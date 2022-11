Des adolescents de Chennai essaient de s’enfuir après avoir arrêté le bus pour enregistrer une bobine Instagram, se faire attraper

Deux adolescents de Chennai ont été appréhendés et ont reçu l’ordre de contrôler la circulation dans le cadre de leur punition par la police de la ville après avoir arrêté un bus MTC et enregistré une vidéo pour Instagram Reels. Selon la police, les deux adolescents, qui ont moins de 18 ans, ont été identifiés comme étant des écoliers. Ils sont descendus du bus de la ville 101 voyageant entre Tiruvottiyur et Poonamallee sur la route nationale d’Ennore. Avant que l’équipage du bus ne puisse répondre, ils ont fait la vidéo et se sont enfuis.

Après que la vidéo soit devenue virale, la police de Washermenpet a appréhendé le duo. Ils ont été prévenus et amenés au commissariat avec leurs parents et les flics ont sanctionné le duo, prenant en compte l’avenir des élèves.

Pendant deux jours après les heures de collège, ils doivent surveiller et contrôler la circulation avec la police de la circulation, selon un officier supérieur. La police a filmé l’incident et a publié la vidéo sur ses pages Instagram.

Dans le même ordre d’idées, pour commémorer l’Olympiade d’échecs, le pont Napier a été peint pour ressembler à un échiquier en août de cette année. Cependant, certains jeunes ont escaladé le pont et posté des vidéos à risque ; les autorités enquêtent sur cet incident, sur la base de la vidéo.

Récemment, un adolescent de Telangana a été grièvement blessé alors qu’il tentait de créer une bobine Instagram sur une voie ferrée juste au moment où un train arrivait. L’incident s’est produit près de la gare de Kazipet dans le district de Hanamkonda à Telangana, a rapporté Economic Times. Le jeune de 17 ans essayait de capturer le train à grande vitesse en arrière-plan de sa bobine. Dans une vidéo choquante partagée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir le train frapper le garçon et le lancer dans les airs.

De tels accidents sont malheureusement loin d’être rares en Inde. Dans de nombreux cas, ils se sont avérés mortels. Parmi les récents accidents de ce type, un a été signalé l’année dernière en décembre, lorsqu’un garçon de 13 ans est mort en cliquant sur un selfie depuis le bord d’un immeuble partiellement démoli dans le quartier de Bhiwandi à Mumbai.

En 2018, un garçon de 15 ans est décédé après avoir été heurté par un train alors qu’il cliquait sur un selfie avec un autre train en mouvement dans le district de Purba Burdwan, au Bengale occidental.

