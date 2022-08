Des adoptés danois demandent à la Corée du Sud d’enquêter sur les problèmes d’adoption

SÉOUL, Corée du Sud (AP) —

Des dizaines d’adoptés sud-coréens qui ont été envoyés chez des parents danois alors qu’ils étaient enfants dans les années 1970 et 1980 ont officiellement demandé au gouvernement sud-coréen d’enquêter sur les circonstances entourant leurs adoptions, qui, selon eux, ont été corrompues par des pratiques systémiques qui ont falsifié ou obscurci les origines des enfants.

La Commission vérité et réconciliation de Séoul a jusqu’à quatre mois pour décider d’accepter ou non la demande déposée collectivement mardi par les 53 adoptés. Si tel est le cas, cela pourrait déclencher l’enquête la plus approfondie sur les adoptions étrangères dans le pays, qui n’a jamais vraiment accepté la frénésie d’exportation d’enfants organisée par les gouvernements militaires précédents.

La demande cite un large éventail de griefs soulignant la façon dont des dizaines d’enfants ont été retirés de leur famille par négligence ou inutilement dans un contexte de surveillance gouvernementale lâche et d’un manque de diligence raisonnable.

Peut-être plus important encore, les lois spéciales du pays visant à promouvoir les adoptions permettaient pratiquement aux agences à but lucratif de manipuler les dossiers et de contourner l’abandon approprié des enfants.

La plupart des adoptés sud-coréens envoyés à l’étranger ont été enregistrés par des agences comme des orphelins légaux trouvés abandonnés dans les rues, bien qu’ils aient souvent des parents qui pouvaient être facilement identifiés et retrouvés. Cela a rendu les enfants plus facilement adoptables alors que les agences se précipitaient pour envoyer plus d’enfants en Occident à des vitesses plus rapides.

“Aucun d’entre nous n’est orphelin”, a déclaré Peter Møller, avocat et co-directeur du groupe danois des droits coréens, en décrivant les membres du groupe qui ont déposé la demande.

“(Dans) de nombreux journaux, l’État coréen de l’époque a tamponné des papiers indiquant que des personnes ont été trouvées dans la rue. Si vous faites un peu de calcul, cela signifierait qu’à partir des années 1970 et 1980, Séoul serait inondée de paniers avec des enfants traînant dans les rues. … Les sous-sols seront remplis de rapports d’enfants perdus dans les postes de police.

Møller, qui a été adopté au Danemark en 1974, a déclaré qu’environ 50 autres membres du groupe devraient rejoindre la candidature et qu’il prévoyait de revenir en Corée du Sud avec leurs dossiers en septembre.

Les plaintes décrites par les adoptés qui ont déposé la demande incluent des informations inexactes ou falsifiées dans les documents d’adoption qui déforment leurs origines biologiques, telles que des noms de naissance, des dates ou des lieux erronés, ou des détails sur les parents biologiques.

Certains des adoptés disent avoir découvert que les agences avaient changé d’identité pour remplacer d’autres enfants décédés ou tombés trop malades pour voyager chez des parents danois, ce qui rendait très difficile, voire impossible, de retrouver leurs racines.

Les adoptés ont demandé à la commission d’enquêter largement sur les actes répréhensibles présumés entourant leurs adoptions, y compris la façon dont les agences ont potentiellement falsifié les dossiers, manipulé les antécédents et les origines des enfants et procédé à des adoptions sans le consentement approprié des parents biologiques. Ils veulent que la commission établisse si le gouvernement doit être tenu responsable de ne pas avoir surveillé les agences et confirme si la hausse des adoptions a été alimentée par des paiements et des dons de plus en plus importants des parents adoptifs, ce qui a apparemment motivé les agences à créer leur propre demande.

Les adoptés ont également appelé la commission à pousser Holt Children’s Services et le Korea Social Service – les deux agences qui ont envoyé des enfants au Danemark – à fournir un accès complet à l’intégralité de leurs documents d’adoption et des informations de base. Ils disent également que tous ces dossiers devraient être transférés aux autorités gouvernementales chargées des services post-adoption pour éviter que les informations ne soient détruites ou manipulées.

Depuis des années, les adoptés sud-coréens critiquent les agences pour ce qu’ils considèrent comme un manque de transparence et une réticence à ouvrir des dossiers. Møller a déclaré que certains adoptés au Danemark restaient réticents à se joindre à la candidature par crainte que les agences ne détruisent leurs dossiers.

Holt et le KSS n’ont pas immédiatement commenté la candidature.

Les adoptés danois ont d’abord envisagé de déposer une plainte contre les agences ou le gouvernement sud-coréen avant d’abandonner l’idée car la loi sud-coréenne fait entièrement reposer la charge de la preuve sur les plaignants dans les affaires civiles. Si la commission vérité décide d’enquêter sur les adoptions, ses conclusions pourraient ensuite être utilisées par les adoptés dans d’éventuelles poursuites en dommages et intérêts contre les agences ou le gouvernement, a déclaré Philsik Shin, un universitaire basé à Séoul qui a aidé les adoptés danois à préparer la demande.

Environ 200 000 Sud-Coréens ont été adoptés à l’étranger au cours des six dernières décennies, principalement par des parents blancs aux États-Unis et en Europe. Le Danemark était l’une des plus grandes destinations pour les enfants sud-coréens en Europe, recevant environ 9 000 adoptés – la plupart d’entre eux des années 1960 à la fin des années 1980, lorsque la Corée du Sud était gouvernée par des gouvernements militaires consécutifs.

Au plus fort des adoptions à la fin des années 1970 et au milieu des années 1980, lorsque les agences sollicitaient agressivement des nouveau-nés ou de jeunes enfants dans les hôpitaux et les orphelinats, souvent en échange de paiements, et exploitaient des maternités où les mères célibataires étaient contraintes de donner leurs bébés. Les agents d’adoption ont visité les zones industrielles et les quartiers à faible revenu à la recherche de familles en difficulté qui pourraient être persuadées de donner leurs enfants.

Les agences étaient dirigées par des membres du conseil d’administration proches des chefs militaires, qui considéraient les adoptions comme un outil pour réduire le nombre de bouches à nourrir et éliminer les indésirables socialement, y compris les enfants de mères célibataires. Les adoptions visaient également à approfondir les liens avec l’Occident démocratique dans un contexte de concurrence féroce entre les régimes avec la Corée du Nord rivale, selon les documents des gouvernements militaires obtenus par l’AP.

Ce n’est qu’en 2013 que le gouvernement sud-coréen a exigé que les adoptions étrangères passent par les tribunaux de la famille, mettant fin à une politique de plusieurs décennies autorisant les agences privées à dicter les abandons d’enfants, le transfert de garde et l’émigration.

Kim Tong-hyung, Associated Press