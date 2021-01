Des manifestants au Liban sont descendus dans les rues pour une deuxième nuit consécutive pour protester contre la prolongation de deux semaines des couvre-feux et des fermetures d’entreprises visant à enrayer la propagation du Covid-19.

Des manifestations sporadiques ont éclaté mardi dans les villes de Tripoli, Beyrouth et Sidon, alors que les gens exprimaient leur colère face au prétendu manque de soutien du gouvernement pendant le verrouillage, ainsi que des conditions de vie générales dans ce pays économiquement ravagé.

Les affrontements violents de mardi dans le nord-ouest de Tripoli ont laissé 12 personnes hospitalisées et au moins 29 autres blessées et nécessitant des soins sur les lieux, selon la Croix-Rouge libanaise.

Des images de la ville publiées sur les réseaux sociaux semblaient montrer des files de soldats portant des boucliers anti-émeute bombardés de pétards et de pierres alors qu’ils affrontaient des manifestants.

Les médias locaux ont rapporté que les soldats ont utilisé des gaz lacrymogènes et un certain nombre de véhicules militaires dans leurs efforts pour contrôler les foules.

Les manifestations se sont concentrées sur la place centrale Al Nour de Tripoli et les rues environnantes, et des images semblent montrer l’armée utilisant un char pour forcer les manifestants à revenir avant de charger plus tard la foule.

L’entrée du poste de police dans le quartier d’Al-Tal aurait été incendiée, des vidéos montrant un groupe de jeunes hommes lançant des projectiles sur le bâtiment.

Les manifestants jetaient ce qu’on me dit être un poste de police. L’entrée a également été incendiée. La plupart sont des garçons et des jeunes hommes. # طرابلس # لبنان pic.twitter.com/RINBKheczl – Aya (@Aya_Isk) 26 janvier 2021

توجه من يدعون انهم ثوار من ساحة النور الى ساحة التل وقامو باحراق محلات تحت فصيل مخفر التل 😔 pic.twitter.com/EeOvYlevf0 – وسام العمر (@ AhmadAn35029855) 26 janvier 2021

طرابلس على كف عفريت pic.twitter.com/hQzqTWj2Vj – إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) 26 janvier 2021

Certains manifestants ont brandi des banderoles et ont également scandé des slogans politiques devant les maisons des députés, selon les médias locaux.

Le Liban est aux prises avec une crise économique profonde, alimentée par la corruption avant d’être aggravée par la pandémie de Covid-19 et l’explosion du port de Beyrouth en août.

