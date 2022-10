Des agents de la faune de Washington tuent un ours noir qui a blessé une femme

LEAVENWORTH, Washington (AP) – Les autorités de la faune de l’État de Washington ont tué un ours noir samedi après avoir chargé et blessé une femme près d’un parc du centre-ville de la ville de style bavarois de Leavenworth.

La femme avait laissé sortir son chien vers 7 heures du matin lorsqu’une ourse adulte l’a accusée, a indiqué le ministère de la Pêche et de la Faune. Elle a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger et était soignée dans un hôpital.

Des agents de la faune utilisant un chien-ours carélien ont trouvé et tué une truie plus tard dans la matinée. Ils ont capturé deux oursons, âgés d’environ 9 mois, et les ont amenés dans un centre de réhabilitation de la faune.

Leavenworth se trouve du côté est des montagnes Cascade, dans le centre de Washington. La propriété où la femme a été attaquée est adjacente à Enchantment Park, un parc près du centre-ville de Leavenworth avec des terrains de balle et des sentiers pédestres.

La seule attaque mortelle d’ours noirs contre une personne enregistrée par l’État a été signalée en 1974. Depuis 1970, les autorités de l’État ont enregistré 19 cas où des ours noirs ont blessé des personnes, a indiqué le département.

The Associated Press