Des affrontements au festival érythréen de Toronto envoient 9 personnes à l’hôpital et ferment les routes locales

La violence a éclaté lors d’un festival pour la communauté érythréenne de Toronto samedi alors que les participants se sont affrontés avec des manifestants lors d’échanges qui ont envoyé au moins neuf personnes à l’hôpital.

Huit personnes ont des blessures ne mettant pas leur vie en danger tandis qu’une personne a des blessures graves après avoir été poignardée, a indiqué la police dans un tweet. La police n’a pas précisé comment les huit personnes ont été blessées.

La police municipale a finalement déployé l’escouade anti-émeute à Earlscourt Park dans l’ouest de la ville, où Festival Eritrea a sombré dans le chaos presque dès le début. Des escarmouches ont d’abord éclaté vers 10 heures et les tensions se sont poursuivies tout au long de la journée.

Les manifestants, eux-mêmes érythréens, ont déclaré s’être présentés pour manifester contre le festival, qui, selon eux, soutient le gouvernement érythréen.

Mais Yordanos Tesfamariam, organisateur du Festival d’Érythrée, a contesté cette affirmation.

« C’est un mensonge, c’est un mensonge fabriqué », a déclaré Tesfamariam à CBC News.

L’Érythrée a été décrite par des groupes de défense des droits humains comme l’un des pays les plus répressifs au monde. Depuis qu’il a obtenu son indépendance de l’Éthiopie il y a trois décennies, la petite nation de la Corne de l’Afrique est dirigée par le président Isaias Afwerki, qui n’a jamais organisé d’élections. Des millions d’habitants ont fui le pays pour éviter des conditions telles que la conscription militaire forcée.

Rora Asgodom a déclaré que les manifestants « allumaient des choses en feu » et détruisaient d’autres choses qui avaient été installées pour le festival.

« Plusieurs personnes se sont rendues à l’hôpital, ont été bandées pour des saignements et des choses comme ça », a déclaré Asgodom.

Les manifestants se sont dispersés pendant un moment, mais sont revenus plus tard.

Des dizaines de policiers de Toronto ont répondu au chaos et sont restés sur les lieux pendant des heures pour maintenir la paix.

« Une chose [the protesters] ne reconnaissons pas, c’est que nous sommes un mélange d’horizons différents dans le pays, d’idéologies différentes, de points de vue différents et de choses différentes », a déclaré Asgodom.

« Mais ils partaient du principe que si quelqu’un est fier d’être originaire d’Érythrée, il soutient tout ce contre quoi il est et ils pensaient que la violence serait la solution pour faire face à cela et annuler la célébration. »

Des ambulanciers paramédicaux de Toronto soignent un patient sur les lieux d’une manifestation qui a tourné à la violence à Earlscourt Park à Toronto samedi. La police de Toronto a déclaré qu’une personne avait été poignardée et huit autres blessées lors d’une manifestation dans l’ouest de la ville. (La Presse canadienne/Arlyn McAdorey)

Samedi matin à Toronto, la police a déclaré avoir reçu pour la première fois des informations faisant état d’une personne avec un couteau. D’autres tweets ont indiqué plus tard que des combats avaient éclaté dans le parc et que des tentes avaient été incendiées.

Le commandant adjoint des services paramédicaux de Toronto, David Hissem, a déclaré que neuf personnes avaient été transportées à l’hôpital, dont une grièvement blessée.

Mais la tension de la matinée ne s’est pas dissipée. En milieu d’après-midi, environ 200 manifestants s’étaient rassemblés face à un nombre à peu près égal de festivaliers, séparés par un mur de policiers.

À 17 h, les manifestants avaient bloqué l’intersection de l’avenue St. Clair Ouest et du chemin Caledonia Park, bloquant la circulation et les transports en commun dans la région. Ils ont garé un camion avec un écran affichant des vidéos, dont l’une disait « annulez le festival de la haine ».

La police de Toronto travaille sur les lieux d’une manifestation qui a tourné à la violence à Earlscourt Park. (La Presse canadienne/Arlyn McAdorey)

Alem Hagos a déclaré que les manifestants se défendaient.

Elle a déclaré que la police avait dit aux manifestants qu’ils allaient mettre fin à l’événement, mais que ce n’était pas le cas.

Elle a déclaré que la police avait escorté les manifestants jusqu’au festival.

Le festival s’est poursuivi au milieu de la manifestation et les organisateurs n’ont fait aucun commentaire sur les événements de la journée.

« Je déplore l’attaque violente à Earlscourt Park »: conseiller

Dans une déclaration sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter, Alejandra Bravo, conseillère municipale de la région, a déclaré qu’elle était « choquée et attristée » d’apprendre ce qui s’est passé.

Dans un autre tweet samedi soir, Bravo a déclaré: « Je déplore la violente attaque à Earlscourt Park ce matin qui a secoué notre communauté. L’utilisation de la violence comme tactique d’intimidation n’est jamais acceptable. »

La situation à Earlscourt Park est en cours.

Toronto n’a pas été le seul théâtre de telles manifestations ces derniers jours.

Les médias suédois ont rapporté qu’un festival culturel sur le thème de l’Érythrée dans une banlieue de Stockholm a pris une tournure violente jeudi lorsqu’environ 1 000 manifestants opposés au gouvernement du pays africain ont pris d’assaut l’événement, faisant au moins 52 blessés.

Les manifestants ont incendié des stands et des véhicules, envoyant de la fumée s’élever dans le ciel. Le journal suédois Expressen a rapporté que des centaines de manifestants ont marché vers le site du festival, dépassant les cordons de police et utilisant des bâtons et des pierres comme armes.

La police a rapporté plus tard qu’entre 100 et 200 personnes avaient été arrêtées.