Des agences américaines poursuivies pour le sort d’un vairon rare du Rio Grande

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Les écologistes ont accusé mercredi le gouvernement américain de ne pas en faire assez pour assurer la survie du méné argenté du Rio Grande alors que la sécheresse resserre son emprise sur l’un des plus longs fleuves de l’Ouest.

Dans une action en justice intentée devant un tribunal fédéral, le groupe WildEarth Guardians a demandé à un juge de forcer le Bureau of Reclamation et le Fish and Wildlife Service à réévaluer les effets des activités de gestion de l’eau sur les poissons en voie de disparition.

Ils veulent également que les responsables fédéraux élaborent des mesures exécutoires pour empêcher les barrages et les déviations le long du tronçon de la rivière à travers la région la plus peuplée du Nouveau-Mexique de mettre en péril le vairon.

Le petit poisson a été déclaré en voie de disparition il y a près de 30 ans et a fait l’objet de nombreux litiges au fil des décennies. Les défis n’ont augmenté que ces dernières années, alors que les demandes sur le Rio Grande se sont intensifiées en raison du changement climatique, la neige fondant plus tôt et les vents forts asséchant davantage les sols assoiffés et limitant la quantité de ruissellement printanier qui atteint la rivière.

À l’instar du fleuve Colorado et d’autres cours d’eau de l’ouest, les débits record deviennent normaux pour le Rio Grande.

Certaines parties du Rio Grande à l’extrémité sud d’Albuquerque se sont complètement asséchées plus tôt cette année, ce qui ne s’est pas produit depuis plus de 30 ans. Des équipes de biologistes se sont précipitées pour ramasser des vairons dans les flaques d’eau du lit de la rivière avant qu’ils ne s’assèchent.

“Il n’est pas surprenant que les populations de vairons argentés restent en crise”, a déclaré Daniel Timmons de WildEarth Guardians. “Il est temps d’aller au-delà des solutions de pansement pour le Rio Grande moyen et de réfléchir de manière holistique à la manière de sauver une rivière vivante et toutes les espèces indigènes qui habitent la rivière.”

Timmons a déclaré que le statu quo est une recette pour l’extinction du vairon.

Le Fish and Wildlife Service et le Bureau of Reclamation ont refusé mercredi de commenter le litige en cours.

La gestion du Rio Grande est basée sur des accords de partage de l’eau vieux de plusieurs décennies qui impliquent également le Colorado, le Texas et le Mexique. Les districts d’irrigation qui fournissent de l’eau à des milliers d’agriculteurs le long de la vallée de la rivière font également partie d’une équation qui comprend les droits primordiaux sur l’eau des communautés amérindiennes situées le long de la rivière et des enclaves hispaniques qui irriguent les cultures par des canaux traditionnels appelés acequias.

Dans certains cas, changer la dynamique de la gestion du Rio Grande nécessiterait une action du Congrès.

Le Bureau of Reclamation travaille depuis des années en étroite collaboration avec les districts d’irrigation, les tribus, la ville d’Albuquerque et d’autres détenteurs de droits sur l’eau pour libérer de l’eau pour les poissons lorsque la rivière risquait de s’assécher ou pour imiter les débits printaniers et encourager le frai.

Cette année, il n’y avait pas d’eau supplémentaire.

Une étude financée par le bureau et publiée en octobre indique que le statut du vairon semble fortement dépendant de la garantie de débits saisonniers suffisants et de conditions d’habitat qui favoriseront le succès du frai.

Les WildEarth Guardians, dans leur plainte, accusent “un siècle d’utilisations non durables de l’eau et de mauvaise gestion de la Grande” de conditions qui permettent à peine au vairon et à d’autres espèces protégées de survivre. Le groupe soutient que le Rio Grande a été transformé en conduit plutôt qu’en une « rivière vivante » qui a des débits variables mais persistants.

Les écologistes contestent les conclusions d’un avis biologique de 2016 adopté par les agences qui a déclaré que les opérations de l’eau dans le Rio Grande moyen n’étaient pas susceptibles de mettre en danger les espèces en voie de disparition ou d’affecter négativement leur habitat.

À environ 3 pouces (7,62 centimètres) de long, le vairon argenté était historiquement l’une des espèces aquatiques les plus abondantes et les plus répandues du Rio Grande, se produisant d’Espanola en aval de près de 1 000 milles (1 609 kilomètres) jusqu’au golfe du Mexique. Les biologistes disent qu’il a disparu de plus de 95% de son aire de répartition historique.

Il n’y a eu que trois fois au cours des 26 dernières années – en 1995, 2005 et 2017 – que les densités de population dans le Rio Grande moyen ont dépassé la densité au moment où le vairon a été répertorié en 1994.

Le Fish and Wildlife Service s’était fixé pour objectif d’avoir au moins 5 poissons par 100 mètres carrés. Cela n’a été atteint en deux années consécutives que deux fois. En octobre 2022, la densité était de 0,17 poisson par 100 mètres carrés.

Le procès indique qu’en ce qui concerne le changement climatique, les scientifiques prédisent que les débits du Rio Grande diminueront d’au moins un tiers et probablement de moitié d’ici la fin du siècle en raison de l’augmentation des températures, ce qui aura un impact significatif sur le vairon argenté et son habitat.

La plainte note également les effets de la gestion des rivières sur le moucherolle des saules du sud-ouest et le coucou à bec jaune.

Susan Montoya Bryan, Associated Press