Des adolescents nigérians créent de la mode à partir de déchets pour lutter contre la pollution

LAGOS, Nigéria – Des adolescents militants pour le climat dans la plus grande ville du Nigéria recyclent les déchets en tenues de piste pour un « Trashion Show ».

Lagos, l’une des villes les plus peuplées d’Afrique avec plus de 15 millions d’habitants, génère au moins 12 000 tonnes de déchets par jour, selon les autorités. Et la mise en œuvre des lois environnementales est médiocre : la Banque mondiale estime que la pollution tue au moins 30 000 personnes dans cette ville chaque année.