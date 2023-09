Des adolescents de Las Vegas sont accusés de meurtre en tant qu’adultes pour un délit de fuite qu’ils ont filmé, selon la police

LAS VEGAS (AP) — Deux adolescents ont été arrêtés et font face à des accusations de meurtre à l’âge adulte après avoir ciblé un cycliste à Las Vegas et filmé les moments où ils ont frappé l’ancien chef de la police californienne, ont annoncé mardi les autorités.

La police de Las Vegas a déclaré avoir lié les adolescents à au moins trois délits de fuite dans la matinée du 14 août. Elle pense que la mort d’Andreas Rene Probst, 64 ans, ancien chef de la police de Bell, en Californie, a mis fin à la frénésie.

Une vidéo graphique montre une vue du tableau de bord depuis le siège avant d’un véhicule s’approchant de Probst par l’arrière alors qu’il roulait près du trottoir sur une route autrement sans circulation. Des rires et des commentaires venant de l’intérieur de la voiture se font entendre avant que le cycliste, vêtu d’une chemise rouge et d’un short sombre, ne soit heurté et projeté contre le pare-brise.

Une dernière image de la voiture en mouvement montre Probst au sol à côté du trottoir.

Le chef adjoint de la police, Nick Farese, a qualifié l’enregistrement depuis l’intérieur d’un véhicule volé d’épouvantable et d’« acte lâche ».

Le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a déclaré qu’il s’intéressait personnellement à l’affaire et s’est engagé à inculper les deux adolescents en tant qu’adultes. D’ici là, il a assuré qu’ils ne seraient pas identifiés.

« La justice sera rendue dans cette affaire », a déclaré Wolfson.

Lors d’une conférence de presse mardi, Taylor Probst a décrit son père – connu par ses proches sous le nom de « Andy » – comme un homme d’honneur et d’intégrité qui a travaillé pendant plus de 35 ans dans les forces de l’ordre.

« Nous sommes dévastés par le meurtre insensé d’Andy », a-t-elle déclaré. « La vie d’Andy a été volée par deux individus qui ne croyaient pas que la vie des autres comptait. »

Le conducteur de 17 ans a été arrêté le même jour pour des accusations de circulation liées au délit de fuite mortel. La police a déclaré qu’au départ, elle n’était pas au courant de la vidéo, mais elle a transformé l’accusation du conducteur en meurtre quelques semaines plus tard après qu’un agent des ressources scolaires ait fourni la vidéo aux enquêteurs.

Selon la police, la vague de crimes a commencé juste avant l’aube lorsque les adolescents auraient heurté un cycliste de 72 ans avant de repartir et de percuter une Toyota Corolla. Le conducteur n’a pas été blessé dans l’accident, a indiqué la police, sans toutefois préciser les blessures éventuelles subies par le cycliste.

Quelques secondes après avoir heurté la Toyota, les adolescents sont entrés dans Probst alors qu’il roulait à vélo sur une piste cyclable désignée, a indiqué la police.

Ils sont partis en riant, a expliqué Farese, le chef adjoint de la police, « le laissant pour mort au bord d’une route ».

Ken Ritter et Rio Yamat, Associated Press