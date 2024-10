Des affirmations indiquent que Chad Stahelski de John Wick a refait la majeure partie de Ballerina

Nouvelles des nombreux reshoots pour Ballerine est à l’avant-garde du battage médiatique du film depuis le John Wick le spin-off avait été retardé d’un an pour réorganiser les images dont Lionsgate n’était pas satisfait. Plus tôt cette année, Ian McShane, qui est un incontournable du Mèche films et reprend son rôle de Winston pour Ballerinea expliqué que les reprises étaient si nombreuses qu’il lui a même donné le terme « nouvelles pousses ». « Ils sont en train de tourner pour Ballerine.» Puis, continue-t-il, « Vous savez, c’est comme s’ils devaient protéger la franchise. Nous l’avons fait il y a environ un an. Et ils l’ont examiné et Chad est arrivé. Et ils veulent améliorer les choses parce qu’ils doivent protéger [the franchise].»

Il a été transmis que Mèche le directeur de la franchise, Chad Stahelski, a été amené à travailler avec Ballerine le réalisateur Len Wiseman pour les nouveaux tournages. Maintenant, selon L’enveloppementplusieurs sources ont révélé que Stahelski avait refait la majeure partie du film et que l’ancien réalisateur n’était pas du tout présent. Les nouveaux tournages auraient eu lieu à Prague pendant deux à trois mois sans Wiseman. L’une des sources a expliqué : « Bien sûr, Chad devait nettoyer les dégâts causés par quelqu’un d’autre. N’oubliez pas que ce film est essentiellement John Wick 3.5. Cette histoire se passe avant John Wick 4 et après ce film, ils ne peuvent plus échouer dans quoi que ce soit en rapport avec « Wick ».

La source a ajouté, « Le Tchad va faire Highlandermais nettoyer Ballerine l’a poussé de cinq mois, c’est sûr. Stahelski devait travailler sur Highlander avec Henry Cavill, mais ce retard lui permettrait d’accepter un rôle dans Voltron d’Amazon MGM. Ce projet entrera en production plus tard cette année alors qu’il est dit que davantage de travail sera fait pour le Highlander scénario.

Malheureusement, ce n’est pas une situation isolée pour le studio Lionsgate puisque le film Terres frontalières apporterait également Dead Pool Le réalisateur Tim Miller reprendra les fonctions de l’ancien réalisateur Eli Roth. Il y a beaucoup de choses à faire Ballerine pour sauver le studio d’une année 2024 désastreuse après avoir subi des flops comme celui-ci Terres frontalières ainsi que Le jeu du tueur, Le Corbeau remake et leur pari majeur avec celui de Francis Ford Coppola Mégalopole.