements politiques marginaux en Allemagne pour tenter d’éloigner la plus grande économie d’Europe de son soutien à l’Ukraine.

“Nous devons cesser d’être les vassaux des Américains”, a déclaré l’homme politique allemand de droite Markus Beisicht lors d’un rassemblement à Cologne de plus de 2 000 personnes visant à faire pression sur Berlin pour qu’il rompe avec son soutien à l’Ukraine, selon un rapport de Reuters mardi. .

Le rapport indique que Beisicht est l’une des nombreuses personnes travaillant en Allemagne pour des relations plus amicales avec Moscou au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine, aidant à diriger un mouvement qui a tenté d’exploiter les liens émotionnels profonds entre la Russie et l’Allemagne dans l’espoir que la première puissance économique européenne changera de cap.

Ceux qui rejoignent Beisicht comprennent des agents pro-Poutine qui ont été liés à Moscou et des factions du mouvement d’extrême droite allemand, y compris un ancien officier de l’armée de l’air russe anciennement nommé Rostislav Teslyuk qui s’est installé en Allemagne sous le nom de Max Schlund.

Au cours des derniers mois, Schlund se serait rendu dans l’est de l’Ukraine sous contrôle russe et à Moscou pour une conférence où le président Vladimir Poutine était le conférencier principal, un voyage payé par une agence gouvernementale russe.

Le groupe est rejoint par des dirigeants de factions de l’extrême droite allemande, qui utilisent souvent des pseudonymes à la fois dans les publications Internet pro-russes et lors de rassemblements de soutien à la Russie ces derniers mois.

“La déstabilisation d’un adversaire de l’intérieur par la subversion fait partie du livre de jeu de Poutine”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteur de “Le livre de jeu de Poutine : le plan secret de la Russie pour vaincre l’Amérique”, a déclaré à Fox News Digital.

L’Allemagne est la plus grande économie de l’Union européenne et un chef de file de ce qui a été une Europe unie, une délicate coalition de pays qui ont jusqu’à présent été inébranlables dans leur soutien à l’Ukraine. Si un mouvement visant à retourner Berlin contre Kyiv devait réussir, il porterait un coup critique à un pays qui a dépendu de l’aide militaire occidentale pour survivre sous l’assaut des forces russes.

“La Russie cherche à fracturer l’OTAN mais ne peut pas utiliser la force militaire car cela déclencherait la clause de défense collective, déclenchant la troisième guerre mondiale”, a déclaré Koffler. “Ainsi, sur les ordres de Poutine, une stratégie spéciale a été développée appelée” action indirecte “, que la Russie utilise pour cibler l’Allemagne et d’autres pays de l’OTAN. Elle infiltre régulièrement des espions dans ces pays et recrute des ressources humaines au sein de ces gouvernements afin d’influencer leurs politiques dans faveur de la Russie et de Poutine.”

L’Allemagne a envoyé plus d’un milliard d’euros d’aide humanitaire, d’équipements militaires et de systèmes avancés de défense aérienne à l’Ukraine depuis le début de la guerre, et les sondages montrent que la majorité des Allemands soutiennent toujours l’Ukraine. Mais le sondage a également indiqué que le soutien au soutien militaire allemand à l’Ukraine pourrait décliner alors que Berlin tente de faire face à la forte augmentation des coûts énergétiques auxquels ses citoyens sont confrontés.

L’Allemagne représente également une opportunité unique pour Poutine de monter l’Europe contre l’Ukraine, le pays partageant de profondes racines historiques et culturelles et une population de plusieurs millions de russophones.

L’histoire survient après que les autorités allemandes ont déjoué le mois dernier une tentative de coup d’État par des membres d’extrême droite du mouvement Reichsbürger, le gouvernement affirmant que “l’organisation terroriste nationale” prévoyait de renverser le gouvernement allemand et d’installer un “prince” lié à l’ancien parti allemand. famille royale.

C’est également moins d’un mois après l’arrestation d’un employé du service de renseignement étranger allemand soupçonné de trahison, les procureurs alléguant que l’employé a transmis des informations “secrètes d’État” aux services de renseignement russes.

Selon Koffler, l’expérience de la Russie en Allemagne de l’Est donne également au Kremlin une longueur d’avance pour mener une telle campagne.

“L’Allemagne est un cas particulier où les services de renseignement russes ont un avantage concurrentiel”, a déclaré Koffler. “Lorsqu’il était en poste en Allemagne à l’époque du KGB, Poutine dirigeait des réseaux d’espionnage et recueillait des informations compromettantes sur les responsables gouvernementaux.”

Alors que la guerre approche de sa deuxième année, l’Ukraine continuera de dépendre du soutien d’une Europe unie et des États-Unis. Mais alors que les coûts de l’énergie continuent d’augmenter, le mouvement pro-Poutine en Allemagne menace de profiter de la situation économique et d’éloigner Berlin de Kyiv.

Selon Koffler, les bases d’un tel succès ont été posées par Moscou il y a longtemps.

“Le Kremlin capitalise maintenant sur tout ce travail accompli pendant la guerre froide”, a déclaré Koffler. “Pourquoi pensez-vous que l’Allemagne est devenue dépendante de l’énergie russe ? Pourquoi a-t-elle toujours été indulgente avec la Russie ? Du point de vue du renseignement, la réponse est très claire.”