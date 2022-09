Des adolescents du nord-ouest de la Colombie-Britannique salués comme des héros pour avoir arrêté un autobus scolaire en fuite – Kelowna Capital News

Deux jeunes adolescents à la réflexion et à l’action rapides ont reconnu que leur chauffeur de bus avait un incident médical et sont passés à l’action à Smithers le 23 septembre.

Les deux élèves ont remarqué que le chauffeur du bus avait ce qu’ils pensaient à l’origine être une “attaque de panique” sur leur trajet habituel après l’école, et l’un d’eux s’est levé pour appliquer les freins de l’autobus scolaire. L’autre attrapa le volant, les éloignant d’une zone boisée vers laquelle ils se dirigeaient. Une fois arrêtés, les adolescents ont utilisé la radio du bus pour appeler à l’aide.

Jimmy Fitzmaurice, l’élève de 8e année de 13 ans qui a dirigé l’autobus puis a passé l’appel d’urgence sur la radio de l’autobus, a déclaré qu’il n’y prêtait pas vraiment attention au début.

« Ensuite, j’ai pu dire que le chauffeur ne plaisantait pas. Je n’avais pas peur à ce moment-là, j’étais confus, mais je savais que le chauffeur avait des ennuis et que je devais faire quelque chose, alors j’ai sauté et dirigé le bus à l’écart des arbres vers lesquels nous nous dirigions.

Un autre élève plus âgé (un élève de 11e année qui ne souhaite pas être identifié) a couru et a essayé d’appuyer sur les freins, mais la jambe du conducteur était un peu gênante, alors ils ont compris comment actionner le frein d’urgence et ont obtenu le bus s’est arrêté, a déclaré Fitzmaurice. Puis ils ont compris comment ouvrir la porte du bus,

“Il y avait un enfant de six ans assis juste derrière le chauffeur, qui a tout vu et avait très peur et pleurait, et un autre élève plus âgé (Alex, je pense), assis à l’arrière du bus, est venu calmer le petit et je suis resté avec eux jusqu’à ce que tout le monde rentre à la maison », a expliqué Fitzmaurice.

D’après les récits des deux adolescents, les deux n’ont pas eu le temps de réfléchir, ils ont vu le danger et ont réagi pour assurer la sécurité de tout le monde et obtenir de l’aide pour le conducteur.

Des responsables du district scolaire et une ambulance sont rapidement arrivés sur les lieux.

“Lorsque les adultes et l’ambulance sont arrivés, nous sommes sortis du bus par la porte arrière, et j’ai vérifié pour m’assurer qu’il ne restait personne dans le bus, et après cela, j’ai été frappé par ce qui s’était passé”, a déclaré Fitzmaurice.

“Beaucoup de gens ont vérifié avec nous pour voir si les deux d’entre nous qui ont réagi allaient bien, et nous l’étions. Nous continuons à avoir des gens qui vérifient si nous avons besoin de soutien, mais vraiment, nous avons tous les deux fait ce qu’il fallait faire, puis nous sommes rentrés chez nous.

Les adolescents n’étaient pas assis ensemble dans le bus et n’avaient pas non plus le temps de coordonner leurs actions.

L’élève qui ne voulait pas être identifié a reconnu avoir réalisé que le conducteur faisait une crise, car il l’avait appris en classe.

« Honnêtement, j’étais terrifié, mais je savais que je devais aider. J’avais juste peur, mais je savais toujours que je devais aider de toutes les manières possibles. C’est après que j’ai tremblé et que j’ai eu une crise d’asthme provoquée par l’anxiété, mais honnêtement, j’ai été plus inquiet pour le conducteur. On m’a dit que le chauffeur allait bien, donc je suis reconnaissant.

Le district scolaire 54 a publié plus tard la déclaration suivante :

« Vendredi après-midi, il y a eu une urgence médicale concernant le conducteur d’un bus du district scolaire alors qu’il ramassait des élèves à l’école secondaire Smithers.

“Deux étudiants se sont courageusement levés pour prêter assistance au chauffeur, arrêtant le bus et appelant à l’aide sur la radio du bus. L’administration et l’entretien de l’école ont immédiatement réagi. Il n’y a eu ni blessures ni dommages matériels dus à l’incident du bus.

Le chauffeur du bus a été transporté à l’hôpital pour évaluation et observation et a été libéré le lendemain.

“Malgré le fait que le district scolaire pratique des exercices de sécurité des bus en cas de telles urgences, le district scolaire ne peut pas remercier et reconnaître suffisamment les deux élèves pour leur réaction rapide à la situation d’urgence et pour avoir aidé le chauffeur de bus”, a déclaré Dave Margerm, secrétaire/ trésorier de SD54.

