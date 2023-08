Des affaires majeures attendent alors que les libéraux exercent le contrôle de la Cour suprême du Wisconsin

MADISON, Wis. (AP) – Les conflits sur la Cour suprême de l’État nouvellement contrôlé par les libéraux du Wisconsin se sont répandus publiquement vendredi, ouvrant la voie à de profondes divisions dans l’État du champ de bataille sur des affaires majeures qui pourraient déterminer la légalité des avortements et les règles de vote, ainsi que les lois lignes de démarcation.

Vendredi, la juge en chef conservatrice Annette Ziegler a accusé les juges libéraux d’un « exercice brut de pouvoir excessif » en tentant de lui retirer ses pouvoirs. C’était la deuxième fois en trois jours qu’elle les accusait d’avoir dépassé les bornes au cours de leur première semaine à la majorité.

Les conservateurs ont contrôlé le tribunal pendant 15 ans jusqu’à mardi. Les libéraux auront la majorité pendant au moins les deux prochaines années.

Sous contrôle conservateur, le tribunal a confirmé en 2011 les cartes dessinées par les républicains qui ont aidé le GOP à augmenter ses majorités, a confirmé une loi de l’État qui a effectivement mis fin à la négociation collective pour la plupart des travailleurs publics et a déclaré illégales les urnes de vote par correspondance.

Les profondes divisions partisanes sur le terrain ne sont pas nouvelles. Les tensions étaient si fortes en 2011, alors que le tribunal examinait une affaire concernant les droits de négociation collective, qu’une justice libérale a accusé l’un de ses collègues conservateurs d’avoir tenté de l’étouffer.

Il semble maintenant que les libéraux essaient de retirer des pouvoirs au juge en chef.

Vendredi, Ziegler a accusé « quatre membres voyous du tribunal » de s’être réunis lors d’une « réunion à huis clos secrète, imprévue et illégitime dans le but de saper l’autorité constitutionnelle du juge en chef en tant qu’administrateur du tribunal ».

Elle a joint une copie de ce qu’elle a dit être leur proposition, qui réduirait les pouvoirs du juge en chef et les donnerait à un comité administratif composé de deux juges nommés à la majorité et du juge en chef.

Ziegler a déclaré qu’une telle action est « illégitime et inapplicable ».

Le porte-parole du tribunal n’a pas répondu à un message sollicitant les commentaires des juges visés par la déclaration de Ziegler.

Ziegler a porté l’accusation pour la première fois lorsque les quatre juges ont voté pour licencier le directeur du tribunal d’État, Randy Koschnick. Il a été juge pendant 18 ans avant de passer six ans à superviser le système judiciaire du Wisconsin. Koschnick s’est présenté à la Cour suprême de l’État en tant que conservateur en 2009 et a perdu.

Les dirigeants législatifs républicains ont envoyé au tribunal une lettre vendredi disant que la nomination d’un juge du comté de Milwaukee au poste de directeur du tribunal par intérim était inconstitutionnelle. Ils soutiennent que la Constitution du Wisconsin interdit à la juge Audrey Skwierawski d’exercer une fonction autre que celle de juge pendant son mandat. Les législateurs ont exigé que sa nomination soit annulée.

Mais si un procès est intenté à ce sujet, son dernier arrêt serait la Cour suprême de l’État contrôlée par les juges mêmes qui ont limogé Koschnick.

Ce combat, et d’autres, qui devraient se présenter devant le tribunal comprennent:

REDÉCOUPAGE ÉLECTORAL

Une coalition de groupes de droits de vote et deux cabinets d’avocats, dont un soutenu par des démocrates, ont demandé cette semaine au tribunal de jeter des cartes législatives dessinées par les républicains, arguant qu’il s’agissait d’un gerrymander inconstitutionnel. Le tribunal doit d’abord accepter de prendre l’affaire, ce qui semble presque certain compte tenu de la majorité libérale de 4 contre 3, puis se prononcer sur la constitutionnalité des cartes actuelles. S’il les rejette, le tribunal devra alors déterminer un remède, ce qui pourrait conduire à la promulgation de cartes plus favorables aux démocrates avant les élections de 2024. Les républicains détiennent la majorité à l’Assemblée législative depuis 2011, l’année où ils ont dessiné les cartes qui sont actuellement en place et qui sont restées largement inchangées après le dernier cycle de redécoupage.

AVORTEMENT

Les cliniques du Wisconsin ont cessé de pratiquer des avortements l’année dernière après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, citant une loi d’État de 1849 interdisant l’avortement. Une action en justice visant à annuler l’interdiction de l’État est actuellement devant la cour de circuit du comté et pourrait être portée devant la Cour suprême de l’État plus tard cette année.

RÈGLES DE VOTE 2024

Les démocrates nationaux ont déposé une plainte le mois dernier pour tenter d’annuler la décision du tribunal interdisant les urnes de vote par correspondance afin qu’elles puissent être utilisées lors de l’élection présidentielle de 2024. D’autres poursuites pourraient être à venir qui ciblent les règles de vote de l’État, y compris une exigence d’identification des électeurs en place depuis 2011. Une bagarre plane également sur le principal administrateur des élections de l’État. Les règles des élections sont particulièrement critiques dans le Wisconsin, un État où quatre des six dernières élections présidentielles ont été décidées par moins d’un point de pourcentage. La Cour suprême de l’État est venue à un vote près d’annuler la victoire du président Joe Biden en 2020, avec une justice conservatrice qui s’est rangée du côté des juges libéraux alors minoritaires pour rejeter les arguments de Donald Trump.

JUGE EN CHEF

Et la colère des républicains face à la juge en chef de longue date Shirley Abrahamson a conduit l’Assemblée législative à mettre un amendement constitutionnel sur le bulletin de vote en 2015 qui donne aux juges de la cour la possibilité de choisir qui est le chef au lieu d’aller au membre le plus titularisé. Il a été adopté et la majorité conservatrice du tribunal a immédiatement évincé Abrahamson. Elle a poursuivi devant un tribunal fédéral pour conserver son titre, mais a perdu. La constitution exige que le juge en chef soit élu pour un mandat de deux ans. L’actuel juge en chef, Ziegler, a été élu pour la première fois en 2021, puis à nouveau pour un autre mandat de deux ans qui a débuté en mai. L’amendement ne précise pas le processus de destitution d’un juge en chef, mais Ziegler pourrait démissionner de son poste et rester au tribunal. Le juge en chef sert de chef administratif du système judiciaire, mais comme le montre le licenciement de Koschnick, une majorité de juges peuvent exercer un pouvoir important.

DROITS SYNDICAUX

La lutte pour les droits syndicaux a défini le temps du républicain Scott Walker en tant que gouverneur, alimentant des manifestations massives en 2011, une tentative infructueuse de le rappeler de ses fonctions en 2012 et sa candidature ultérieure à la présidence en 2015. Les démocrates et les syndicats ont intenté de nombreuses poursuites pour recouvrer les droits perdus pendant Walker huit ans au pouvoir. D’autres défis sont attendus.

LE POUVOIR DE VÉTO

Les gouverneurs du Wisconsin ont un large pouvoir de veto, ce qui a suscité des plaintes bipartites et des amendements constitutionnels pour réduire l’étendue de ce qu’ils peuvent faire. Mais lorsque le gouverneur démocrate Tony Evers a utilisé son veto en juin pour décréter une augmentation du financement des écoles pendant 400 ans, les républicains ont promis de poursuivre.

CHOIX DE L’ÉCOLE

Les démocrates, y compris le gouverneur actuel, se sont longtemps opposés au programme de choix d’école du Wisconsin, qui permet aux élèves de fréquenter des écoles privées en utilisant des bons financés par les contribuables. Les libéraux ont parlé d’intenter des poursuites pour réduire le programme, qui était le premier du pays lorsqu’il a été adopté à Milwaukee en 1990. Il s’est depuis étendu à l’ensemble de l’État.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Harm Venhuizen, a contribué à ce rapport.

Scott Bauer, l’Associated Press