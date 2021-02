Des adolescents se portent volontaires pour des essais de vaccins afin de participer à des expériences scientifiques réelles.

Pour sortir de la période de science de neuvième année un vendredi récent, les jumeaux King avaient une excuse tellement très 2021.

Alexandra et Isabelle, 14 ans, ont dû manquer un cours – y compris un test – parce qu’elles se rendaient dans une clinique de Houston pour participer à une véritable expérience scientifique: un essai clinique du vaccin Covid-19 de Moderna pour évaluer si le vaccin est efficace et sûr chez les enfants âgés de 12 à 17 ans.

Les adolescents contractent le nouveau coronavirus presque deux fois plus souvent que les jeunes enfants mais les vaccins autorisés aux États-Unis sont principalement destinés aux adultes – Moderna pour 18 ans et plus, Pfizer pour 16 ans et plus. Bien que les adolescents ne tombent pas gravement malades à cause du virus aussi souvent que les adultes, la recherche suggère parce qu’ils sont souvent asymptomatiques et désinvoltes en matière de distanciation sociale, ils peuvent être des diffuseurs efficaces – les uns pour les autres ainsi que pour les adultes comme les parents, les grands-parents et les enseignants. Bien que la vaccination des éducateurs soit un facteur important pour garder les écoles ouvertes, la vaccination des élèves sera également un élément clé.

Conclusion: si une immunité généralisée contre le coronavirus doit être obtenue, les adolescents sont des maillons essentiels. Ils ont besoin d’un vaccin Covid qui fonctionne pour eux.