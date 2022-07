Des agents de la sécurité intérieure des États-Unis font face à des accusations d'”espionnage chinois” – News 24

Un grand jury a inculpé cinq personnes pour “harcèlement, harcèlement et espionnage” au nom de la Chine

Un actuel et un ancien agent des forces de l’ordre fédérales font partie des cinq personnes qui ont été inculpées par un grand jury américain dans le cadre d’un plan présumé visant à faire taire les critiques du gouvernement chinois.

Trois des accusés – Fan « Frank » Liu, Qiang « Jason » Sun et Matthew Ziburis – ont mené une campagne pour « espionner, harceler et discréditer » dissidents vivant aux États-Unis pour écraser les critiques de Pékin, ont affirmé jeudi les procureurs américains. L’employé du département américain de la Sécurité intérieure (DHS) Craig Miller et l’ancien officier du DHS Derrick Taylor sont accusés d’avoir détruit des preuves et d’avoir menti aux enquêteurs du FBI lorsqu’ils ont été confrontés à la diffusion d’informations à partir d’une base de données fédérale restreinte que Liu et Sun auraient utilisée.

Miller est un employé du DHS depuis 15 ans et travaille actuellement comme agent d’expulsion à Minneapolis. Taylor a pris sa retraite du département et travaille actuellement comme détective privé à Irvine, en Californie. Liu et Sun auraient conspiré pour soudoyer un fonctionnaire fédéral afin d’obtenir les déclarations de revenus des militants anti-chinois.

“Nous défendrons les droits des personnes aux États-Unis à s’engager dans la liberté d’expression et d’expression politique, y compris les opinions que le gouvernement de la RPC (République populaire de Chine) veut faire taire”, a déclaré Matthew Olsen, procureur général adjoint des États-Unis pour la sécurité nationale. « Tel qu’inculpé, ces individus ont aidé des agents d’un gouvernement étranger à chercher à réprimer les voix dissidentes qui se sont réfugiées ici. Les accusés comprennent deux agents des forces de l’ordre assermentés qui ont choisi de renoncer à leur serment et d’enfreindre la loi.















Un artiste de Californie était parmi les “dissidents” prétendument pris pour cible par les accusés. Se faisant passer pour un marchand intéressé à acheter ses œuvres d’art, Ziburis a secrètement installé des caméras de surveillance et des appareils GPS dans l’atelier de l’artiste et dans sa voiture, ont déclaré les procureurs. Les accusés auraient prévu de détruire les œuvres d’art du dissident.

Taylor a été invité à fournir des informations confidentielles sur plusieurs dissidents chinois résidant aux États-Unis, y compris des dossiers d’immigration, des informations de passeport et des photos, ont affirmé les procureurs. Taylor aurait chargé deux collègues du DHS, dont Miller, d’obtenir les dossiers.

En mars dernier, le ministère américain de la Justice a annoncé pour la première fois des allégations selon lesquelles Liu, Ziburis et trois autres conspirateurs présumés harcelaient et espionnaient des critiques anti-Pékin au nom de la police secrète chinoise.















Les inculpations du grand jury ont été annoncées un jour après que le directeur américain du FBI Christopher Wray et le chef britannique du MI5 Ken McCallum ont fait une présentation à Londres alléguant que la Chine tentait de voler la technologie occidentale à grande échelle. “plus grand que celui de tous les autres pays réunis.”

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a répondu jeudi, affirmant que Wray “a mis en avant la soi-disant menace chinoise de salir et d’attaquer la Chine.” Il a ajouté que le service de sécurité britannique doit “Arrêtez de créer des ennemis imaginaires.”