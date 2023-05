Des adolescents pleurent les élèves de Buffalo Grove High tués dans l’accident de Wheeling – Shaw Local

Des adolescents en deuil, certains avec des fleurs et des bougies commémoratives, se sont rendus mercredi à une intersection animée de Wheeling pour rendre hommage à quatre élèves de l’école secondaire de Buffalo Grove tués la nuit précédente dans un accident impliquant trois véhicules.

Ils se souvenaient de leurs camarades de classe comme étant serviables, drôles et gentils.

Et ils ont utilisé des mots comme « dévasté » pour décrire ce que ressentaient les parents et les amis.

Trois des adolescents étaient des résidents de Wheeling : Richard Deita, 18 ans ; Kevin R. Hernandez-Teran, 17 ans ; et Jesus Rodriguez, 16 ans. Le quatrième était Ricky Barcenas, 17 ans, d’Arlington Heights.

Deita conduisait une Ford Explorer noire dans laquelle tous les adolescents roulaient, a indiqué la police. Un cinquième adolescent dans l’Explorer a été blessé mais a survécu, tout comme les conducteurs des deux autres véhicules.

Barcenas a succombé à ses blessures vers 2 h 12 mercredi au centre médical Advocate Condell de Libertyville, a annoncé le bureau du coroner du comté de Lake. Les autres sont morts dans des hôpitaux du comté de Cook.

L’accident s’est produit vers 22 h 20 sur les routes Dundee et Schoenbeck, non loin du lycée fréquenté par les adolescents.

L’Explorer roulait vers l’est sur Dundee Road lorsqu’il a brûlé un feu rouge et a heurté une Genesis argentée qui tournait de Schoenbeck en direction nord vers Dundee en direction ouest, a indiqué la police. Il a ensuite heurté un Ford Edge bleu sur Dundee qui se préparait à se diriger vers le sud sur Schoenbeck.

Six des sept personnes impliquées dans l’accident ont dû être dégagées des véhicules par les pompiers.

La mère de Barcena, Brenda Lorenzo, a déclaré que son fils était sur le point d’obtenir son diplôme avec un GPA de 3,89.

« Il était juste l’enfant le plus intelligent », a-t-elle déclaré. « Je suis content que Dieu m’ait laissé l’avoir pendant 17 ans. »

Lorenzo a déclaré que son fils était allé manger avec des amis avant l’accident. Ils se sont envoyé des textos quelques minutes avant l’accident.

« Il était, comme, ‘Maman, je serai à la maison dans cinq minutes' », a-t-elle déclaré. « Et puis 10 minutes se sont écoulées et je n’ai pas entendu parler de lui. Je l’ai appelé, et il n’a pas répondu. J’ai appelé son ami et il n’a pas répondu. Et puis j’ai appris par un de ses amis qu’il y avait eu l’accident.

Buffalo Grove High a été fermé mercredi en raison d’un incendie la veille. Les responsables du district 214 de l’école secondaire de banlieue nord-ouest ont déclaré que des conseillers et d’autres ressources seront disponibles pour les élèves lors de la réouverture de l’école.

Aucune information n’était disponible mercredi sur les conditions des trois personnes qui ont survécu à l’accident. Tous avaient été emmenés à l’hôpital.

L’accident est toujours sous enquête.

Quiconque a été témoin de l’accident peut appeler la police de Wheeling au (847) 459-2632.

• Les rédacteurs du Daily Herald Jake Griffin et Steve Zalusky ont contribué à cette histoire.

https://www.dailyherald.com/news/20230517/he-was-a-good-kid-a-great-kid-teens-mourn-buffalo-grove-high-students-killed-in-wheeling-crash