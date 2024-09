Des adolescents phoques photographiés sur un site de recherche ; les téléphones portables sont sans danger ; sérotonine et résilience émotionnelle

Un éléphant de mer du Nord (Mirounga angustirostris) tente d’attraper une morue charbonnière (Anoplopoma fimbria), capturée par la caméra haute définition d’Ocean Networks Canada sur le site de l’observatoire NEPTUNE de Barkley Canyon, au large de la côte ouest de l’île de Vancouver, au Canada. Crédit : Ocean Networks Canada



Si vous n’êtes pas sensible aux mythes urbains et à la désinformation, une nouvelle étude de l’Organisation mondiale de la santé devrait apaiser vos angoisses des années 2010 concernant les téléphones portables. Il y a eu beaucoup d’autres développements cette semaine, notamment le retour sur Terre de la capsule Starliner de Boeing, en proie à des problèmes, avec un nombre surprenant d’astronautes (une technique permettant de rendre les tissus vivants transparents). Mais j’ai pensé que vous aimeriez peut-être en savoir plus sur les adorables phoques adolescents et sur un mécanisme neuronal de résilience émotionnelle.

Les ondes radio à haute fréquence justifiées

Dans un révision majeure Après des décennies de recherche, l’Organisation mondiale de la santé a réfuté de manière convaincante une inquiétude dont je pensais que les gens avaient cessé de s’inquiéter il y a 15 ans : l’exposition aux fréquences radio utilisées par les technologies sans fil, y compris les téléphones portables (ou « mobiles », comme disent les Britanniques) n’augmente pas la probabilité d’un diagnostic de cancer du cerveau.

L’étude, qui a porté sur 63 études, a révélé que le risque de cancer du cerveau n’augmentait pas, même chez les personnes qui utilisaient leur téléphone portable pendant une période prolongée, définie dans l’étude comme 10 ans ou plus. Il n’y avait pas non plus de risque accru de leucémie ou de cancer du cerveau chez les enfants. Les chercheurs notent que même si l’utilisation des téléphones portables a explosé, le risque de ces cancers n’a pas augmenté.

Dans l’étude, les auteurs écrivent : « En ce qui concerne l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques RF en champ proche résultant de l’utilisation d’un téléphone portable, il existe une preuve de certitude modérée indiquant qu’elle n’augmente probablement pas le risque de gliome, de méningiome, de neurinome acoustique, de tumeurs hypophysaires et de tumeurs des glandes salivaires chez les adultes, ou de tumeurs cérébrales pédiatriques. En ce qui concerne l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques RF en champ proche résultant de l’utilisation d’un téléphone sans fil, il existe une preuve de faible certitude indiquant qu’elle n’augmente pas le risque de gliome, de méningiome ou de neurinome acoustique. »

Les phoques sont mignons

Une équipe de recherche internationale étudiant les effets de la lumière et des appâts sur le comportement des poissons dans les profondeurs de l’océan Pacifique a rapporté que l’observatoire sonar d’imagerie acoustique qu’ils ont déployé sur le fond marin est devenu une cloche de dîner accidentelle pour les éléphants de mer mâles adolescents du nord, qui avaient appris à associer le son des pings du sonar à la présence de nourriture.

Le matériel des scientifiques comprenait une caméra haute définition et des éclairages LED et a donné lieu à une série de photos incroyablement mignonnes alors que les phoques plongeaient pour attraper des morues charbonnières. Ils rapportent avoir aperçu huit mâles adolescents au cours de la période d’étude, six visiteurs récurrents et deux butineurs temporaires.

Les scientifiques écrivent : « Nous avons émis l’hypothèse que la capacité des éléphants de mer à effectuer des visites répétées au même site sur de longues périodes (> 10 jours) était due au bruit généré par le sonar, suggérant qu’ils ont appris à utiliser cette source anthropique comme indicateur de l’emplacement de la nourriture, également connu sous le nom d’effet « cloche du dîner ». Une interprétation est que les éléphants de mer sont attirés par le site FAAE en raison de la disponibilité des proies et utilisent l’infrastructure comme site de recherche de nourriture et de repos, mais profitent ensuite de la perturbation des poissons causée par les lumières de la caméra pour améliorer le succès de la recherche de nourriture. »

Les souris résilientes

Des neuroscientifiques de l’Université de Lausanne ont décrit les mécanismes neuronaux sous-jacents d’un phénomène appelé « contagion émotionnelle », dans lequel l’observation des états émotionnels d’autrui a un impact sur l’observateur. Ils ont conçu un étude impliquant des souris pour explorer la résilience émotionnelle.

L’observation d’autres personnes qui vivent une expérience traumatisante se traduit par une plus grande résilience et une incidence plus faible des symptômes de dépression chez les observateurs. Leur expérience a placé des souris observatrices à proximité de leurs sujets qui recevaient de petites décharges électriques sur leurs pattes. Les observateurs étaient par la suite moins susceptibles de présenter des symptômes pathologiques de dépression lorsqu’ils étaient également soumis à la même expérience. En revanche, les souris qui n’avaient pas été témoins de ces incidents traumatisants n’étaient pas aussi résilientes.

Une fois ce principe découvert, les chercheurs ont développé des outils d’imagerie pour suivre la sérotonine neurochimique dans le cerveau des souris testées. Ils ont pu identifier la libération de sérotonine dans une région cérébrale spécifique appelée l’habenula, dans le cerveau. L’habenula est impliquée dans le traitement émotionnel et sensoriel et régule la sérotonine.

Les mesures effectuées au cours des expériences ont révélé que la contagion émotionnelle coïncidait avec une augmentation de la libération de sérotonine et un changement durable du fonctionnement neuronal dans l’habenula. Lors d’expériences plus poussées, ils ont découvert que la suppression de cette augmentation de sérotonine inhibait les changements neuronaux qui coïncidaient avec la contagion émotionnelle. Ils pensent que l’expérience ouvre de nouvelles voies pour les thérapies, le développement de nouveaux produits pharmaceutiques et des tests pour les activateurs pharmacologiques de la sérotonine existants.

© 2024 Réseau Science X