Des adolescents détenus dans le Kentucky allèguent des actes de torture et des abus dans le cadre d’un procès fédéral

Deux adolescents qui disent avoir été maintenus en isolement dans un centre de détention pour jeunes du Kentucky, privés d’hygiène de base et torturés en étant forcés d’écouter une version de “Baby Shark” en boucle, ont intenté un recours collectif contre l’établissement et les administrateurs.

Le procès intenté lundi détaille les allégations d’abus au centre de détention pour mineurs du comté d’Adair contre les deux adolescentes et d’autres personnes détenues dans l’établissement, y compris des allégations selon lesquelles les détenus étaient :

Détenu en isolement et privé d’instruction pédagogique.

Refus d’hygiène de base et de douches.

Refus de médicaments prescrits.

Des filles obligées d’exposer leur corps nu à des membres du sexe opposé.

Obligé d’écouter en boucle la version espagnole de la chanson du tout-petit « Baby Shark ».

Le procès détaille également des incidents présumés avec d’autres jeunes du centre, notamment une adolescente qui a passé des journées trempées dans son sang menstruel, tandis qu’en même temps, le personnel l’a insultée à propos de son hygiène.

D’autres allégations incluent un enfant suicidaire détenu dans une cellule capitonnée sans toilettes pendant des semaines. Une enfant a été détenue dans une pièce infestée d’insectes et les filles n’ont pas reçu de produits d’hygiène féminine.

Les adolescentes impliquées dans le procès ont été isolées avec des douches limitées pendant tout leur séjour dans l’établissement Adair. Une jeune fille, âgée de 17 ans et enceinte de sept mois, a déclaré qu’elle était autorisée à sortir de sa cellule cinq fois par mois. L’autre fille a été maintenue en isolement pendant quatre mois, selon le procès.

Le procès nomme les responsables de l’État Kerry Harvey, Vicki Reed et d’autres. Harvey, actuellement secrétaire du Cabinet de justice, prendra sa retraite à la fin du mois. Reed, ancien directeur du ministère de la Justice pour mineurs, a pris sa retraite le 1er janvier.

David Kazee, directeur de division du Bureau de détention du ministère de la Justice pour mineurs, et George Scott, directeur exécutif du ministère de la Justice pour mineurs, ont également été cités dans la poursuite. D’après les dossiers du personnel obtenus par Nouvelles VAGUEKazee et Scott ont été rétrogradés en novembre 2023.

Les deux adolescents qui ont intenté une action en justice sont désormais adultes et ne sont plus sous la garde du ministère de la Justice pour mineurs, a indiqué leur avocate, Laura Landenwich, a déclaré au Herald-Leader.

Le procès indique que des policiers masculins présumés effectuaient régulièrement des contrôles de cellule sur des filles et les détenaient sans vêtements – et que des policiers masculins retiraient de force les vêtements des détenues alors qu’ils se trouvaient devant d’autres employés et d’autres détenus.

“Parler à ces filles, c’est tellement tragique, toute cette expérience. Il est intolérable de traiter les gens comme ils ont été traités”, a déclaré Landenwich au Herald-Leader.

Problèmes précédents au centre de détention pour mineurs du comté d’Adair

L’Union américaine des libertés civiles du Kentucky a déposé une plainte l’année dernière avec la division des droits civils du ministère américain de la Justice, pour obtenir une enquête sur les mauvaises conditions de vie dans le centre de détention.

Un rapport publié l’année dernière par le Département de défense publique de l’État a également déclaré que l’établissement violait les droits des jeunes en les soumettant à un isolement non comportemental, ce qui implique d’être enfermés seuls dans leurs cellules pendant des périodes prolongées sans commettre d’infractions, a rapporté le Herald-Leader. .

Histoire du centre de détention pour mineurs du comté d’Adair

Le centre de détention a fait la une des journaux en novembre 2022 lorsque des détenus ont été impliqués dans une « violente émeute », selon le Louisville Courier-Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY. Les troubles ont commencé lorsqu’un jeune détenu a attaqué un membre du personnel et a envoyé des agents de détention à l’hôpital, gravement blessé.

Suite à cela et à d’autres incidents violents dans des établissements pour mineurs, l’administration du gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a mis en œuvre de nouvelles politiques. Ces politiques exigeaient que les mineurs de sexe masculin faisant face à de graves accusations soient placés dans des établissements séparés et qu’un centre de détention réservé aux femmes soit créé dans le nord du Kentucky.