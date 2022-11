Des adolescents nigérians créent de la mode à partir de déchets pour lutter contre la pollution

LAGOS, Nigeria (AP) – Des adolescents militants pour le climat dans la plus grande ville du Nigeria recyclent les déchets en tenues de piste pour un « Trashion Show ».

Chinedu Mogbo, fondateur de Greenfingers Wildlife Initiative, un groupe de conservation travaillant avec les militants, a déclaré que l’émission était conçue pour sensibiliser à la pollution de l’environnement.

Lagos, l’une des villes les plus peuplées d’Afrique avec plus de 15 millions d’habitants, génère au moins 12 000 tonnes de déchets par jour, selon les autorités. Et la mise en œuvre des lois environnementales est médiocre : la Banque mondiale estime que la pollution tue au moins 30 000 personnes dans cette ville chaque année.

Le spectacle de cette année a eu lieu juste au moment où les dirigeants mondiaux terminaient deux semaines de pourparlers sur le climat de l’ONU en Égypte.

En collaboration avec de jeunes activistes et mannequins, la Greenfingers Wildlife Initiative dit qu’elle veut recycler autant de plastiques que possible, une communauté à la fois.

Il organise des nettoyages réguliers des ordures dans les communautés, dans les fossés de drainage et les plages. La litière en plastique est ensuite utilisée pour créer des tissus pour le défilé de mode.

Drapée de cuillères en plastique rouge et de tissu, Nethaniel Edegwa, 16 ans, a déclaré qu’elle avait rejoint l’édition de cette année en tant que mannequin “pour changer les choses”.

“Nous pouvons voir que nous sommes tous affectés par le changement climatique, donc je veux vraiment faire une différence”, a déclaré Edegwa.

___

Asadu a contribué depuis Abuja, au Nigeria.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur les questions de changement climatique sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment.

Dan Ikpoyi et Chinedu Asadu, Associated Press