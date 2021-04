La plupart des gens essaient d’éviter de laisser le monde voir vos échecs. Pas pour le concepteur d’affiches théâtrales Frank Verlizzo – il espère que vous mettrez la sienne sur votre mur. Verlizzo vend des copies de ses affiches rejetées pour des émissions telles que «Cabaret», «Equus» et «Matilda», tous les profits étant reversés à l’organisation humanitaire Broadway Cares / Equity Fights AIDS. «C’est excitant pour moi parce que c’est un travail que j’aimais particulièrement et que je ne pensais pas que quiconque allait jamais voir», dit l’artiste. «C’est donc merveilleux qu’ils soient maintenant dans le monde, pour le meilleur ou pour le pire.»

Les 16 affiches incluses dans la série – chacune coûte 399 $ avec un cadre – ont été rejetées, jamais présentées ou font partie d’un groupe de soumissions que Verlizzo a faites et qui n’ont permis qu’un seul gagnant. L’un des points forts est une affiche alternative pour «Le Roi Lion». Disney, bien sûr, a opté pour le timbre à crinière animale de Verlizzo qui est devenu emblématique. Mais maintenant, les gens peuvent monter un design inédit qui utilise des empreintes de pattes du roi Mufasa et du nouveau-né Simba pour illustrer à la fois le passé et le futur.

«Il y a un million de raisons pour lesquelles une affiche est rejetée pour un spectacle», explique-t-il. «C’est une salle pleine de monde. C’est comme un grand concours de beauté. Tout le monde a ses favoris.

Les offres incluent une intrigante pour «Matilda» qui utilise des lettres de l’alphabet pour composer un portrait graphique de l’héroïne imaginative. Verlizzo l’a créé pour la série Broadway de la comédie musicale, mais les producteurs ont décidé de conserver la campagne précédente du West End.

Verlizzo, qui conçoit sous le surnom de «Fraver» – une combinaison de ses deux noms – dit qu’ouvrir son coffre-fort et aider d’autres artistes pendant la pandémie était une «évidence».

«La dévastation dans l’industrie du théâtre était incroyable. Un grand nombre de mes amis ont été au chômage instantanément », dit-il. «J’espère que cela permettra de récolter beaucoup d’argent.»

Le projet est en partenariat avec Gelato, la plate-forme de production mondiale qui permet aux artistes de vendre leurs créations à des clients partout dans le monde en utilisant un réseau de producteurs locaux, ce qui signifie que les émissions de carbone sont minimisées.

Julie Ryland, qui a dirigé le projet pour Gelato, a déclaré que chaque affiche vous emmène derrière le processus de création et célèbre à certains égards les personnes qui travaillent à Broadway qui souvent ne sont pas vues.

«Chacun a une histoire. Et je pense que nous avons envie d’histoires pendant cette période. Nous avons soif de créativité », a-t-elle déclaré. «Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si l’art mural est devenu si populaire. Les clients ont juste envie d’art et d’objets à mettre sur leurs murs et à apporter chez eux maintenant que nous ne pouvons pas y accéder par d’autres moyens. »

Les affiches jouent un rôle clé dans la vie d’une émission. Jusqu’à ce que le bouche à oreille prenne le dessus, les campagnes publicitaires doivent inciter les clients à accepter de payer des prix élevés pour quelque chose dont ils ne savent peut-être pas grand-chose.

«C’est définitivement la première chose que quiconque voit à propos d’une émission. Et ce que j’aime le plus, c’est ce qui reste derrière quand la série n’est plus là », dit Verlizzo.

Le dernier ensemble – en plus d’une collection de son travail, «Fraver By Design: 5 Decades of Theatre Poster Art from Broadway, Off-Broadway and Beyond», montre la gamme de Verlizzo, qui comprend tout, des gravures sur bois à la typographie élaborée en passant par l’illustration stylisée.

«C’était une critique contre laquelle je me suis toujours heurté à l’école:« Tu n’as pas de style. Vous n’avez pas votre propre style », dit-il. «C’est comme: ‘Eh bien, j’aime toutes sortes de choses. J’aime les coupes de bois. J’aime l’illustration. J’aime le graphisme. » Je ne vois pas pourquoi je dois m’attacher à un look ou à un style en particulier.

Pour faire ses affiches, Verlizzo commence par un script et imagine une image qui peut être réduite à la taille d’une annonce de journal de timbre-poste ou agrandie pour être sur un panneau d’affichage.

«Je l’ai lu rapidement d’abord et j’essaie d’obtenir des impressions visuelles, ce pour quoi je le lis vraiment», dit-il. «Parfois, il y a un thème que je vois évoluer et que je pense être que je pourrais exprimer graphiquement.»

Il travaille tellement en avance que souvent le script n’est pas encore terminé et qu’il n’y a pas encore eu de décision de casting. Il essaie de trouver quelque chose pour «attirer votre attention ou intriguer un éventuel membre du public».

En plus de l’art pour «Le Roi Lion», Verlizzo a fait sa marque à Broadway avec des centaines d’affiches pour des émissions telles que «Sweeney Todd» et «Dimanche dans le parc avec George».

Il n’a aucune rancune si son design n’est pas choisi par les producteurs. «Quand j’arrive enfin au théâtre pour voir le spectacle, je comprends toujours pourquoi ils ont fait ce choix. Cela a toujours un sens parfait pour moi », dit-il.

