Des adolescents au Royaume-Uni font semblant d’être positifs au Covid-19 en utilisant des boissons gazeuses, voici comment

Le 24 juin, une école en Angleterre a mis en garde les parents de ses élèves contre les tests covid faussement positifs et leur a demandé d’être vigilants lorsque leurs enfants passaient le test de flux latéral (LFT) pour le coronavirus. L’école avait découvert que certains élèves avaient simulé des tests covid positifs en utilisant du jus de fruits. L’école a affirmé que les méthodes étaient partagées sur les réseaux sociaux. L’école a dû empêcher les enfants de quatre groupes d’y assister jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Pour découvrir comment les enfants ont réussi à briser le test pour obtenir un résultat positif, Mark Lorch, professeur de communication scientifique à l’Université de Hull au Royaume-Uni, a pris sur lui d’exposer le secret de la supercherie. Dans un explicatif qu’il a publié dans The Conversation, Lorch explique la méthode en détail. Pour comprendre comment le test échoue, nous devons comprendre comment il fonctionne. Le LFT, lorsqu’il est ouvert, se compose d’un bloc étroit avec quatre sections dessus. La première section est l’endroit où l’échantillon est placé. La deuxième section a une apparence rougeâtre, grâce aux minuscules particules d’or attachées à des anticorps autrement invisibles. Les deux sections suivantes sont une section de test et une section de contrôle. La section de test, contenant des anticorps primaires qui se lient au virus, est censée piéger le virus coloré par les anticorps dorés. La section affiche une ligne si le virus est détecté. La section de contrôle piège les anticorps colorés pour prouver que le test fonctionne et que les anticorps ont effectivement traversé la section de test.

Le test repose entièrement sur la capacité des anticorps à se lier au virus. Le secret réside dans le fait que les anticorps agissent en grande partie autour du pH de la circulation sanguine, qui est neutre. Maintenant, lorsque le jus acide de fruits tels que le citron et l’orange est testé, il brise la capacité des anticorps à fonctionner comme prévu. Les anticorps, qui sont des protéines fondamentalement complexes, sont décomposés en protéines dénaturées plus simples et collantes. En conséquence, la tache adhère à la région de test montrant un faux positif.

