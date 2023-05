Des affrontements éclatent alors que des Serbes de souche bloquent des bâtiments municipaux dans le nord du Kosovo, les troupes serbes sont mobilisées

Les médias locaux au Kosovo rapportent qu’un groupe de Serbes de souche dans le nord du Kosovo se heurte à la police alors qu’il tente de bloquer l’entrée des bâtiments municipaux pour empêcher les élus récemment élus d’y entrer

Le président serbe Aleksandar Vucic a ordonné un déplacement « urgent » des troupes serbes vers la frontière avec le Kosovo

Vucic a également déclaré vendredi dans une déclaration écrite diffusée à la télévision publique RTS qu’il avait placé l’armée dans un « état d’alerte plus élevé ».

Vendredi, de petits groupes de Serbes de souche dans le nord du Kosovo se sont affrontés avec la police alors qu’ils tentaient de bloquer l’entrée des bâtiments municipaux pour empêcher les élus récemment élus d’y entrer, selon les médias locaux.

La police a tiré des gaz lacrymogènes et plusieurs voitures ont été incendiées. En réponse aux affrontements, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré dans une déclaration écrite diffusée sur la télévision publique RTS qu’il avait mis l’armée en « état d’alerte plus élevé ». Vucic a également déclaré qu’il avait ordonné un mouvement « urgent » des troupes serbes vers la frontière avec le Kosovo.

Vucic participera à un rassemblement de soutien à Belgrade après deux fusillades de masse au début du mois qui ont tué 18 personnes et blessé 20 autres.

Les médias ont également déclaré qu’en raison de la « violence » contre les Serbes du Kosovo, Vucic a exigé que les troupes dirigées par l’OTAN stationnées au Kosovo les protègent de la police du Kosovo.

La police du Kosovo a reconnu sa présence accrue dans le nord « pour aider les maires des communes du nord de Zvecan, Leposavic et Zubin Potok à exercer leur droit de travail sur les objectifs officiels ».

LES DIRIGEANTS DE LA SERBIE ET ​​DU KOSOVO DISCUTENT D’UN PLAN SOUTENU PAR L’UE POUR NORMALISER LES LIENS

La police a déclaré que cinq policiers avaient été blessés par des grenades assourdissantes et d’autres objets durs lancés par des manifestants. Une voiture de police a été incendiée tandis que trois autres ont été endommagées. La police a également signalé que des coups de feu avaient été entendus.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et laisser entrer les nouveaux fonctionnaires dans les bureaux. Les responsables de l’hôpital serbe du Kosovo ont déclaré qu’une dizaine de manifestants avaient été blessés.

L’ambassadeur américain au Kosovo, Jeff Hovenier, a condamné « l’action en cours des autorités kosovares pour accéder aux bâtiments municipaux dans le nord du Kosovo. Les mesures violentes d’aujourd’hui doivent être immédiatement stoppées », a-t-il tweeté.

Les nouveaux maires de trois communes du nord du Kosovo, qui est principalement peuplé par une minorité ethnique serbe, ont été empêchés d’entrer dans les bâtiments, de petits groupes de Serbes gardant la main levée à l’entrée des municipalités, apparemment pour signifier qu’ils n’étaient pas là de prendre part à la violence, a écrit le site albanais indexonline.net, montrant également des photos.

A Zvecan, le site Kosovo-online.com a montré des affrontements avec la police devant le bâtiment public tandis qu’à Leposavic, ils avaient également bloqué la place principale avec des voitures et des camions.

Plus tôt, les Serbes ont également allumé leurs sirènes d’alarme dans les quatre communes, y compris dans la principale ville du nord de Mitrovica, dans un panneau d’avertissement et un appel au rassemblement, « sirènes qui sont utilisées par les structures criminelles pour la mobilisation et les rassemblements », selon la police.

L’élection anticipée du 23 avril a été largement boycottée par les Serbes de souche et seuls les Albanais de souche ou d’autres représentants de minorités plus petites ont été élus aux postes de maire et aux assemblées.

Des élections locales ont eu lieu dans quatre communes à majorité serbe du nord du Kosovo après que des représentants serbes ont quitté leur poste l’année dernière pour protester contre la création de l’association, qui coordonnerait les travaux sur l’éducation, les soins de santé, l’aménagement du territoire et le développement économique au niveau local.

Alors que les Serbes de souche du Kosovo réclament l’autonomie, les Albanais du Kosovo craignent que l’association ne se transforme en un nouveau mini-État comme la Srpska Republika en Bosnie.

Un accord Pristina-Belgrade de 2013 sur ce plan a ensuite été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle du Kosovo, qui a statué qu’il n’incluait pas d’autres ethnies et pouvait impliquer l’utilisation des pouvoirs exécutifs pour imposer des lois.

Les deux parties ont provisoirement convenu de soutenir un plan de l’UE sur la manière de procéder, mais les tensions continuent de mijoter. La question de l’association est l’une des principales, pour laquelle tant les États-Unis que l’Union européenne font pression sur le Kosovo.

Les États-Unis et l’UE ont intensifié leurs efforts pour aider à résoudre le différend Kosovo-Serbie, craignant une nouvelle instabilité en Europe alors que la guerre fait rage en Ukraine. L’UE a clairement indiqué à la Serbie et au Kosovo qu’ils doivent normaliser leurs relations pour avancer dans leurs intentions de rejoindre le bloc.

Le conflit au Kosovo a éclaté en 1998 lorsque les Albanais de souche séparatistes se sont rebellés contre le régime serbe, et la Serbie a répondu par une répression brutale. Environ 13 000 personnes, pour la plupart des Albanais de souche, sont mortes. L’intervention militaire de l’OTAN en 1999 a finalement forcé la Serbie à se retirer du territoire. Washington et la plupart des pays de l’UE ont reconnu le Kosovo comme un État indépendant, mais pas la Serbie, la Russie et la Chine.