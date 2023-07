Des affrontements dans le nord de la Syrie font 5 morts alors que des combattants kurdes ciblent les forces d’opposition soutenues par la Turquie

Lors d’une attaque avant l’aube lundi, des combattants kurdes syriens ont pris pour cible les forces de l’opposition syrienne soutenues par la Turquie dans le nord de la Syrie, entraînant la mort d’au moins cinq personnes.

L’attaque s’est produite dans une zone au sud de la ville d’Afrin, qui est sous le contrôle des forces soutenues par la Turquie.

Le ministère turc de la Défense a confirmé que deux soldats turcs avaient été tués dimanche lors d’une attaque menée par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l’Irak.

Des combattants kurdes syriens ont mené une attaque lundi matin dans le nord de la Syrie, tuant au moins cinq membres des forces d’opposition syriennes soutenues par la Turquie, ont déclaré des militants.

L’attaque au sud de la ville septentrionale d’Afrin, qui est détenue par les forces soutenues par la Turquie, a eu lieu peu après minuit dimanche, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme basé en Grande-Bretagne.

Entre-temps, le ministère turc de la Défense a confirmé que deux soldats turcs avaient été tués dimanche lors d’une attaque par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, dans le nord de l’Irak. L’un des soldats a succombé à ses blessures à l’hôpital.

La violence est la dernière d’une escalade de plusieurs mois entre la Turquie et des groupes soutenus par la Turquie, et des combattants kurdes en Syrie et en Irak. Ankara affirme que la principale milice kurde syrienne est alliée au groupe kurde interdit. Le PKK a mené une insurrection contre la Turquie depuis 1984 qui a tué des dizaines de milliers de personnes.

L’Observatoire, un observateur de guerre de l’opposition, a déclaré que l’attaque de lundi avait été menée par les Forces de libération d’Afrin, une faction kurde alliée à la principale milice kurde de Syrie connue sous le nom d’Unités de protection du peuple ou YPG. Le groupe a revendiqué des dizaines d’attaques contre des combattants syriens soutenus par la Turquie.

LE CENTCOM AMÉRICAIN DIT QU’IL A TUÉ LE CHEF DE L’EIIS LORS D’UNE FRAPPE AÉRIENNE EN SYRIE, AUCUNE PERTE CIVILE

Le militant de l’opposition basé en Syrie, Taher al-Omar, a déclaré que l’attaque avait eu lieu à environ 20 km au sud d’Afrin. Selon al-Omar, cinq membres de la faction Failaq al-Sham soutenue par la Turquie ont été tués. L’Observatoire a déclaré que six personnes sont mortes, mais différents bilans ne sont pas rares immédiatement après de telles attaques.

Afrin est sous le contrôle de la Turquie et de ses combattants alliés de l’opposition syrienne depuis 2018, à la suite d’une opération militaire soutenue par la Turquie qui a repoussé les combattants kurdes syriens et des milliers de résidents kurdes de la région.

Depuis lors, la ville et les villages environnants ont été le théâtre d’attaques contre des cibles turques et soutenues par la Turquie. Ankara considère les combattants kurdes syriens qui contrôlent une partie du territoire syrien le long de la frontière turque comme des terroristes, alliés aux insurgés kurdes en Turquie.

Lundi également, dans le nord de la Syrie, des combattants kurdes ont tiré plusieurs roquettes sur une base de l’armée turque près de la ville d’Azaz, ont indiqué l’Observatoire et al-Omar. Il n’y avait pas de mot sur les victimes.

L’agence publique turque Anadolu a déclaré qu’au moins neuf roquettes avaient été tirées sur Azaz depuis des positions kurdes dans la ville voisine de Tal Rifaat. L’attaque a causé des dégâts, a déclaré Anadolu, mais n’a signalé aucune victime.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La violence survient un jour après que deux explosions dans le nord de la Syrie ont tué huit personnes, dont trois membres d’un groupe dirigé par des Kurdes syriens dans la ville de Manbij.