Des affrontements sur le site de l’ONU au Soudan du Sud font 13 morts et 21 blessés

Un représentant local affirme qu’au moins 13 personnes sont mortes et 21 ont été blessées lors d’affrontements sur un site des Nations Unies au Soudan du Sud pour la protection des civils déplacés.

Les combats ont éclaté jeudi matin sur le site de Malakal entre les membres des ethnies Shilluk et Nuer.

La cause des combats n’était pas immédiatement claire. La situation est restée tendue au milieu des craintes que les combats reprennent, a déclaré Yoannes Kimo, vice-président représentant les personnes déplacées sur le site, à l’Associated Press par téléphone.

LE PAPE FRANÇOIS SE REND AU SOUDAN DU SUD ET ESPÈRE ATTIRER L’ATTENTION NATIONALE SUR LES COMBATS ET L’AGRÉGATION DE LA CRISE HUMANITAIRE

Le bureau de l’ONU au Soudan du Sud a déclaré dans un communiqué que les combats avaient commencé par un coup de couteau, et il a appelé au « calme et à l’ordre ». Il a déclaré que les rapports faisaient état de trois morts. Le bureau a déclaré que sa mission avait renforcé la présence militaire et policière dans la région en « étroite collaboration » avec l’armée et les autorités.

Des violences meurtrières entre groupes ethniques et communautés troublent toujours le Soudan du Sud des années après un accord de paix de 2018 visant à mettre fin à une guerre civile de cinq ans. Pendant le conflit, des milliers de personnes se sont réfugiées dans les sites de protection de l’ONU.