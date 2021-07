Des adolescents de 15 et 17 ans, coupables d’avoir battu le père de deux enfants avec une batte de baseball et de l’avoir poignardé à mort sur le pas de la porte de leur sœur

DEUX adolescents, âgés de 15 et 17 ans, ont été reconnus coupables d’avoir brutalement battu un père de deux enfants avec une batte de baseball et de l’avoir poignardé à mort sur le pas de la porte de sa sœur.

Chris Hewett, 31 ans, qui avait un bébé de cinq mois, a été emmené à l’hôpital Lister de Stevenage, Herts, mais a été déclaré mort peu de temps après son arrivée à A&E.

Chris Hewett, 31 ans, a été mortellement poignardé et battu avec une batte de baseball à Stevenage, Herts

Une enquête pour meurtre lancée à Herts après la mort du père Crédits : sbna_fairleys

Un jeune de 17 ans a aujourd’hui été reconnu coupable du meurtre de M. Hewett, décédé après avoir été poignardé dans la rue le 12 février de cette année.

Il avait été attaqué à Meadow Way, souffrant de coups de couteau à la poitrine.

Un autre garçon, 15 ans, a été innocenté par un jury de son meurtre à Stevenage, mais a plutôt été reconnu coupable de son homicide involontaire.

Les jeunes, qui ne peuvent être nommés pour des raisons juridiques, avaient tous deux nié avoir assassiné M. Hewett.

Un troisième adolescent, Ryan Lee, 19 ans, de Wildwood Lane, Stevenage, a été reconnu coupable par le jury de la Cour de la Couronne de Luton d’avoir aidé des délinquants après avoir organisé le voyage des deux jeunes à Wakefield dans le West Yorkshire après le meurtre.

Il sera condamné à leurs côtés en août.

Les verdicts sont tombés aujourd’hui après un procès de deux semaines devant le tribunal.

Le jury a appris comment, le soir du 12 février de cette année, Chris Hewett, un jeune papa qui vivait à Stevenage, se rendait chez sa sœur avec son cousin Terry Wales, lorsqu’ils croisèrent un groupe de quatre jeunes peu après 21h.

TENIR UNE BATTE DE BASEBALL

Le procureur Paul Cavin QC a déclaré que des mots avaient été échangés, l’un accusant la victime d’avoir envoyé à sa mère des « messages louches ».

M. Calvin a déclaré que M. Hewett a répondu qu’il ne savait pas de quoi ils parlaient et a continué avec son cousin.

« Alors qu’ils approchaient de la porte d’entrée de [his sister’s home], le groupe était derrière eux », a ajouté le procureur.

Il a déclaré que le jeune de 15 ans tenait une batte de baseball et a porté un coup au coude de Terry Wales.

M. Hewett a reçu un coup de batte et était aux prises avec le jeune de 15 ans, lorsque le jeune de 17 ans est venu par derrière et l’a poignardé à plusieurs reprises, a-t-on appris au tribunal.

La sœur de M. Hewett, Robyn, a ouvert sa porte d’entrée pour le trouver bercé dans les bras de son cousin sur le pas de la porte.

M. Wales aida son cousin à entrer dans la maison.

Mais M. Hewett est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital.

Le sang coulait entre mes doigts. Il est mort dans mes bras. Terry Pays de Galles

Il a déclaré au jury : « Je tenais Chris dans mes bras. J’ai dit à Robyn d’appeler une ambulance.

« Il y avait du sang partout. J’ai mis autant de pression que possible sur ses côtes.

« Le sang coulait de mes doigts. Il est mort dans mes bras. »

Les deux adolescents ont été arrêtés dans une voiture deux jours plus tard, le 14 février, dans le Cambridgeshire après avoir d’abord fui vers Wakefield.

Le tribunal a appris que le jeune homme de 17 ans avait admis avoir poignardé M. Hewett et déclaré qu’il l’avait fait pour aider le jeune garçon à s’échapper, et regrettait maintenant ses actions.

Après que le jury eut rendu ses verdicts, le juge de première instance John Kay QC a déclaré à Lewis Powell QC, qui a défendu le jeune de 17 ans : « Il n’y a qu’une seule peine pour votre client.

Le juge a déclaré que le troisième prévenu, Ryan Lee, qui est devenu père il y a deux semaines pour la première fois, « doit se préparer » à une peine de prison.

Un père, un frère et un fils bien-aimés sont décédés. Insp Iain MacPherson

La condamnation des jeunes de 15 et 17 ans aura lieu à la fin du mois d’août après que les rapports sur le jeune garçon auront été préparés par l’équipe de jeunes délinquants.

Tous trois doivent être condamnés à St Albans Crown Court le vendredi 27 août.

Une fois les verdicts rendus, l’inspecteur-détective Iain MacPherson, de l’unité des crimes majeurs Beds, Cambs and Hertfs, a déclaré : et procès.

« Nous tenons également à remercier les membres du public qui, dans un esprit de communauté et de justice, ont témoigné dans cette affaire difficile.

« Le meurtre de Christopher Hewett met malheureusement en lumière l’impact que ceux qui portent des couteaux ont sur leur propre vie, les vies tragiquement écourtées et les familles des victimes et des auteurs.

« J’exhorte toute personne ayant une influence sur ceux qui portent des couteaux, en particulier les familles et les amis des jeunes, à leur faire prendre conscience de la futilité et des terribles conséquences de le faire.

« Un père, un frère et un fils bien-aimés sont décédés et deux garçons risquent de lourdes peines de prison à cause de cela. »

Chris Hewett a été « a été brutalement enlevé » à ses deux enfants, selon un hommage Crédit : Facebook

Des médecins légistes sur les lieux à Meadow Way, Stevenage, février 2021