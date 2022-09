Des adolescents californiens identifient 2 nouvelles espèces de scorpions – et ils ne font que commencer

Comme ça arrive6:49Des adolescents californiens découvrent 2 nouvelles espèces de scorpions – et ils ne font que commencer

Lorsque Prakrit Jain et Harper Forbes ont vu pour la première fois la photo d’un scorpion non identifié dans le désert californien, ils savaient qu’ils regardaient quelque chose de spécial.

Le duo d’adolescents en sait long sur les scorpions. Les deux jeunes scientifiques en herbe sont passionnés par l’écologie et ont pour mission de documenter toutes les espèces d’arachnides en Californie.

Ils regardaient des photos sur le site Web de science citoyenne iNaturalist lorsqu’ils ont vu une image qui a retenu leur attention – un scorpion translucide et brunâtre qui ne ressemblait à aucune espèce qu’ils connaissaient.

“Nous avons immédiatement su qu’il s’agissait de quelque chose de nouveau”, a déclaré Jain Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Après un travail de terrain méticuleux, le couple a confirmé qu’il s’agissait bien d’une espèce jusque-là non décrite. Ils l’ont surnommé Soda Paruroctonus, car il vit dans le sol argileux salé près du lac Soda dans le comté de San Luis Obispo. C’est l’une des deux nouvelles espèces de scorpion qu’ils ont décrites dans un nouvel article publié ce mois-ci dans la revue ZooKeys.

Suivre une passion d’enfance

Jain, 18 ans, et Forbes, 19 ans, ont publié leurs découvertes en collaboration avec Lauren Esposito, une arachnologue de l’Académie des sciences de Californie qui a été leur mentor à tous les deux.

Esposito dit qu’ils ont rencontré Jain pour la première fois lors d’un événement scientifique local alors qu’il avait environ 11 ans. Déjà, il débordait de connaissances sur le paysage californien.

“Il était juste, comme, extrêmement enthousiaste à propos de littéralement tout”, a déclaré Esposito.

Une femelle Paruroctonus soda portant des dizaines de bébés sur son dos. (Prakrit Jaïn)

Jain dit que sa fascination pour la nature a commencé lorsqu’il était enfant et qu’il faisait des randonnées avec sa famille. Ses parents, a-t-il dit, ont fait un excellent travail pour encourager sa curiosité et l’aider à apprendre à interagir en toute sécurité avec la faune sans avoir peur.

“Je me souviens que le premier scorpion que j’ai vu, c’était quand j’avais huit ou dix ans, et j’ai trouvé ça vraiment, vraiment cool”, a déclaré Jain.

“Je pense que j’en sais plus que la plupart des gens sur les scorpions de Californie, mais loin, très loin de tout ce qu’il y a à savoir. Presque chaque semaine, j’apprends quelque chose de nouveau sur les scorpions de Californie que je ne connaissais pas auparavant.”

Nouvellement identifié, et déjà en danger

Et il y a beaucoup à apprendre. La Californie est l’une des régions les plus diversifiées au monde pour les scorpions, explique Esposito.

“Il y a, genre, plus d’espèces de scorpions en Californie qu’il n’y en a à peu près dans le reste des États-Unis réunis. Mais il n’y a pas de ressources… pour les identifier”, ont-ils déclaré.

Alors Esposito, Jain et Harper ont décidé de créer eux-mêmes ces ressources. Esposito dit que les jeunes hommes ont parcouru l’État avec leurs familles, photographiant et détaillant les scorpions qu’ils ont rencontrés.

Quand ils ont vu P. soude en ligne l’année dernière, ils se sont rendus à Soda Lake pour rechercher d’autres spécimens afin de confirmer leur suspicion qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce.

Chercher des scorpions signifie parcourir le désert californien par des nuits sans lune avec une lumière ultraviolette sous laquelle la plupart des scorpions semblent bleus et verts vifs.

“C’est vraiment une expérience magnifique et calme”, ​​a déclaré Jain. “Le désert est si vaste, vide et magnifique, surtout la nuit. C’est vraiment une expérience spéciale.”

Quelques mois plus tard, ils se sont rendus dans le désert de Mojave dans le comté de Kern, où ils ont trouvé une autre espèce non enregistrée auparavant. Ils ont surnommé celui-ci Paruroctonus conclusus.

Conclure est latin pour “confiné ou limité”. Jain dit que le scorpion n’existe que dans un petit habitat autour du lac Koehn, “ce qui est quelque chose qui le rend particulièrement vulnérable à l’extinction s’il y a une sorte de menace extérieure à son habitat, que ce soit le développement urbain ou des projets énergétiques ou miniers ou quelque chose comme ça.”

Ils ne sont pas aussi effrayants que les gens le prétendent. – Prakrit Jain, étudiant à l’UC Berkeley

En fait, les deux espèces semblent être limitées à leurs environnements du lac Soda et du lac Koehn. Les deux sont des appartements alcalins ou des lacs salés, qui sont les vestiges de lacs glaciaires d’il y a environ 10 000 ans.

“Les glaciers ont complètement fondu ou reculé, et ce qui restait était un lac qui s’est asséché avec le temps parce qu’il n’avait plus accès à une source d’eau douce, et donc ils sont devenus… super salés. Et les plantes et les animaux qui vivaient autour d’eux alors qu’ils s’adaptaient à cette hyper-salinité ou qu’ils disparaissaient”, a déclaré Esposito.

“Et c’est exactement le cas de ce qui s’est passé avec ces scorpions. Je soupçonne qu’ils faisaient probablement partie d’un écosystème prospère qui vivait autour de … ces deux lacs isolés. Et avec le temps, à mesure que ces lacs s’assèchent, ils se sont adaptés à cet environnement changeant et sont devenus capables de faire face à ce genre de système hyper-salin et sont juste en quelque sorte accrochés à la vie sur les plantes qui ont également fait de même.”

Jain, Forbes et Esposito sont passionnés par les scorpions et leur lien avec les écosystèmes californiens. (Gayle Laird © Académie des sciences de Californie)

P. soude vit dans le monument national Carrizo, ce qui signifie que c’est une espèce protégée. P. conclusus n’est pas si fortuné.

Jain et Harper travaillent maintenant avec l’Union internationale pour la conservation de la nature pour étudier P. conclusus plus loin et déterminer si l’espèce doit être classée comme menacée afin qu’elle puisse être protégée en vertu de la loi fédérale.

“La conservation des scorpions est vraiment importante non seulement pour ces scorpions en voie de disparition, mais aussi pour les écosystèmes vraiment menacés dans lesquels ils vivent”, a déclaré Jain.

Depuis leur découverte, la vie a séparé les jeunes chercheurs de scorpions. Jain est maintenant étudiant de première année à l’Université de Californie à Berkeley, tandis que Forbes, que CBC n’a pas pu joindre pour commenter, est à l’Université de l’Arizona.

Mais Esposito dit que le projet d’identification des scorpions se poursuit et qu’il existe probablement de nombreuses nouvelles espèces qui n’attendent qu’à être découvertes.

“Ils ne sont pas aussi effrayants que les gens le prétendent”, a déclaré Jain. “Et ils sont beaucoup plus précieux pour les écosystèmes désertiques que je pense que beaucoup de gens ne le pensent.”

Entretien avec Prakrit Jain réalisé par Katie Geleff.