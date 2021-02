José Luis Gonzalez / Reuters



Les agents de la patrouille frontalière dans certaines parties du Texas ont commencé à libérer certaines familles d’immigrants sans papiers après que les autorités mexicaines ont refusé de les reprendre en vertu d’une politique de l’ère Trump qui a expulsé des milliers de personnes qui sont entrées illégalement aux États-Unis. Cela marque un changement important par rapport aux dernières années, lorsque l’ancien président Donald Trump a ordonné à tous les immigrants et demandeurs d’asile qui avaient été surpris en train de tenter d’entrer illégalement aux États-Unis d’être renvoyés au Mexique. Depuis mars 2020, les douanes et la protection des frontières américaines ont immédiatement expulsé 382 552 immigrants au Mexique. Citant une section du code de la santé publique connue sous le nom de Titre 42, l’administration Trump a déclaré qu’il était nécessaire d’expulser les immigrants afin d’arrêter la propagation du coronavirus. Mais une conséquence involontaire de cette politique a été que les immigrants ont tenté à plusieurs reprises de traverser sans être détectés, ce qui a entraîné un nombre d’arrestations à la frontière. Le CBP a déclaré que les familles avaient été récemment libérées en raison des restrictions du COVID-19 qui ont amené certaines de ses installations à atteindre leur capacité. Le Mexique a également récemment adopté une loi interdisant aux autorités de garder les enfants immigrants sans papiers dans les centres de détention. Sans espace pour contenir les familles dans les centres de détention américains et le Mexique refusant de les emmener, le CBP a commencé la semaine dernière à les libérer dans des villes frontalières du Texas comme McAllen et Brownsville. « Les protocoles COVID-19, les changements dans la loi mexicaine et les capacités limitées de détention des États-Unis nous ont obligés à nous adapter », a déclaré le CBP. « Pour les migrants qui sont libérés, le CBP peut travailler avec des organisations non gouvernementales qui les assisteront tout au long du processus de mise en liberté. » L’Institut national de la migration (INM), l’agence mexicaine chargée de l’application de la loi en matière d’immigration, a refusé les demandes de commentaires de BuzzFeed News. Cependant, le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré à Reuters qu’il y avait eu des ajustements de politique «locale», citant une loi sur la protection de l’enfance adoptée à la fin de l’année dernière. Un haut responsable mexicain a déclaré à l’agence de presse que les changements étaient «mineurs» et semblaient se limiter à l’État de Tamaulipas, qui se trouve de l’autre côté de la frontière de Brownsville, au Texas. La libération des familles a été utilisée par les faucons de l’immigration et d’anciens responsables de l’administration Trump pour avertir d’une crise imminente à la frontière alimentée par les récents décrets du président Joe Biden. Chad Wolf, ancien secrétaire par intérim du Département de la sécurité intérieure, tweeté que le changement a marqué le retour du « catch and release » et a averti qu’il conduirait à une « crise totale » à la frontière. L’expression «attraper et relâcher» a été décriée par les défenseurs des immigrants qui disent que c’est une façon déshumanisante de décrire la pratique consistant à permettre aux demandeurs d’asile d’attendre en dehors de la détention pendant que leur cas est jugé. À Del Rio, au Texas, qui se trouve également en face de Tamaulipas, un refuge géré par la Coalition humanitaire frontalière de Val Verde a déclaré avoir vu une augmentation des immigrants cherchant de l’aide. Dans une publication sur Facebook du 30 janvier, l’organisation a déclaré qu’en moyenne, elle aidait 25 personnes par semaine. Maintenant, a déclaré la coalition, elle aide au moins 50 immigrants par jour. Un responsable du DHS a déclaré à BuzzFeed News que la libération d’un certain nombre de familles n’avait lieu que dans une zone de la frontière. Les médias locaux ont rapporté que jusqu’à 50 familles d’immigrants par jour étaient libérées à Brownsville; un refuge à McAllen a déclaré à Reuters qu’il avait vu entre 50 et 80 personnes par jour depuis le 27 janvier.

José Luis Gonzalez / Reuters

Des immigrants d’Amérique centrale se tiennent près du pont frontalier international de Paso del Norte après avoir été expulsés vers le Mexique.

Les refuges à San Diego enregistrent également des chiffres plus élevés. Kate Clark, directrice principale des services d’immigration au Jewish Family Service de San Diego, qui gère des refuges pour immigrants, a déclaré qu’elle avait aidé 54 demandeurs d’asile en décembre. «En janvier, nous avons accueilli 110 demandeurs d’asile, le plus grand nombre que nous ayons vu au cours des 10 derniers mois», a-t-elle ajouté. On ne sait pas pourquoi certaines familles ont été autorisées à entrer aux États-Unis et d’autres continuent d’être expulsées vers Tijuana. Un responsable de l’INM de Basse-Californie a déclaré qu’ils continuaient de recevoir des immigrants du titre 42 et qu’aucun ordre ou accord disant que le Mexique n’accepterait plus de familles n’existe plus. Taylor Levy, un avocat spécialisé en droit de l’immigration basé à El Paso, a déclaré que le nombre de familles de demandeurs d’asile libérées au milieu et au sud du Texas avait commencé à augmenter le 27 janvier. Certaines de ces familles venaient de pays que le CBP ne peut pas expulser officiellement vers le Mexique. , comme les Haïtiens, les Cubains et les Vénézuéliens, a déclaré Levy. Mais d’autres étaient des Centraméricains. « Cela représente environ 50 personnes par jour libérées, ce qui est un nombre assez modéré », a déclaré Levy. Pourtant, a averti Levy, certains immigrants continuent d’être expulsés au lieu d’être libérés aux États-Unis, soit par voie terrestre vers le Mexique, soit par avion vers leur pays d’origine. « Titre 42 [expulsions] continuer comme d’habitude dans les secteurs d’El Paso, de l’Arizona et de la Californie », a déclaré Levy. Historiquement, une source connaissant la situation a déclaré que l’INM détiendrait les enfants et les familles d’immigrants, les transférerait vers la version mexicaine des services de protection de l’enfance et se prononcerait sur leur droit de rester. Maintenant, en raison de la nouvelle loi, les familles d’immigrants expulsés ne peuvent être envoyées dans les refuges de l’agence que tant qu’elles en ont la capacité. Mais Levy a déclaré que la nouvelle politique n’avait aucun sens car l’INM n’a presque jamais détenu de familles expulsées sous le titre 42 de Trump de toute façon. « Alors que certaines personnes expulsées en vertu du titre 42 ont été directement remises à l’INM », a déclaré Levy, « un grand nombre de personnes ont été emmenées au milieu du pont par le CBP et on leur a dit de marcher vers le sud. C’est tout. Il n’y en avait pas. interaction de tout État ou autorités fédérales mexicaines. «

José Luis Gonzalez / Reuters

Des migrants d’Haïti marchent près du pont frontalier international Saragosse-Ysleta après avoir été expulsés des États-Unis, à Ciudad Juárez.