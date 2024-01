Des agents de l’État de Washington acquittés suite à la mort de Manuel Ellis recevront 500 000 $ pour quitter le service de police

SEATTLE – Trois policiers de l’État de Washington qui ont été innocentés des accusations criminelles liées à la mort de Manuel Ellis en 2020 – un homme noir qui a été choqué, battu et retenu face contre terre sur un trottoir alors qu’il implorait de reprendre son souffle – recevront chacun 500 000 $ pour quitter la police de Tacoma. Département, selon des documents publiés mardi.

“Cela montre au public que ce sont d’excellents officiers, et c’est dommage que Tacoma les perde”, a déclaré Anne Bremner, avocate de l’un des officiers, Timothy Rankine.

Un jury a acquitté Rankine, 34 ans, et les coaccusés Matthew Collins, 40 ans, et Christopher Burbank, 38 ans, en décembre à l’issue d’un procès qui a duré plus de deux mois. Rankine a été accusé d’homicide involontaire, tandis que Collins et Burbank ont ​​été accusés d’homicide involontaire et de meurtre au deuxième degré.

Un mémorial pour Manuel « Manny » Ellis à Tacoma, Washington, en 2021. Fichier Ted S. Warren / AP

La ville a publié mardi des copies des accords de « séparation volontaire » avec les policiers alors que le chef de la police Avery Moore a annoncé qu’aucun d’entre eux n’avait violé la politique de recours à la force en vigueur le 3 mars 2020. Collins a enfreint une politique concernant la courtoisie. .

L’officier de police de Tacoma, Matthew Collins, lors de son procès aux côtés des coaccusés Christopher Burbank et Timothy Rankine à Tacoma, Washington, en 2023. Brian Hayes / The News Tribune via AP

La politique relative au recours à la force a depuis été mise à jour. L’ancienne « n’a pas servi les meilleurs intérêts du service de police ou de la communauté », a déclaré Moore.

«Ces accords soutiennent une voie à suivre responsable et constructive pour notre communauté et le service de police de Tacoma», a déclaré la directrice municipale Elizabeth Pauli dans une déclaration écrite.

Dans un e-mail, Matthew Ericksen, un avocat de la famille d’Ellis, a qualifié cela de « pervers » et a déclaré que les policiers étaient « effectivement récompensés » pour sa mort. Il a noté que les agents avaient déjà reçu environ 1,5 million de dollars au total alors qu’ils étaient en congé depuis près de quatre ans.

« Les pires agents de la TPD sont aussi les agents de la TPD les mieux payés ! » Ericksen a écrit. “Tout le monde dans la communauté devrait être bouleversé par cela.”

Le bureau du procureur américain à Seattle a déclaré la semaine dernière qu’il réexaminait l’affaire ; le ministère de la Justice peut engager des poursuites pour violations des droits civils fédéraux, mais la portée de l’examen n’a pas été divulguée.

Ellis, 33 ans, rentrait chez lui avec des beignets d’un 7-Eleven à Tacoma, à environ 30 miles au sud de Seattle, lorsqu’il a dépassé une voiture de patrouille arrêtée à un feu rouge, avec Collins et Burbank à l’intérieur.

Les policiers ont affirmé avoir vu Ellis essayer d’ouvrir la portière d’une voiture qui passait à l’intersection et il est devenu agressif lorsqu’ils ont tenté de l’interroger à ce sujet. Collins a témoigné qu’Ellis avait fait preuve d’une « force surhumaine » en soulevant Collins du sol et en le jetant dans les airs.

Mais trois témoins ont déclaré n’avoir rien vu de tel. Après ce qui semble être une brève conversation entre Ellis et les policiers, qui sont tous deux blancs, Burbank, assis sur le siège passager, a ouvert sa portière, renversant Ellis, ont-ils déclaré.

Les témoins – dont l’un a crié aux policiers d’arrêter d’attaquer Ellis – et une caméra de surveillance à la porte ont capturé une vidéo de certaines parties de la rencontre. La vidéo montrait Ellis les mains levées en position de reddition alors que Burbank tirait un Taser sur sa poitrine et que Collins enroulait un bras autour de son cou par derrière.

Christopher « Shane » Burbank, policier de Tacoma, lors de son procès aux côtés des coaccusés Matthew Collins et Timothy Rankine à Tacoma, Washington, en 2023. Brian Hayes / The News Tribune via AP

Rankine faisait partie des nombreux autres officiers qui ont répondu. Ellis était déjà menotté face contre terre à son arrivée. Rankine s’agenouilla sur le haut du dos.

La vidéo montrait Ellis s’adressant aux policiers en les appelant « monsieur » tout en leur disant qu’il ne pouvait pas respirer. On entend un officier répondre : « Tais-toi (juron), mec. »

Les avocats des policiers ont fait valoir qu’Ellis était mort à cause d’une quantité mortelle de méthamphétamine présente dans son organisme ainsi que d’un problème cardiaque, et non à cause des actions des policiers.

L’officier de police de Tacoma, Timothy Rankine, lors de son procès aux côtés des coaccusés Christopher Burbank et Matthew Collins à Tacoma, Washington, en 2023. Brian Hayes / The News Tribune via AP

La mort d’Ellis est devenue une pierre de touche pour les manifestants pour la justice raciale dans le nord-ouest du Pacifique. Mais cela a également coïncidé avec la première épidémie de Covid-19 aux États-Unis dans une maison de retraite de la ville voisine de Kirkland et n’a pas attiré autant d’attention que le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis près de trois mois plus tard.

Ce procès était le premier dans le cadre d’une loi d’État vieille de cinq ans visant à faciliter les poursuites contre les policiers accusés d’avoir utilisé illégalement la force meurtrière.

La famille Ellis a réglé un procès fédéral pour mort injustifiée contre le comté de Pierce, qui abrite Tacoma, pour 4 millions de dollars l’année dernière.