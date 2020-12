Des images choquantes d’enfants chinois obligés de se laver le visage dans des toilettes accroupies sont apparues, provoquant l’indignation sur les réseaux sociaux.

Le court clip, filmé dans un centre d’entraînement sportif, montre une fille et un garçon en train de récupérer de l’eau dans une cuvette de toilettes avant de la frotter sur leur visage.

Les jeunes ont été sanctionnés parce qu’ils n’avaient pas nettoyé correctement la salle de bain, a accusé un parent.

L’entraîneur des élèves a été suspendu de ses fonctions pour avoir soumis les jeunes à des châtiments corporels dans la province du Liaoning (nord-est de la Chine), selon un communiqué officiel de vendredi.

La vidéo de neuf secondes a été téléchargée sur les plateformes de médias sociaux chinoises par un parent anonyme jeudi avant de devenir virale.

Il aurait été filmé par un élève qui a vu d’autres enfants se relayer pour recevoir la peine extrême dans une salle de bain du centre de formation et de gestion des sports de la ville de Jinzhou.

Selon le lanceur d’alerte, les élèves en question suivaient un programme éducatif conjoint entre le centre et un collège local.

La source a déclaré à Cover News que l’entraîneur d’arts martiaux des enfants utilisait « régulièrement » cette méthode pour les pénaliser de ne pas nettoyer correctement les salles de bain.

La vidéo a été filmée en 2017 et l’entraîneur – qui est connu sous son nom de famille Dai et enseignait le taekwondo – a été suspendu de ses fonctions en décembre 2019, selon les autorités.

Qu’il s’agisse de garçons ou de filles, on leur a dit de faire la queue pour se laver le visage [in the toilet] », a déclaré le parent. ‘[The coach] a même menacé de leur faire boire de l’eau de toilette s’ils faisaient plus d’erreurs.

«En tant que parent, comment pensez-vous que cela nous a fait ressentir? a claqué la source, ajoutant que l’entraîneur avait demandé aux élèves de faire tous les travaux de nettoyage et de rénovation du centre.

Vendredi, les responsables locaux ont confirmé l’authenticité des images.

Le centre de services culturels, touristiques et sportifs de Jinzhou a déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux qu’il avait mis en place une équipe spéciale pour enquêter sur les allégations.

L’autorité a estimé que le comportement de Dai avait gravement violé l’éthique professionnelle des enseignants et provoqué des impacts sociaux négatifs.

Il a déclaré qu’il avait émis un avertissement à Dai et avait interdit à l’individu d’entraîner.