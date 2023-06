Des adolescents de Floride tués après qu’une voiture a dévié de la route et coulé dans un étang

FORT MYERS, Floride –

Cinq adolescents ont été tués lorsque leur voiture a quitté une rue sinueuse et a atterri dans un bassin de rétention du sud-ouest de la Floride où elle est passée sous l’eau, ont annoncé les autorités.

C’est arrivé tard dimanche ou tôt lundi, tuant tout le monde à l’intérieur. La berline Kia froissée a été retirée de l’eau lundi.

Mardi matin, la police de Fort Myers a confirmé leur identité en tant qu’Eric Paul, 19 ans; Jackson Eyre, 18 ans; Amanda Ferguson, 18 ans ; Breanna Coleman, 18 ans; et Jésus Salinas, 18 ans.

Le News-Press de Fort Myers a rapporté que Paul, Eyre, Ferguson et Coleman travaillaient ensemble dans un restaurant Texas Roadhouse et étaient sortis ensemble pour se restaurer rapidement après avoir terminé leurs quarts de travail du dimanche soir. Le steakhouse a été fermé lundi afin que leurs amis et leurs familles puissent pleurer ensemble lors d’un dîner où des fleurs ont été placées à côté de leurs photos encadrées.