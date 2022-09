Des agents américains recherchent des propriétés liées à l’oligarque russe

NEW YORK (AP) – Des agents fédéraux américains ont simultanément fouillé jeudi des propriétés à Manhattan, dans la communauté balnéaire chic de Southampton, New York, et sur une île exclusive de Miami qui ont été liées à un oligarque milliardaire russe dont le yacht de 120 millions de dollars a été saisi en avril .

Le FBI a confirmé jeudi qu’il s’agissait d’un gratte-ciel de Park Avenue et d’un domaine de Southampton, bien qu’il n’ait pas fourni plus d’informations. Des dizaines d’agents fédéraux ont pu être vus en train de transporter des boîtes hors de la propriété de Park Avenue.

Des agents du FBI et des enquêteurs de la sécurité intérieure ont fouillé des propriétés liées à Viktor Vekselberg, un proche allié du président russe Vladimir Poutine. Il n’y a pas eu de réponse immédiate à une demande de commentaires envoyée aux avocats qui ont représenté Vekselberg.

Une personne proche du dossier a confirmé que Vekselberg était la cible des perquisitions. La personne n’était pas autorisée à parler publiquement et l’a fait sous couvert d’anonymat.

Une perquisition similaire a eu lieu à Fisher Island, à deux pas de Miami Beach, où des dizaines d’agents du FBI et d’autres agences fédérales pouvaient être vus sur des propriétés liées à Vekselberg et à ses associés.

NBC News a d’abord signalé les recherches.

Un groupe de travail fédéral a enquêté sur les oligarques russes et la piste de l’argent qui contribue à alimenter l’invasion de l’Ukraine par Poutine, et le groupe de travail s’efforce de faire appliquer les restrictions financières américaines imposées à la Russie et à ses milliardaires. Un porte-parole du groupe de travail a refusé de commenter.

Vekselberg, un homme d’affaires d’origine ukrainienne, a fait fortune en investissant dans les industries de l’aluminium et du pétrole à l’ère post-soviétique. Selon des documents du département du Trésor américain, Vekselberg dirige le groupe Renova basé à Moscou, un conglomérat englobant les métaux, les mines, la technologie et d’autres actifs.

Il a été l’un des premiers alliés de Poutine sanctionnés en avril 2018 par le département du Trésor américain en réponse à l’annexion par la Russie en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée. Les actifs de Vekselberg aux États-Unis sont gelés et les entreprises américaines ne peuvent faire affaire avec lui et ses entités.

En avril, le gouvernement américain a saisi un yacht de 254 pieds appartenant à Vekselberg dans un port en Espagne. À l’époque, le ministère américain de la Justice avait affirmé que le yacht pouvait être confisqué pour violation des lois américaines sur la fraude bancaire, le blanchiment d’argent et les sanctions.

Toutes les propriétés recherchées jeudi appartiennent à l’ami d’enfance de Vekselberg, Vladimir Voronchenko, ou à des sociétés liées à la famille et aux associés de Voronchenko. Voronchenko était le directeur fondateur d’un musée de Saint-Pétersbourg construit pour abriter la collection d’œufs Fabergé de l’oligarque.

Parmi les propriétés figuraient quatre condominiums de luxe sur Fisher Island. Trois ont été achetés pour un total de 42 millions de dollars, mais valent beaucoup plus aujourd’hui, selon les registres de propriété. Deux appartiennent à The Medallion Inc., une société enregistrée au Panama qui répertorie l’épouse de Voronchenko, Olesya Kharlamova, comme administratrice.

Kharlamova, qui, comme son mari, est née et a grandi en Ukraine, est également dirigeante d’une association de copropriétés pour deux gratte-ciel de luxe sur l’île Fisher, si appréciée des Russes de la jet-set qu’elle a été surnommée la “zone rouge” par les autres habitants. Les installations comprennent des piscines à débordement, un théâtre ultramoderne et un entrepôt de manteaux de fourrure pour protéger les vêtements de l’humidité de Miami.

À New York, Medallion Inc. a payé en 2008 près de 11 millions de dollars pour un penthouse au 515 Park Avenue à Manhattan et 11,4 millions de dollars pour la maison de Southampton. Tous deux ont été perquisitionnés jeudi.

La famille et les associés de Voronchenko n’ont pas immédiatement répondu à un appel qui leur avait été adressé pour obtenir des commentaires.

___

Goodman a rapporté de Miami.

Michael R. Sisak et Joshua Goodman, Associated Press