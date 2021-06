Des adolescents trans et non binaires écrivent des livres sur l’identité avant le mois de la fierté

Ce sont quatre jeunes gens déterminés et déterminés qui naviguent entre l’école, la famille, les amitiés et les sommets et les vallées de la vie d’adolescent.

Ce sont des athlètes, des acrobates, des musiciens, des interprètes, des leaders et des défenseurs du gouvernement étudiant.

Et maintenant – juste à temps pour Pride – ils sont des auteurs publiés, espérant que leurs mots éduqueront le monde sur ce que signifie être transgenre et non binaire.

Au cours d’une année qui a vu des salves de législation anti-LGBTQ hostiles de la part des maisons d’État, dont une grande partie vise les jeunes générations, les adolescents transgenres et non binaires continuent de prospérer et d’inspirer.

Pour Rebekah Bruesehoff, 14 ans, Hunter Chinn-Raicht, 15 ans, Ashton Mota, 16 ans, et Gia Parr, 17 ans, auteurs de trois nouveaux livres révolutionnaires, il s’agit d’entamer des conversations. Les livres, qui sont expédiés ce mois-ci, « fournissent des moyens positifs de remplacer les idées fausses par des expériences réelles avec des enfants trans et non binaires, en se concentrant sur qui nous sommes, pas sur ce que nous sommes », a déclaré Hunter.

Les auteurs adolescents sont membres du projet GenderCool, un groupe dirigé par des jeunes qui s’efforce de remplacer les opinions mal informées par des expériences positives et réelles de jeunes transgenres et non binaires. GenderCool s’est associé à la société A Kids Book About – dont les livres abordent des sujets complexes tels que le racisme, l’anxiété, l’image corporelle et le cancer – pour créer une collection mettant en lumière les personnes sous-représentées.

« Les jeunes voix ont un pouvoir illimité pour aider à orienter l’avenir de ce pays et la façon dont nous nous comprenons en tant qu’Américains », a déclaré la cofondatrice de GenderCool, Jen Grosshandler.

Chaque livre raconte l’histoire de la vie transgenre ou non binaire du jeune auteur, a-t-elle déclaré. «Et à travers ces histoires, vous obtenez de délicieuses informations à grignoter qui vous aident à comprendre qui ils sont et ce qu’ils espèrent pour leur avenir. Cela vous aide à apprendre sans que vous ayez la moindre idée que vous vous trouvez dans un moment propice à l’apprentissage.

Livres pour enfants sur les livres mettent l’accent sur la couleur, la mise en page et le type pour aider les enfants et les parents à appliquer les histoires à leur vie plutôt que de s’attarder sur les personnages du livre.

« Le public est tout le monde », a déclaré Gearah Goldstein, co-fondateur de GenderCool. Cette série de livres permet des « conversations confortables » sur des sujets avec lesquels certaines personnes ne sont pas à l’aise. « Les enfants sont prêts à avoir ces conversations que souvent les adultes ne savent pas comment aborder. »

« Année record » pour les factures anti-LGBTQ

Selon la Fédération pour l’égalité et le Mouvement, 337 projets de loi anti-LGBTQ ont été déposés au cours de 2121 sessions législatives à travers le pays, dont 75 projets de loi qui bloqueraient la participation des jeunes transgenres aux sports et 40 projets de loi qui refuseraient aux jeunes des soins médicaux affirmant leur genre. Advancement Project (MAP), qui suit les lois des États.

« Cela a été une année record en termes de nombre de projets de loi ciblant les jeunes trans dans le cadre d’une attaque plus large et coordonnée » par les conservateurs et les éléments de droite, a déclaré Logan Casey, chercheur principal en politiques de MAP.

L’effort pour faire appel aux extrémistes laisse les législateurs en décalage avec le public, a déclaré Naomi Goldberg, directrice adjointe de MAP. « Nous savons que la grande majorité des Américains soutiennent les lois de non-discrimination », a-t-elle déclaré. « À bien des égards, ces projets de loi s’appuient sur la peur et la désinformation – plutôt que là où les gens ont leur cœur. »

Le président Joe Biden est entré en fonction en promettant un engagement envers les droits des LGBTQ. Il a abrogé l’interdiction militaire trans, étendu les protections anti-partialités dans le logement et les soins de santé, a amené des personnes LGBTQ dans son administration à des postes de haut niveau et a demandé l’adoption de la loi fédérale sur l’égalité.

Mais les projets de loi ont proliféré au niveau des États par des législateurs déterminés à marquer des points politiques et à diffuser de fausses allégations, a déclaré Casey. « Une grande partie de ce que nous voyons est un manque total de compréhension à propos des enfants trans. »

Bien que les livres ne soient pas une réponse directe au blitz de projets de loi hostiles, leur message ne pourrait pas être plus opportun, a déclaré Goldstein.

« La réalité est que les trans et non binaires existent depuis le début des gens », a-t-elle déclaré. « Mais c’est seulement maintenant que nous nous sentons plus en sécurité en tant que communauté pour partager nos expériences. »

‘Wow, regarde tout ce que tu peux faire’

Gia est une vedette de cross-country et de hockey sur gazon et leader du gouvernement étudiant qui a fait pression sur le Congrès.

Écrire un livre pour enfants sur le fait d’être transgenre a été un moment décisif. «Je voulais pouvoir éduquer les gens», a-t-elle déclaré. « Dans les médias, il y en a beaucoup. Mais ce livre atteint une nouvelle démographie. Les enfants recherchent des ressources mais n’ont pas les bons endroits où chercher… ou les bons mots.

Gia, qui est devenue transgenre à 11 ans, se souvient de ses premières années. Elle était nerveuse à l’idée de retourner dans l’équipe de cross-country de son collège mixte après sa transition. Mais elle a été pleinement embrassée, même en étant nommée capitaine.

Pourtant, le manque de ressources a laissé une impression durable, et elle espère que son livre comblera une lacune dont elle avait cruellement besoin.

« Pour les personnes qui ont déjà des enfants trans, j’espère que cela leur apprendra que l’avenir ira bien. Pour les personnes trans partout, ce n’est pas facile. Mon expérience n’a pas été facile; J’ai encore du mal », a-t-elle déclaré. Mais le message du livre est « wow, regardez tout ce que vous pouvez faire ».

« Tout le monde ne rentre pas dans le binaire rose et bleu »

Hunter – un voltigeur, membre d’une équipe de danse et un amoureux des animaux dévoué qui fait du bénévolat dans un refuge local et a accueilli plus de 60 chatons – vit selon un dicton selon lequel «les mots comptent».

« Quand un dictionnaire majeur les a nommés comme leur mot de l’année, je me suis senti vu », explique l’auteur d’un livre pour enfants sur le fait d’être non-binaire. « Je voulais lancer des conversations entre les enfants et leurs familles autour de cette nouvelle langue. »

Hunter espère que le livre enseignera aux jeunes des mots clés qui les décrivent et facilitera le sujet de l’identité et de l’expression de genre dans les conversations familiales.

Les jeunes devraient avoir la possibilité d’explorer les questions de genre, a déclaré Hunter. Leur message est simple mais puissant : « Je veux que les enfants sachent qu’ils sont parfaits tels qu’ils sont et qu’ils doivent écouter leur cœur et non les intimidateurs. Tout le monde ne rentre pas dans le binaire rose et bleu. Je suis gris, blanc et toutes les couleurs entre les deux.

« Important de montrer qu’il n’est pas difficile d’être inclusif »

Rebekah court sur piste, joue au hockey sur gazon et se produit dans des comédies musicales. En 2018, elle a témoigné devant la législature de l’État du New Jersey en faveur d’un projet de loi qui obligerait les écoles à inclure les réalisations des personnes LGBTQ et des personnes handicapées dans les programmes d’études.

La jeune vie d’Ashton est centrée sur les rôles de plaidoyer et de leadership à l’école et dans la communauté, et il a l’intention de représenter les voix des jeunes noirs, latinos et LGBTQ.

Le duo, qui s’identifie tous les deux comme transgenres, a collaboré à A Kids Book About Being Inclusive – et ils partagent la même passion pour la diffusion d’un message édifiant.

Les deux auteurs disent que même le mot « inclusif » peut être intimidant. « L’inclusion peut parfois être effrayante, mais il est important de montrer qu’il n’est pas difficile d’être inclusif », a déclaré Ashton. Le livre a un message universel pour les adultes et les adolescents, il a dit : « Défendez ce que vous pensez être juste ; traiter tout le monde avec dignité et respect; n’ayez pas peur de faire un pas en avant ; utilise ta voix.

Pour Rebekah, la plus grande leçon qu’elle espère donner est que même de petits gestes, comme sourire à quelqu’un, peuvent changer la donne. « Enseigner aux enfants à être inclusifs à petite échelle les prépare à être inclusifs à plus grande échelle », a-t-elle déclaré.

Rebekah croit fermement au pouvoir de la représentation diversifiée dans les livres et les médias, et elle organise une collecte de livres pour faire don de publications aux écoles, aux bibliothèques et à d’autres organisations.

« Il est vraiment important que les enfants puissent se voir eux-mêmes – voir des personnages et des auteurs comme moi », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il est tout aussi crucial pour les enfants non LGBTQ « d’en apprendre davantage sur les gens qui ne sont pas comme eux ».

Ashton veut montrer aux personnes trans et non binaires qu’elles ne sont pas seules et que le monde regorge d’opportunités. La collaboration avec Rebekah « représente une alliance. Deux jeunes trans sont co-auteurs de ce livre. Cela en soi est représentatif de la communauté trans.