La police du district de Jérusalem a maintenu une forte présence dans la ville jeudi soir et vendredi matin au milieu de la violence, qui a vu des dizaines de manifestants juifs traverser Jérusalem, certains prenant part à des chants menaçants tels que «Mort aux Arabes» et « Que votre village brûle, » selon les informations locales.

Des centaines de jeunes suprémacistes juifs, dirigés par le chef d’extrême droite Benzi Gopstein – qui est accusé d’incitation à la violence, au racisme et à la terreur – se sont maintenant rassemblés près de la vieille ville de Jérusalem. Des journalistes sur le terrain rapportent des chants de «mort aux Arabes». Vidéo par @ OrenZiv1985pic.twitter.com/xFei1iAule – Edo Konrad (@edokonrad) 22 avril 2021

Ce qui se passe maintenant à Jérusalem: des colons extrémistes juifs se dirigeant vers Bab El Amoud selon le plan de mener des attaques contre les Palestiniens.#Israëlpic.twitter.com/hTCxEeiNLR – Abier Khatib (@abierkhatib) 22 avril 2021

Au moins 79 arrestations ont été effectuées au cours de la nuit, dont cinq Israéliens pour « comportement suspect » – dont certains étaient armés de marteaux et d’autres armes de fortune, a rapporté Haaretz – tandis que des dizaines d’autres ont été arrêtés lors d’affrontements avec la police et d’autres manifestants opposés. Des manifestants juifs et arabes auraient lancé des pierres et lancé des feux d’artifice sur des officiers.

Des images circulant sur les réseaux sociaux ont montré un certain nombre de scènes de la confrontation, y compris lorsque la police a déclenché des grenades assourdissantes et «Eau de mouffette» canons sur la foule. Officiers montés étaient également présents.

pic.twitter.com/AIC3UjJJZ2 – نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) 22 avril 2021

אלימות בירושלים | תיעוד נוסף של הדיפת המפגינים באמצעות בואש@carmeldangorpic.twitter.com/CT8rjou2vg – כאן חדשות (@kann_news) 22 avril 2021

אלימות בירושלים | כוחות המשטרה הודפים את פעילי להב »ה גם באמצעות בואש@carmeldangorpic.twitter.com/JmhXStUsqb – כאן חדשות (@kann_news) 22 avril 2021

D’autres images non confirmées prétendaient montrer une attaque contre un foyer arabe par un groupe juif, dans laquelle des gens sont vus lancer des objets sur la maison, tandis qu’un autre clip semble représenter un manifestant frappant un officier avec une pierre à bout portant.

Les fascistes juifs israéliens attaquent les maisons des Palestiniens dans la vieille ville de Jérusalem. Toute la nuit, des groupes juifs ont erré dans les rues, criant la mort aux Arabes. Pouvez-vous imaginer la peur? pic.twitter.com/t8pufxK04Q – Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) 22 avril 2021

אלימות בירושלים | מתפרע בצד המזרחי של שער שכם משליך אבן מטווח אפס על שוטר@ SuleimanMas1pic.twitter.com/mJMFyYTMbI – כאן חדשות (@kann_news) 22 avril 2021

Des incendies ont également été allumés dans la rue par des manifestants, avec des vidéos montrant un véhicule en flammes et ce qui semblait être une caméra de sécurité publique détruite et incendiée.

مستوطنون يُضرمون النار تجاه في سيارة لأحد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/5DatYXM0L3 – Newpress | نيو برس (@NewpressPs) 23 avril 2021

מצלמות אבטחה של המשטרה והעירייה עולות באש ליד שער שכם pic.twitter.com/2jEKPFaFzw – Oren Ziv (@ OrenZiv1985) 22 avril 2021

Selon le radiodiffuseur local Kann News, certains des Israéliens présents étaient liés à l’organisation Lehava, un mouvement militant de droite farouchement opposé à l’intégration judéo-arabe, que les responsables israéliens avaient auparavant considéré comme un groupe terroriste. Le dirigeant de Lehava, Ben-Zion Gopstein, a assisté à la marche de jeudi, où le Jerusalem Post l’a cité comme disant «Nous sommes venus ici ce soir pour clarifier à tous ceux qui pensent le contraire: Jérusalem est à nous!»

Des centaines de jeunes juifs pour la plupart orthodoxes marchant dans le centre-ville de Jérusalem vers la porte de Damas, au milieu des chants de «Mort des Arabes!» pic.twitter.com/k8Rh85lAaJ – Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 22 avril 2021

Nuit horrible à Jérusalem. «Des centaines de suprémacistes juifs marchent vers la vieille ville de Jérusalem en scandant« Mort aux Arabes »» Haaretz. pic.twitter.com/lWRqorSIn5 – Abier Khatib (@abierkhatib) 22 avril 2021

Bien que la police ait semblé prendre des mesures pour arrêter les militants israéliens, le chef du parti arabe israélien de la Liste commune, Ayman Odeh, interrogé les «Intentions» des forces de sécurité, affirmant avoir permis aux manifestants d’extrême droite de « Organiser un pogrom ce soir. »

Les troubles surviennent au milieu d’une série de violences pendant la fête musulmane du Ramadan, qui a vu des attaques tit-pour-tat et des représailles entre Arabes et Juifs. Contribuant à alimenter les tensions, un certain nombre de vidéos ont récemment fait le tour sur TikTok montrant des Palestiniens agressant des Israéliens, y compris un groupe qui battre un chauffeur dans la rue et aurait par la suite mis le feu à sa voiture.

Jérusalem elle-même est au cœur d’un différend de plusieurs décennies entre Palestiniens et Israéliens, la ville ayant une importance religieuse majeure pour les musulmans et les juifs. Sa moitié ouest a été incorporée dans l’état nouvellement créé d’Israël en 1948, après que les Nations Unies ont recommandé de diviser la ville entre les deux côtés, tandis que sa partie orientale a été capturée par les forces israéliennes pendant la guerre des Six jours de 1967 et a été sous occupation militaire jamais puisque. Les colonies israéliennes continuent d’empiéter sur Jérusalem-Est, ce qui a été considéré comme une violation du droit international par l’ONU et d’autres agences mondiales.

