Un groupe de 10 femmes afghanes, bénéficiaires de bourses financées par l’Union européenne, est arrivée au Kazakhstan pour poursuivre leurs études, a annoncé le 9 décembre le service de presse du bureau régional de l’OSCE.

Les étudiants commenceront leur parcours académique avec des cours d’anglais en ligne à l’école de langues de l’Université de gestion d’Almaty (AlmaU). Après avoir terminé le programme, ils s’inscriront dans l’une des meilleures universités du Kazakhstan – l’Université technique kazakhe-britannique – pour étudier l’exploitation minière.

«Le projet fonctionne grâce à une subvention de 2 millions d’euros fournie par l’UE pour soutenir les femmes afghanes qui aspirent à l’enseignement supérieur. Au total, 50 femmes afghanes obtiendront des diplômes d’enseignement supérieur, technique et professionnel dans diverses universités du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan d’ici 2025 », a déclaré l’OSCE. «L’autonomisation des femmes, par le biais de l’éducation, a un impact personnel et économique considérable en ce sens qu’elle génère des opportunités de réaliser son potentiel et sa capacité à contribuer à leurs communautés à leur retour en Afghanistan.»

«Les femmes sont au cœur de la croissance économique et du développement durable et leur autonomisation économique est essentielle au progrès de tout pays. Selon la nouvelle stratégie de l’UE pour l’Asie centrale, il est dans l’intérêt commun de l’UE et des pays d’Asie centrale d’intensifier la coopération pour promouvoir la paix et la stabilité en Afghanistan. En d’autres termes, sans un Afghanistan pacifique, il n’y aura pas d’Asie centrale prospère.

Relier l’Afghanistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan par un « pont éducatif » renforce les liens sociaux et économiques entre eux, et contribue ainsi à relever les défis de sécurité et à contribuer à assurer un avenir plus pacifique et plus prospère pour la région, a déclaré le service de presse, citant Ambassadeur de l’UE au Kazakhstan Sven-Olov Carlsson.

Le premier groupe de 30 femmes afghanes est arrivé à l’ancienne capitale du Kazakhstan, Almaty, en octobre 2019. Elles ont suivi avec succès une formation linguistique et se sont inscrites à des programmes de licence, de maîtrise et d’enseignement technique et professionnel (EFTP) pour étudier l’agriculture, la finance et l’exploitation minière à l’Université Satbayev. , Université technique kazakhe-britannique et Université nationale agraire kazakhe. En raison des restrictions COVID-19, les étudiants suivent actuellement des cours universitaires en ligne.

Les femmes afghanes sont confrontées à des obstacles disproportionnés pour accéder à l’éducation et à l’emploi par rapport à leurs homologues masculins. Selon le Rapport sur le développement humain 2019 du Programme des Nations Unies pour le développement, seulement 13% de toutes les femmes afghanes adultes ont terminé leurs études secondaires, contre 37% des hommes adultes. La pauvreté, les problèmes de sécurité, les stéréotypes sexistes et les normes sociales religieuses strictes sont parmi les principales causes de l’accès limité à l’éducation des femmes afghanes.

Le PNUD au Kazakhstan est un partenaire d’exécution de l’initiative. Yakup Beris, A déclaré le Représentant résident du PNUD au Kazakhstan: «Le PNUD au Kazakhstan est très fier de faire partie de cette importante initiative conjointe. Nous sommes fermement convaincus que le développement de toute société est impossible sans la participation pleine et active des femmes. Autonomiser les femmes en supprimant les barrières et les inégalités existantes est vital pour qu’elles se tiennent sur un pied d’égalité avec les hommes et qu’elles puissent contribuer à leurs communautés et à leur économie ».

Cet été, le projet a été officiellement lancé en Ouzbékistan. Dix femmes afghanes sont devenues boursières pour étudier l’agriculture au Centre éducatif pour la formation des citoyens afghans à Termez (ECTAT). En conséquence, les 50 femmes qui ont déjà été sélectionnées sont actuellement à différents stades de l’éducation au Kazakhstan et en Ouzbékistan.

Lutte contre la violence sexiste en Asie centrale et en Afghanistan

Parallèlement, dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence sexiste, le programme régional de l’Initiative Spotlight pour l’Asie centrale et l’Afghanistan a été officiellement lancé avec la participation de la secrétaire générale adjointe de l’ONU Amina J. Mohammed, commissaire de l’UE pour les partenariats internationaux Jutta Urpilainen et des représentants gouvernementaux de haut niveau des pays d’Asie centrale et d’Afghanistan, a déclaré le bureau du coordonnateur résident des Nations Unies au Kazakhstan dans un communiqué de presse.

«Financé avec un budget initial approuvé de 4,3 millions de dollars, ce programme régional fait partie d’une initiative mondiale financée par l’Union européenne dans plus de 25 pays et régions pour lutter contre les différentes formes de violence à l’égard des femmes ainsi que les pratiques néfastes», indique le communiqué de presse.

En Asie centrale et en Afghanistan, le programme vise à renforcer les efforts visant à mettre fin à la violence sexuelle et sexiste contre les femmes et les filles et à mettre symboliquement en lumière les obstacles qui les empêchent de se développer.

«Depuis l’éclosion du COVID-19, la violence sexiste et domestique a augmenté dans le monde, et les pays d’Asie centrale et d’Afghanistan ne font pas exception», a déclaré Mohammed.

Le but ultime du programme Spotlight est de créer un environnement où il y a une tolérance zéro pour la violence sexuelle et sexiste et les pratiques néfastes, ce que les parties prenantes nationales et environ 35 millions de femmes et de filles dans les cinq anciens pays soviétiques d’Asie centrale et L’Afghanistan y contribuera et en bénéficiera.

Travaillant en partenariat avec des institutions clés et divers partenaires, l’Initiative Spotlight se concentrera sur le développement de bonnes pratiques ainsi que sur la création d’alliances dans la région autour de domaines tels que la réforme législative, le renforcement institutionnel, la lutte contre les normes et attitudes sociales, le renforcement de la société civile et des mouvements de femmes.

Les mesures comprendront également une formation à la littératie numérique et la participation des principales parties prenantes à contribuer au respect et à la protection des droits des femmes et des filles. L’Initiative est coordonnée par le Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies au Kazakhstan et est mise en œuvre par le biais du PNUD, du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et d’ONU Femmes.

L’Initiative Spotlight fournira à l’ONU une plate-forme importante pour aider les pays à lutter contre la pandémie de violence, qui menace la santé et l’intégrité des individus, les familles, les communautés et les efforts mondiaux pour atteindre les objectifs de développement durable dans cette région. », – Dans son allocution aux partenaires et aux invités, la coordonnatrice résidente désignée des Nations Unies pour le Kazakhstan, Michaela Friberg-Storey a déclaré.

Au cours de l’événement, les participants ont parlé de leur travail et des défis liés à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles. Il y avait une convention collective selon laquelle toutes les parties prenantes, de l’ONU, de l’UE, du gouvernement, des chefs, des femmes, des hommes, des filles et des garçons, doivent être impliquées, et les comportements et les mentalités doivent être modifiés pour lutter contre toute forme de violence.