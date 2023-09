Des agents de Baton Rouge accusés d’avoir prétendument dissimulé une force excessive lors d’une fouille à nu

BATON ROUGE, Louisiane (AP) — Le département de police de Baton Rouge, en proie à un scandale, a arrêté trois de ses propres agents, dont un chef adjoint, et les a accusés d’avoir tenté de dissimuler une force excessive lors d’une fouille à nu dans les toilettes du département, le a annoncé vendredi le chef de la police.

Le département fait l’objet d’une surveillance de plus en plus minutieuse alors que le FBI a ouvert la semaine dernière une enquête sur les droits civiques sur des allégations selon lesquelles des agents auraient agressé des détenus dans un obscur entrepôt connu sous le nom de « Brave Cave ». Les policiers arrêtés jeudi faisaient partie de la même unité des crimes de rue, dissoute depuis, qui gérait l’entrepôt.

« Soyons très clairs, il n’y a pas de place pour une mauvaise conduite ou un comportement contraire à l’éthique dans notre département », a déclaré le chef Murphy Paul lors d’une conférence de presse vendredi. « Personne n’est au-dessus des lois. »

Les conclusions annoncées vendredi découlent de l’une des nombreuses enquêtes administratives et pénales entourant l’unité des crimes de rue. Dans un cas soumis à l’examen du FBI, un homme affirme avoir été emmené à l’entrepôt et battu si sévèrement qu’il a dû être hospitalisé avant d’être incarcéré. Dans une autre, une femme affirme avoir été fouillée à nu, un policier utilisant une lampe de poche pour scanner son corps.

Paul a déclaré que les découvertes de vendredi proviennent d’une tentative de fouille à nu en septembre 2020, lorsque deux agents de l’unité auraient frappé un suspect et l’auraient électrocuté avec leurs pistolets paralysants. L’épisode a été filmé par des caméras portées sur le corps dont les policiers ignoraient qu’elles étaient allumées.

Ils ont ensuite tenté de « se débarrasser » de la vidéo après qu’un superviseur ait déterminé que les policiers avaient fait usage d’une force excessive. Paul a déclaré que les agents avaient reçu pour instruction de se débarrasser de la caméra afin que « les preuves ne puissent pas être téléchargées ». Les images de la caméra corporelle n’ont pas été rendues publiques.

Des mandats d’arrêt ont été émis cette semaine contre quatre officiers. Trois ont été réservés jeudi et ont depuis été libérés de prison. Paul n’a pas précisé si le quatrième officier s’était déjà rendu.

Les officiers inculpés comprennent Troy Lawrence Sr., un chef adjoint, qui fait face à des chefs d’accusation de malversation dans l’exercice de ses fonctions, d’entrave à la justice, de coups et blessures et de vol. Le fils de Lawrence, Troy Lawrence Jr., est un ancien policier de Baton Rouge qui a été au centre d’allégations concernant l’unité des crimes de rue. Plus tôt ce mois-ci, il a été arrêté sur une simple accusation de batterie.

Jesse Barcelona a été accusé de malversation dans l’exercice de ses fonctions, de vol et d’entrave à la justice. Todd Thomas a été incarcéré pour coups et blessures simples, vol, malversation et entrave à la justice. Un quatrième officier, Douglas Chutz, fait également face à une accusation de malversation dans l’exercice de ses fonctions.

L’avocat de la défense de Thomas, John McLindon, a refusé de commenter. Il n’y avait aucune liste dans les archives judiciaires indiquant si Lawrence Sr., Barcelona ou Chutz avait obtenu des avocats capables de commenter en leur nom.

Un courriel envoyé au syndicat de la police sollicitant des commentaires vendredi après-midi n’a pas reçu de réponse immédiate.

Sara Cline, Associated Press