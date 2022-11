Des adoptés sud-coréens demandent une enquête pour violation des droits et profit | Nouvelles du monde

Un groupe d’adoptés sud-coréens en Europe exhorte les autorités à enquêter sur leurs adoptions qui, selon eux, étaient basées sur des documents falsifiés et impliquaient des violations des droits.

Environ 200 000 Sud-Coréens ont été adoptés à l’étranger au cours des dernières décennies, principalement dans les années 1970 et 80 et principalement par des parents blancs aux États-Unis et en Europe.

Les critiques affirment que les anciens dirigeants autoritaires considéraient les adoptions comme un moyen de réduire le nombre de bouches à nourrir, de résoudre le “problème” des mères célibataires et d’approfondir les liens avec l’Occident démocratique.

“Notre objectif principal est que tous les adoptés aient accès à leurs propres informations véritables – des informations de base”, a déclaré Peter Moller, avocat et co-directeur du groupe danois des droits coréens qui a été adopté au Danemark en 1974.

“Nous nous battons maintenant pour le droit de connaître notre propre histoire vraie”, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à Séoul.

Il a ajouté que plus de 300 demandes avaient été déposées par des adoptés sud-coréens demandant des enquêtes pour La Corée du Sud Commission vérité et réconciliation.

La commission est un organisme gouvernemental chargé d’enquêter sur les incidents survenus depuis le régime japonais de la Corée en 1910 jusqu’à la fin du régime autoritaire en Corée du Sud en 1993.

M. Moller soumet des documents à la Commission Vérité et Réconciliation le 15 novembre



Les centaines de demandes d’adoption ont été déposées par des personnes au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, aux États-Unis et dans d’autres pays.

Beaucoup veulent que la Commission de vérité et réconciliation détermine si le gouvernement devrait également être tenu responsable de ne pas avoir surveillé les agences et confirmer si l’augmentation des adoptions a été alimentée par des paiements et des dons de plus en plus importants de la part des parents adoptifs.

C’est cette affirmation que beaucoup pensent avoir motivé les agences à créer leur propre offre.

Les plaintes incluent des informations inexactes ou falsifiées dans les documents d’adoption qui déforment leurs origines biologiques, telles que des noms de naissance, des dates ou des lieux erronés, ou des détails sur les parents biologiques.

“La raison pour laquelle nous voulons découvrir la vérité sur des incidents passés n’est pas destinée à punir quelqu’un mais à résoudre le ressentiment (des adoptés) et à empêcher la répétition d’incidents similaires”, a lu l’activiste Min Young Chang dans une déclaration conjointe de Groupes civiques sud-coréens.

“Lorsque nous résolvons leur ressentiment, les adoptés dans des pays étrangers peuvent recouvrer leur identité et se réconcilier avec les agences d’adoption et la République de Corée.”

La commission a déclaré qu’elle prévoyait de recevoir les candidatures des personnes adoptées d’ici le 9 décembre et qu’une décision serait prise sur l’ouverture ou non d’une enquête plus tard dans le mois.