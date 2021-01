Des agents de la police anti-émeute arrêtent un participant à un rassemblement non autorisé de soutien au militant de l’opposition russe Alexei Navalny à Khabarovsk

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de l’Extrême-Orient russe et de la Sibérie samedi pour soutenir le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny alors que Moscou se préparait à ses propres manifestations.

Sept fuseaux horaires à l’est de Moscou, environ 3 000 personnes ont traversé la ville de Vladivostok sur l’océan Pacifique en scandant «Navalny!»

À Novossibirsk, les chants «Poutine est un voleur» ont retenti dans des températures glaciales de moins 19 C alors que les partisans de l’opposition traversaient la ville jusqu’à la place principale.

La police anti-émeute a été déployée dans la plupart des villes qui protestaient, les médias locaux rapportant des détentions violentes à Vladivostok et Khabarovsk.

OVD-Info, un projet citoyen qui recueille des informations sur les détentions de manifestants, a signalé plus de 130 arrestations à travers la Russie lundi matin.

Les manifestations ont été déclenchées par l’arrestation de M. Navalny qui est rentré en Russie dimanche dernier pour la première fois depuis qu’il a été empoisonné et transporté par avion en Allemagne pour y être soigné.

Des agents des forces de l’ordre montent la garde lors d’un rassemblement dans le nord de Iakoutsk

La Russie n’a jamais lancé d’enquête sur l’attaque contre l’homme politique tandis que plusieurs laboratoires européens indépendants ont confirmé qu’il avait été empoisonné par l’agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.

Les rassemblements de samedi se sont déroulés malgré la pression croissante des autorités et de la police qui ont arrêté plusieurs alliés clés de Navalny plus tôt cette semaine et ont menacé les manifestants d’accusations d’émeute.

Les enquêteurs ont également promis de porter plainte contre l’équipe de M. Navalny pour avoir prétendument impliqué des mineurs dans des manifestations après que l’appel à manifestations soit devenu viral sur TikTok, un réseau social populaire auprès des jeunes Russes.

Les foules de manifestants samedi, cependant, semblaient pour la plupart être d’âge moyen. M. Navalny, qui a été une épine dans le flanc du Kremlin pendant des années, a continué à embarrasser le Kremlin pendant sa convalescence, d’abord en se joignant à une enquête du groupe d’enquête indépendant Bellingcat qui a révélé des agents de renseignement russes derrière l’empoisonnement, puis en appelant l’un des agents et l’amener à détailler l’opération pour le tuer.

Le Kremlin a émis des avertissements répétés pour que M. Navalny ne revienne pas en Russie, le menaçant d’accusations qui ne manqueront pas de l’enfermer pendant des années.

Vladimir Ashurkov, proche allié de M. Navalny qui a fui au Royaume-Uni en 2014 face à des poursuites pénales, a déclaré au Telegraph que M. Navalny «avait pris des risques pleinement conscients de toutes les opportunités et des retombées possibles».

L’arrestation de M. Navalny lors d’une audience organisée à la hâte lundi « a mis en colère de nombreuses personnes qui n’avaient pas parlé de politique auparavant », selon M. Ashurkov.

Les manifestations à Novossibirsk ont ​​utilisé le slogan de M. Navalny « Je n’ai pas peur, et vous ne devriez donc pas » – Kirill Kukhmar / Tass via Getty Images

Plusieurs dizaines de célébrités se sont manifestées plus tôt cette semaine dans le soutien de M. Navalny avant les rassemblements prévus, notamment plusieurs athlètes de haut niveau tels qu’un ancien capitaine de l’équipe nationale de football.

Ajoutant plus de carburant à l’incendie, l’équipe de M. Navalny a mis fin à son enquête sur la richesse présumée du président Vladimir Poutine le lendemain de son arrestation.

Les révélations sur la richesse de M. Poutine dans la vidéo YouTube qui a obtenu 65 millions de vues stupéfiantes n’ont cependant pas été une surprise pour la plupart des Russes habitués à vivre dans un pays dirigé par une élite corrompue.

«Ils savaient déjà que les pouvoirs en place, à partir de Poutine, ne gouvernent pas dans l’intérêt des gens», a déclaré le Dr Sam Greene, directeur de l’Institut russe du King’s College de Londres, au Telegraph.

«Le but de l’opposition maintenant n’est pas de convaincre les Russes que Poutine est corrompu mais de les convaincre qu’un changement de pouvoir peut changer les choses.»