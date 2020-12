Un procès devant la Cour suprême des États-Unis visant à renverser la volonté des électeurs qui ont élu Joe Biden à la présidence de Donald Trump fait un barrage de revendications qui ne résistent pas à un examen de base, même si Trump et ses alliés promeuvent sans relâche l’affaire et pousser les législateurs des États à le soutenir.

La plainte a été déposée plus tôt cette semaine par le procureur général du Texas, Ken Paxton, et attaque directement quatre autres États que le président élu Joe Biden a remporté: la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Les experts juridiques s’attendent largement à ce que le procès échoue, mais 126 membres républicains du Congrès – y compris le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy – et 17 procureurs généraux républicains ont signé le dossier en signe de soutien.

Ensemble, Trump et ses alliés affirment que la Haute Cour devrait annuler les votes des quatre États, permettant aux législatures des États dirigées par les républicains de faire basculer l’élection présidentielle. Ce serait quelque chose qui ne s’est jamais produit dans l’histoire des États-Unis.

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a déclaré vendredi que si le Texas gagne, «c’est la fin de la démocratie aux États-Unis d’Amérique, et ce n’est pas une hyperbole. C’est juste un fait.

Voici un aperçu de certaines des allégations formulées dans le procès et de la manière dont ces allégations ont été démystifiées.

___

LES RÉCLAMATIONS DU PROCÈS-VERBAL: Les quatre États que le Texas poursuit «ont usurpé l’autorité de leurs assemblées législatives et ont révisé de manière inconstitutionnelle les statuts électoraux de leur État».

LES FAITS: Trump et ses alliés ont perdu de nombreux cas en arguant que seules les législatures des États pourraient modifier les pratiques électorales pendant la pandémie de coronavirus. Ce procès reprend les arguments déjà rejetés par les tribunaux du côté des fonctionnaires qui ont agi en vertu de leurs lois respectives.

Par exemple, le procès allègue que la Pennsylvanie a «supprimé de manière inconstitutionnelle» les «exigences légales de vérification des signatures». Mais la Cour suprême de Pennsylvanie a statué à l’unanimité en octobre que la loi de l’État précise uniquement que l’enveloppe du bulletin de vote nécessite la signature de l’électeur, mais pas une signature correspondante.

L’histoire continue

Le Texas, qui a prolongé le vote anticipé de six jours en raison de la pandémie, fait partie des États qui ont modifié les pratiques de vote sans action législative cette année.

___

LES RÉCLAMATIONS DU PROCÈS-VERBAL: Compte tenu de l’avance de Trump dans les quatre États «à 3 heures du matin» le lendemain des élections, les chances de Biden de gagner les quatre étaient «inférieures à une sur un quadrillion».

LES FAITS: Ce qui semble être un chiffre statistiquement significatif n’est pas fondé sur ce que les experts avaient prédit avant les élections: les votes en personne comptés plus rapidement favoriseraient probablement Trump et les votes par correspondance comptés plus tard favoriseraient Biden.

Pendant des mois, les démocrates ont poussé les électeurs à soumettre des bulletins de vote par correspondance qui seraient comptés plus tard, tandis que Trump a qualifié le vote par correspondance de frauduleux même s’il votait par correspondance en Floride. Les dirigeants législatifs républicains du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin ont tous résisté aux demandes des responsables électoraux de mettre à jour les lois pour permettre un décompte plus rapide.

L’idée que Trump aurait de grandes pistes initiales n’a pas été une surprise et ne prouve pas que des malversations ou des fraudes se sont produites.

___

LES ALLÉGATIONS DU PROCÈS-VERBAL: Il y a «des faits pour lesquels il n’existe pas encore d’explication raisonnable vérifiée indépendamment».

LES FAITS: Chacun des «faits» énumérés a une explication vérifiée indépendamment.

Un ordinateur portable et des clés USB ont été volés le 1er octobre dans un entrepôt de la ville de Philadelphie. Un porte-parole de la commission des élections municipales a alors déclaré: «Nous sommes convaincus que cet incident ne compromettra en aucune façon l’intégrité de l’élection.» Le procureur de district local a déclaré quelques jours plus tard que la police avait découvert que le vol n’était pas lié aux élections, selon le Philadelphia Inquirer.

Il y eut brièvement un problème de tabulation qui impliquait quelques milliers de votes dans le comté d’Antrim, à tendance républicaine, au Michigan. Mais cela n’a pas été causé par des machines à voter. « Il n’y avait pas de malice, pas de fraude ici, juste une erreur humaine », a déclaré la greffière du comté Sheryl Guy.

Et la responsable des élections en chef de Milwaukee, Claire Woodall-Vogg, a laissé derrière elle une clé USB avec le nombre de votes des absents lorsqu’elle livrait un lot de lecteurs flash à la commission des élections locales, selon le Wisconsin State Journal. Woodall-Vogg a déclaré qu’elle avait appelé un membre de l’équipe et qu’un policier avait livré le dernier disque. Malgré ce que dit le procès, Woodall-Vogg a déclaré que le trajet n’avait «jamais été laissé sans surveillance».

___

LES RÉCLAMATIONS DU PROCÈS-VERBAL: Le Texas a le droit «d’exiger que tous les autres États respectent les règles constitutionnelles en matière de nomination des électeurs présidentiels au collège électoral». Il dit que d’autres États sont lésés lorsqu’un État «viole la loi fédérale pour affecter le résultat d’une élection présidentielle».

LES FAITS: Les experts juridiques disent que le Texas n’a pas le droit de porter l’affaire en premier lieu parce qu’il n’a pas son mot à dire sur la façon dont les autres États organisent leurs élections et n’a subi aucun préjudice réel. Et même s’il avait un cas légitime, il a été présenté trop tard, disent les experts.

«Le Texas n’a pas qualité devant un tribunal fédéral pour revendiquer les droits de vote des électeurs d’autres États – encore moins pour porter atteinte aux droits de ces électeurs», a écrit Lisa Marshall Manheim, professeur à la faculté de droit de l’Université de Washington. pièce pour le Washington Post.

Certains républicains du Texas sont d’accord. Représentant américain Chip Roy tweeté il ne se joindrait pas à l’affaire parce que «je crois que l’affaire elle-même représente une violation dangereuse du fédéralisme et crée un précédent pour qu’un État demande aux tribunaux fédéraux de surveiller les procédures de vote des autres États.»