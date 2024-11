Des adolescents tentent mais échouent de voler un homme âgé à Ventura, plus d’actualités

Tentative de vol signalée à Ventura

Deux mineurs ont été appréhendés vendredi, soupçonnés d’avoir tenté de cambrioler un homme de 76 ans devant une pharmacie du côté est de Ventura, a indiqué la police.

L’homme a déclaré à la police qu’il avait été confronté à deux garçons de 14 ans vers 14 h 40 qui tentaient sans relâche de le voler près du magasin CVS situé dans le pâté de maisons 7 800 de Telegraph Road, juste à l’est de Kimball Road. Les jeunes n’ont pas réussi leur tentative, a indiqué le Cmdr. » a déclaré Edward Caliento dimanche.

L’homme a déclaré qu’il se dirigeait vers son domicile lorsqu’il a été approché par un jeune sur un scooter électrique juste au nord du magasin. L’adolescent a utilisé son scooter pour bloquer le chemin de la victime et a exigé de l’argent, selon un communiqué de presse publié par le département de police de Ventura.

L’homme aurait tenté de contourner l’adolescent, qui a déplacé son scooter devant la victime et lui a barré le chemin une seconde fois. Ensuite, l’autre adolescent s’est approché sur un vélo électrique et a aidé à enfermer l’homme avant que de l’argent ne soit à nouveau exigé, selon le rapport fait à la police.

L’homme a finalement contourné les jeunes, s’en est sorti sans blessure et a appelé le 911, a indiqué la police.

Deux suspects ont été identifiés en lien avec ce crime, cités et remis à leurs parents, a indiqué la police.

Un homme tire sur un véhicule, selon la police de Port Hueneme

Un homme aurait tiré sur le véhicule d’un autre homme après une dispute vendredi à Port Hueneme.

La police a déclaré que la dispute s’est produite dans le pâté de maisons 2500 de l’avenue Victoria avant que l’agresseur ne tire un coup de feu dans le véhicule, mais n’a pas blessé la partie plaignante. L’agresseur s’est ensuite enfui sur Marina Village, une petite rue située à l’est de Victoria Avenue et de Channel Island Harbour.

L’agresseur a été décrit comme portant un sweat à capuche Nike noir et un pantalon de survêtement gris et en possession d’un sac à dos noir, selon un communiqué de presse publié samedi.

Les personnes ayant des informations concernant l’incident peuvent contacter le sergent-détective. Jésus Chavez à [email protected] ou 805-986-6615.

Ces éléments peuvent être mis à jour.

