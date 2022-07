Des affiches exclusives mettant en vedette Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai Bachchan et Madhuri Dixit dévoilées

Le réalisateur de Bollywood, le magnum opus de Sanjay Leela Bhansali, Devdas, fête ses 20 grandes années ! Adapté du célèbre livre du même nom de la romancière Sarat Chandra Rai, Devdas de Bhansali avait un casting étoilé qui comprenait la superstar Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai Bachchan et Madhuri Dixit Nene.

Le film est encore gravé dans la mémoire de son public et est considéré comme la meilleure œuvre d’art de Bhansali. À l’occasion du 20e anniversaire du film, les réalisateurs ont dévoilé des affiches exclusives de SRK en tant que Devdas, Madhuri en tant que Chandramukhi et Aishwarya en tant que Paro, pour marquer l’occasion spéciale.

“Devdas est mystique. Devdas est mélancolique mais poétique. Devdas est un personnage et un film si spécial qu’il suscite l’amour, le désir et la romance en nous même aujourd’hui… Devdas, 20 ans plus tard, représente toujours tout cela et bien plus encore ! Célébrons #20YearsOfDevdas #SanjayLeelaBhansali @iamsrk @aishwaryaraibachchan_arb @madhuridixitnene @shreyaghoshal”, a écrit Bhansali Productions en légende du post.

Découvrez les affiches exclusives ci-dessous :





Maintenant, alors que l’industrie, les réalisateurs et les acteurs du film célèbrent les 20 ans de Devdas, voyons pourquoi le film de Bhansali était le plus grand de tous.

1. La grandeur visuelle : Parmi les nombreuses choses, Bhansali est célèbre pour ses décors magnifiques qui sont un délice visuel pour les téléspectateurs. Le grand ensemble de Devdas avec ses somptueux Havelis et ses bungalows, les lustres spectaculaires, les tenues magnifiques et les lieux splendides, le film est l’un des plus grands films de tous les temps.

2. L’intrigue tragique : Contrairement aux films qui ont une fin heureuse, le point crucial de Devdas était sa fin tragique. Le pur désir d’un amant de voir sa bien-aimée une dernière fois alors qu’il meurt dans la rue juste pour avoir un aperçu de sa vie “Paro” sans loyer dans le cœur des gens. La tragédie de Devdas était quelque chose de complètement inoubliable.

3. Le jeu d’acteur époustouflant : Il va sans dire que lorsque les trois plus grandes stars de Bollywood sont dans un film, ce doit être un blockbuster. Avec Shah Rukh Khan comme Devdas, Aishwarya comme Paro et Madhuri comme Chandramukhi, le trio a donné une performance sans faille qui a touché le cœur du public. Outre les acteurs principaux, Kirron Kher, Jackie Shroff, Smita Jaykar et Jaya Bhattacharya ont tous fait un travail louable dans le film.

4. Les chansons et numéros de danse emblématiques : Un autre fait qui a trouvé un écho auprès du public était la liste incroyable de chansons et de numéros de danse qui étaient complètement rigolos. De Dola Re Dola, Maar Dala et Silsila Yeh Pyaar Ka, les paroles et les voix soul et traditionnelles ont eu beaucoup d’impact tandis que les mouvements de danse gracieux d’Aishwarya et Madhuri ont mis le feu aux écrans.