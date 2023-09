Des affrontements et des incendies criminels perturbent la marche chilienne à la mémoire des victimes de la dictature de Pinochet

Le président Gabriel Boric, qui avait brièvement rejoint le cortège de quelque 5 000 personnes, selon les estimations officielles, a condamné l’anarchie après que des manifestants ont franchi les barrières de sécurité de La Moneda et endommagé la façade du bâtiment.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau lors d’affrontements qui ont fait trois blessés parmi les policiers, selon le gouvernement.

Civils et policiers se sont affrontés devant le palais présidentiel de La Moneda, où le président de l’époque, Salvador Allende, a été renversé le 11 septembre 1973, ainsi qu’au cimetière qui abrite un mémorial aux victimes du régime brutal de Pinochet.

Des Chiliens ont affronté dimanche la police et commis des incendies criminels à Santiago lors d’une marche en mémoire des victimes de la dictature militaire d’Augusto Pinochet, 50 ans après le coup d’État qui l’a porté au pouvoir.

« En tant que président de la République, je condamne catégoriquement et sans aucune nuance ces événements », a-t-il écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Un tribunal chilien envoie en prison d’anciens soldats âgés pour le meurtre du chanteur en 1973

« L’irrationalité d’attaquer ce pour quoi Allende et tant d’autres démocrates se sont battus est ignoble », a-t-il ajouté.

Un demi-siècle après le coup d’État, le Chili reste divisé entre ceux qui défendent la dictature et ceux qui la rejettent.

Boric est devenu dimanche le premier président à participer à la commémoration annuelle depuis la fin de la dictature en 1990.

Des affrontements ont également eu lieu avec la police à d’autres moments de la marche, certains manifestants lançant des cocktails Molotov et dressant des barricades en feu.

A l’intérieur du cimetière, certains mausolées ont été endommagés, dont la tombe d’un sénateur de droite tué en 1991.

« Les responsables de ces violences sont des adversaires du gouvernement », a déclaré Manuel Monsalve, vice-secrétaire de l’Intérieur.

Le général Augusto Pinochet (au centre) posant avec des officiers de l’armée à Santiago, au Chili, quelques jours après le coup d’État sanglant du 11 septembre 1973. Photo d’archives : AFP

La plupart des participants, arborant des drapeaux chiliens et scandant des slogans tels que « Vérité et justice maintenant ! ou « Allende vit », ont défilé pacifiquement.

« Le 11 septembre est une date qui nous remplit de souvenirs, mais qui nous donne aussi une certaine angoisse, car au lieu d’avancer, nous avons régressé », a déclaré Patricia Garzon, 76 ans, ancienne prisonnière politique, le long du parcours.

« Avec cette marche, nous nous souvenons que 1973 a brisé la démocratie au Chili, et maintenant nous continuons à lutter pour la maintenir et la renforcer », a ajouté Luis Pontigo, 72 ans, enseignant à la retraite.

Plus de 3 200 personnes ont été tuées ou « disparues » – enlevées et présumées tuées – par les forces de sécurité de Pinochet, et environ 38 000 ont été torturées.

Le général est décédé d’une crise cardiaque le 10 décembre 2006 à l’âge de 91 ans, sans jamais mettre les pieds dans un tribunal.

Cinquante ans plus tard, le Chili tente toujours de retrouver son identité d’après-coup d’État et de façonner un nouveau système politique.

En mai, le Parti républicain d’extrême droite dirigé par l’avocat conservateur José Antonio Kast – un partisan de Pinochet – a remporté 23 des 51 sièges du conseil qui rédigera une nouvelle constitution pour remplacer celle datant de l’époque de la dictature.

Dans la matinée, Boric a inauguré une exposition dédiée à la mémoire d’Allende à La Moneda, en présence des membres de la famille du leader marxiste décédé.