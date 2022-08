Des affiches aux chaussettes, une femme américaine possédant 669 articles liés à la pizza entre dans le livre Guinness des records

Combien de pizza est assez de pizza? Alors que vous pensez peut-être qu’avoir deux pizzas ou trois, c’est le plus loin que l’on puisse aller, une femme des États-Unis a brisé tous les plafonds. Son amour pour la pizza, ou plutôt son obsession pour celle-ci, va au-delà des produits comestibles, même liés à la pizza. Telina Cuppari de Kelinworth dans le New Jersey détient désormais le record du monde Guinness de la “plus grande collection d’articles liés à la pizza”.

Elle a atteint ce record avec 669 articles le 31 décembre 2021. Le mercredi 24 août de cette année, elle a confirmé avoir entendu du Guinness World Record qu’elle avait officiellement reçu le titre record.

Auparavant, ce record du monde officiel était détenu par Brian Dwyer qui possédait une collection de 561 articles liés à la pizza. Il y est parvenu en 2011 à Philadelphie.

La femme, connue parmi ses amis sous le nom de “Pizza Girl”, a commencé sa collection d’articles de pizza en 2012. Le premier article qu’elle ait jamais collectionné était une robe de pizza rouge. Parmi tous les articles de sa collection, son préféré reste une boîte à pizza sur le thème de la « nuit de rendez-vous ». D’autres articles dans son stock de fromage comprennent des affiches de pizza, des t-shirts et des chaussettes à imprimé pizza et des cahiers avec des couvertures sur le thème de la pizza.

Son fandom pour cet aliment est tel qu’elle a même eu une séance photo de maternité sur le thème de la pizza lorsqu’elle était enceinte. Lors de l’accouchement, elle a fait décorer sa chambre d’hôpital de décorations de pizza. L’amatrice de pizza souhaite maintenant ouvrir un musée de la pizza dans le garage de sa maison où elle prévoit d’exposer tous ses objets collectés pour que le monde puisse les voir.

Le 3 octobre 2021, Telina a accueilli la toute première Pizza Palooza de Kenilworth pour s’aider dans sa poursuite. C’était un événement qui comportait des jeux sur le thème de la pizza pour les enfants et les adultes et offrait une variété de prix et de cartes-cadeaux aux gagnants. L’événement a également eu de la musique, des pizzas de divers établissements de la ville et des desserts sur le thème de la pizza, entre autres.

La quête de Telina ne s’est pas arrêtée et elle collectionne toujours des pizzas dans l’espoir de battre un jour son propre record.

