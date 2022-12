Des adolescents élèvent la voix contre un homme qui force sa femme à boire de l’alcool au restaurant Jhansi

Les jeunes sont l’avenir d’un pays malgré toute la mauvaise réputation qu’ils pourraient avoir pour s’éloigner des structures oppressives. Un groupe d’adolescents courageux de Jhansi a prouvé la même chose en se dressant contre un homme qui a fait couler de l’alcool dans la gorge de sa femme dans un restaurant. L’incident a été partagé par une certaine Shweta Kothari, qui s’est rendue sur Twitter pour féliciter les adolescents. Les élèves de la classe 11 ont protesté contre l’homme qui forçait sa femme à boire de l’alcool et lui ont dit : « tu ne peux pas faire ça. Elle n’aime pas ça, vous la forcez.”

“L’homme, sans vergogne, s’est levé et a dit:” C’est ma femme. Je peux faire n’importe quoi. Qui diable êtes-vous les gens? “, A écrit Kothari dans le fil Twitter. La situation s’est aggravée jusqu’à ce que la direction du restaurant intervienne. La femme, ” pétrifiée “, n’a rien dit. Après l’intervention des jeunes, l’homme est resté assis pendant 20 minutes mais n’a pas touché une seule fois sa femme.

“Ces enfants, élèves de la classe 11th (que j’ai appris plus tard), auraient pu l’ignorer et détourner le regard. Au lieu de cela, ils ont choisi d’intervenir et de corriger un tort. C’est du courage. Ce dont nous avons tous un peu besoin, tous les jours. Que l’année à venir nous apporte à tous du courage”, a conclu Kothari.

Lisez le fil complet ici:

Hier soir, nous avons vu du courage ! Nous (moi et mon mari) nous sommes assis tôt à une table, dans un restaurant à Jhansi. Derrière nous, il y avait un groupe de 16-17 ans – et un couple avec deux filles. — Shweta Kothari (@Shwkothari) 26 décembre 2022

Kothari a également appelé l’administration de l’État à reconnaître l’acte de courage des adolescents.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont cependant exprimé leur appréhension quant à ce qui pourrait se passer par la suite. Bien qu’il ne soit pas clair si l’incident était sur le territoire de la violence domestique, ces questions sont souvent nuancées et s’accompagnent de nombreuses complications.

J’ai peur et je suis désolé pour la femme aussi. J’aimerais pouvoir aider davantage.— Shweta Kothari (@Shwkothari) 26 décembre 2022

Je me demande comment va la dame maintenant. Je crains pour sa sécurité. Dans de telles situations, l’agresseur a été insulté. Donc, une fois rentré chez lui, il se débarrasserait de sa colère contre elle. À moins que la victime ne demande de l’aide, il n’est parfois pas bon de faire tout cela. https://t.co/feJLclImCq— HYDRE (@hailhydra_01) 27 décembre 2022

Alors que des actes de résistance singuliers vont loin, la réforme systémique est également le besoin de l’heure.

