Des affichettes de porte électorales attaquent l’école St.Charles, des quartiers de bibliothèques surgissent autour de la ville – Shaw Local

Des accroche-portes électoraux attaquant la bibliothèque publique de St. Charles et le district scolaire 303 de St. Charles pour avoir promu la théorie critique de la race et l’apprentissage socio-émotionnel sont distribués dans toute la ville.

On ne sait pas qui ou quel groupe distribue les cintres. Les cintres ne portent le nom d’aucun groupe.

L’adresse e-mail EducateILLKids@gmail.com est répertoriée sur les cintres en tant que contact pour les personnes qui ont des questions. Le Kane County Chronicle a envoyé un e-mail à l’adresse mais n’a pas reçu de réponse.

Selon les affichettes de porte, le district 303 et la bibliothèque publique de St. Charles dépensent “des ressources considérables sur des projets d’ingénierie sociale qui divisent comme la théorie critique de la race, également appelée diversité, équité et inclusion et apprentissage socio-émotionnel”.

Les cintres déclarent également que les écoles et les bibliothèques “érodent les droits parentaux et constitutionnels en promouvant la” sexualisation “et la” dysphorie de genre “chez les enfants dès l’âge préscolaire, mais sont exemptées de ces poursuites!” “

“Le district 303 n’est pas sur le scrutin du 8 novembre”, a déclaré le directeur des communications du district 303, Scott Harvey, en réponse aux affichettes de porte. “Nous n’avons aucune réponse pour le moment aux informations électorales qui pourraient être distribuées localement.”

Les responsables de la bibliothèque ont déclaré qu’ils étaient au courant des affichettes de porte.

“Le dépliant a été distribué par un groupe tiers qui n’est pas affilié à la bibliothèque”, ont déclaré des responsables de la bibliothèque dans un communiqué.

Les affichettes de porte répertorient également des ressources pour les personnes, en nommant des groupes tels que Gays Against Groomers et MassResistance. Le Southern Poverty Law Center a répertorié MassResistance comme un groupe haineux anti-LGBTQ.

Un comité du district scolaire 303 de St. Charles examine actuellement les conclusions d’un audit sur l’équité qui a été effectué pour mieux comprendre où se situent les inégalités dans le district. À partir de l’année scolaire 2022-2023, chaque district scolaire de l’Illinois est chargé d’afficher publiquement ses progrès vers l’équité sur son bulletin scolaire en utilisant un continuum élaboré par l’Illinois State Board of Education.

L’une des recommandations de l’audit concerne le développement professionnel de tout le personnel afin d’accroître la compréhension des cultures, de la langue, de la sensibilité raciale, des besoins sociaux/émotionnels, du bien-être mental et de l’identification du genre.

Une autre recommandation est que le district embauche et maintienne un personnel plus diversifié en termes d’ethnie, de race et de sexe. En juin 2021, les membres du conseil d’administration ont voté à l’unanimité pour suspendre la formation Deep Equity jusqu’à ce qu’un audit d’équité soit terminé.

En mars 2021, les membres du conseil d’administration ont voté par 4 contre 3 pour utiliser Deep Equity – un programme de développement professionnel de la société Corwin basée en Californie – pour offrir un apprentissage professionnel au personnel sur la diversité, l’équité et l’inclusion.

Cette décision fait suite à trois heures de commentaires des partisans et des adversaires du programme Deep Equity. Les membres du conseil scolaire ont également décidé que le district, en utilisant différents supports, poursuivrait la formation après avoir terminé une vérification de l’équité.

En décembre 2021, les membres du conseil d’administration ont voté à l’unanimité pour embaucher le groupe à but non lucratif Consortium for Educational Change basé à Chicago – maintenant connu sous le nom de Catalyst for Educational Change – pour un coût de 44 850 $. Le personnel avait recommandé d’embaucher l’entreprise pour effectuer l’audit des capitaux propres.