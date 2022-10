Des adolescents relèvent les défis du 21e siècle lors d’un concours de robotique

GENÈVE (AP) – EN ATTENTE QUE LES PHOTOS KEYSTONE SONT EXÉCUTÉES SAMEDI OU E / R LE DIMANCHE

Pour leur premier voyage à un célèbre concours de robotique pour les lycéens de nombreux pays, une équipe d’adolescents ukrainiens a eu un problème.

Les expéditions de marchandises vers l’Ukraine étant incertaines et les douaniers ukrainiens attentifs aux marchandises entrantes, le groupe n’a reçu qu’un kit de base de gadgets le jour où il devait partir pour l’événement à Genève.

Cela a déclenché une course folle pour assembler leur robot pour la dernière édition du concours “First Global”, une affaire de trois jours qui s’est ouverte vendredi, en personne pour la première fois depuis la pandémie. Presque toutes les quelque 180 équipes, provenant de pays du monde entier, avaient eu des mois pour préparer leurs robots.

“Nous ne pouvions pas reculer parce que nous étions vraiment déterminés à concourir ici et à donner un bon résultat à notre pays, car il en a vraiment besoin en ce moment”, a déclaré Danylo Gladkyi, membre de l’équipe ukrainienne. Lui et ses coéquipiers sont trop jeunes pour être éligibles à l’appel national ukrainien de tous les hommes de plus de 18 ans pour participer à l’effort de guerre.

Gladkyi a déclaré qu’une société internationale de livraison de colis ne livrait pas en Ukraine et que le recours à une petite entreprise privée pour expédier le kit de Pologne en Ukraine s’était emmêlé avec les douaniers. Ce blocage a été résolu dimanche dernier, obligeant l’équipe à se précipiter pour préparer son robot avec les adaptations qu’elle avait prévues – quelques jours seulement avant le début du concours.

L’événement, lancé en 2017 avec le soutien de l’innovateur américain Dean Kamen, encourage les jeunes du monde entier à mettre leur intelligence technique et leur savoir-faire mécanique au service de défis qui représentent des solutions symboliques à des problèmes mondiaux.

Le thème de cette année est la capture du carbone, une technologie naissante dans laquelle l’excès de CO2 piégeant la chaleur dans l’atmosphère est aspiré du ciel et séquestré, souvent sous terre, pour aider à lutter contre le réchauffement climatique.

Les équipes utilisent des contrôleurs de jeu comme ceux attachés aux consoles dans des millions de foyers dans le monde pour diriger leurs robots auto-conçus pour contourner les fosses, ou «champs», pour ramasser des balles en plastique creuses avec des trous qui représentent symboliquement le carbone. Chaque tour commence par vider une boîte rectangulaire transparente remplie de balles sur le terrain, provoquant une course vrombissante et sifflante pour les ramasser.

L’objectif initial est de remplir une tour surmontée d’un entonnoir au centre du terrain avec le plus de balles possible. Les équipes peuvent le faire de deux manières : soit en dirigeant les robots pour alimenter les balles dans les poches des coins, où les membres de l’équipe peuvent les arracher et les jeter à la main dans l’entonnoir, soit en demandant aux robots de catapulter les balles dans les entonnoirs. eux-mêmes.

Chaque équipe a intérêt à remplir l’entonnoir : plus il y a de collecte, plus tout le monde en profite.

Mais dans les 30 dernières secondes de chaque session, après la quête frénétique pour ramasser les balles, un deuxième défi impitoyable vous attend : le long de la tige de chaque tour se trouvent de courtes branches, ou barres, à différents niveaux que les équipes – en choisissant le mécanisme de leur choix tels que des crochets, des treuils ou des bras extensibles – essayez de diriger leurs robots pour monter.

Plus le niveau atteint est élevé, plus le “multiplicateur” de la valeur totale en points des balles qu’ils recevront est élevé. Le succès devient aussi élevé que possible, et avec six équipes sur le terrain, c’est un tiret pour la plus haute perche.

En mêlant compétition et intérêt commun, l’initiative “First Global” vise à offrir un tonique à un monde troublé, où les enfants regardent au-delà de la politique pour aider à résoudre les problèmes auxquels tout le monde est confronté.

La cérémonie d’ouverture avait une ambiance olympique, avec des équipes défilant derrière leurs drapeaux nationaux et de courtes mesures d’hymnes nationaux jouant, mais les jeunes ont clairement indiqué qu’il s’agissait d’un nouveau type de sport mondial au lycée, dans un domaine industriel. qui promet de laisser une large empreinte au 21ème siècle.

La compétition détourne de nombreux esprits des troubles dans le monde, de l’invasion de l’Ukraine par la Russie aux retombées de la guerre persistante en Syrie, en passant par la famine dans la Corne de l’Afrique et les récents bouleversements en Iran.

Alors que la plupart des pays du monde y participaient, certains n’y participaient pas : la Russie, en particulier, a été laissée de côté.

Parmi les anciens lauréats de ces concours de robotique figurent «Team Hope» – des réfugiés et d’autres apatrides – et une équipe de filles afghanes.

Jamey Keaten, Associated Press