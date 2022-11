Des adolescents entrepreneurs aux jeunes adultes ayant pignon sur rue au centre-ville – Shaw Local

Tyrell Hundley, qui passait de la huitième année au lycée, voulait vraiment une paire de baskets dans son magasin de consignation préféré.

Mais ils coûtent 40 $. Il a donc pris la tondeuse à gazon de sa mère, l’a attachée à un arbre et y a apposé une pancarte « À vendre : 55 $ », ainsi que son numéro de téléphone.

Hundley l’a vendu en une heure.

Des amis de longue date, John Pizano et Tyrell Hundley (photo), ont récemment ouvert Joliet Kreamers au centre-ville de Joliet, un endroit où les gens peuvent acheter, vendre et échanger des baskets. (Photo fournie)

Cela peut sembler un début improbable pour Hundley, maintenant âgé de 22 ans et copropriétaire de Joliet Kreamers à Joliet avec son ami de longue date John Pizano. Mais cela a montré son esprit d’entreprise et sa connaissance du marché des baskets.

Chez Joliet Kreamers, situé au 173 N. Chicago St. à Joliet, les gens peuvent acheter, échanger ou vendre leurs baskets. La vitrine a ouvert en août.

Mais les racines de l’entreprise ont commencé avec Hundley et Pizano créant un groupe Facebook, où les gens pouvaient vendre et échanger leurs baskets, et la vente de cette tondeuse à gazon.

Parce que Hundley a ensuite pris ces 55 $, a acheté les baskets, les a vendues sur le groupe Facebook pour 180 $, puis a acheté une autre paire de baskets et une nouvelle tondeuse à gazon pour sa mère.

“Oh, elle était folle”, a déclaré Hundley. “Mais ensuite j’ai dit, ‘Maman, je t’ai acheté une nouvelle tondeuse à gazon.’ ”

La transaction s’est également avérée éducative.

“Il y a un grand marché pour les baskets”, a déclaré Hundley. “Beaucoup de gens ne le savent pas. Ma mère ne le savait certainement pas.

Kreamers ?

“Cela signifie” Kicks règle tout autour de moi “, a déclaré Hundley. “Nous avons ajouté le ‘er’ parce que ça sonnait plus cool.”

Au cours de leurs années de lycée, Hundley et Pizano ont également créé des chemises et des sweats à capuche Joliet Kreamers, qu’ils ont vendus à leurs camarades, qui les portaient, a déclaré Hundley.

“Nous avons juste pensé que c’était cool”, a déclaré Hundley.

En plus d’être le lieu d’achat, d’échange et de vente de baskets, Joliet Kreamers, au centre-ville de Joliet, vend également des chemises et d’autres vêtements. (Photo fournie)

Mais Hundley voulait aussi être un Marine depuis l’âge de 13 ans, alors il s’est enrôlé après le lycée. Pendant son service, il a continué à se renseigner sur l’industrie des baskets. À la fin de ses quatre années de service, il a contacté Pizano pour ouvrir une vitrine.

Leur emplacement a 2 000 pieds carrés, mais Hundley et Pizano n’en utilisent que la moitié afin qu’ils puissent augmenter l’espace en cas de besoin, a déclaré Hundley.

Si l’emplacement de Joliet se porte bien, Hundley aimerait franchisé dans cinq ans, peut-être établir un magasin en Arizona, dit-il.

Hundley a déclaré que lui et Pizano étaient «tout au sujet de redonner», comme l’achat de chaussures ou d’uniformes pour les équipes sportives locales, en particulier pour les écoles et les organisations de Joliet qui les ont formées.

Hundley a joué au baseball dans la Belmont Little League. Lui et Pizano ont fréquenté la Woodland Elementary School et la Washington Junior High School. Ils se sont séparés au lycée, Hundley étant diplômé de Joliet Central et Pizano de Joliet West, a déclaré Hundley.

Hundley voit également Joliet Kreamers redonner à la communauté de manière circulaire. Et c’est dans le client qui vient dans le magasin parfois quatre fois par jour.

“Il a dit ‘Je n’ai pas d’argent pour acheter de nouvelles chaussures'”, a déclaré Hundley. “Mais quand je viens ici et que je vois les différentes chaussures, cela me donne la motivation d’économiser et d’acheter cette paire de chaussures.”

Pour plus d’informations, visitez jolietkreamers.com et Joliet Kreamers sur Facebook.